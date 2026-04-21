ETV Bharat / bharat

Ak 47 के साथ छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी PPCM दारसु शोरी का सरेंडर

कांकेर में प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया. अन्य कैडर से भी सरेंडर करने को कहा गया.

NAXAL COMMANDER SURRENDER
दारसु शोरी का सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से हथियारबंद माओवादियों को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी की थी. जिस पर बड़ा काम हुआ. सैकड़ों माओवादियों ने जंगल से निकलकर सरकार और पुलिस के सामने हथियार डाले. वहीं वर्तमान में कई माओवादी हथियार लेकर जंगल मे घूम रहे हैं, जो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं. सोमवार को Ak -47 के साथ कांकेर पुलिस के सामने 8 लाख के इनामी कमांडर ने सरेंडर किया.

इनामी नक्सली कमांडर का सरेंडर

20 अप्रैल को PPCM ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है. पुनर्वासित माओवादी का नाम दारसु शोरी है. उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नम्बर 05 में पीपीसीएम था. उस पर सरकार ने 8 लाख का इनाम घोषित कर रखा था. सोमवार को पीपीसीएम दारसु शोरी ने AK 47 के साथ आत्मसमर्पण किया.

बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर की अपील

बस्तर आईजी सुन्दरराज पी ने बताया कि मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए सभी माओवादी कैडरों के निर्णय का स्वागत करते हुए एक बार फिर शेष बचे कुछ माओवादी कैडरों से सरेंडर की अपील दोहराई जा रही है. PPCM दारसु शोरी से मिली जानकारी के आधार पर इलाके में सक्रिय अन्य माओवादी कैडरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के प्रयास जारी हैं.

बस्तर आईजी की चेतावनी

बस्तर आईजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं. उनके लिए पुनर्वास का द्वार खुला है. लेकिन जो हिंसा का रास्ता चुनेंगे उन्हें उचित और कड़ा जवाब दिया जाएगा.

महिला बिल पर सियासी महाभारत: रायपुर की पदयात्रा से उठे सवाल, दावे बनाम हकीकत पर ईटीवी भारत की पड़ताल
घर के अंदर शान से बैठा हुआ था तेंदुआ, देखते ही घरवालों के उड़े होश, मौहल्ले में अफरा तफरी
जशपुर में प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, कलेक्टर और एसएसपी ने किया मौका मुआयना, ड्रोन से भी निगरानी

TAGGED:

SURRENDER OF REWARDED PPCM
दारसु शोरी का सरेंडर
DARSU SHORI
प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर
NAXAL COMMANDER SURRENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.