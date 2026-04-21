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Ak 47 के साथ छत्तीसगढ़ में 8 लाख के इनामी PPCM दारसु शोरी का सरेंडर

कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से हथियारबंद माओवादियों को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी की थी. जिस पर बड़ा काम हुआ. सैकड़ों माओवादियों ने जंगल से निकलकर सरकार और पुलिस के सामने हथियार डाले. वहीं वर्तमान में कई माओवादी हथियार लेकर जंगल मे घूम रहे हैं, जो धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं. सोमवार को Ak -47 के साथ कांकेर पुलिस के सामने 8 लाख के इनामी कमांडर ने सरेंडर किया.

20 अप्रैल को PPCM ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है. पुनर्वासित माओवादी का नाम दारसु शोरी है. उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नम्बर 05 में पीपीसीएम था. उस पर सरकार ने 8 लाख का इनाम घोषित कर रखा था. सोमवार को पीपीसीएम दारसु शोरी ने AK 47 के साथ आत्मसमर्पण किया.

बाकी नक्सलियों से भी सरेंडर की अपील

बस्तर आईजी सुन्दरराज पी ने बताया कि मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए सभी माओवादी कैडरों के निर्णय का स्वागत करते हुए एक बार फिर शेष बचे कुछ माओवादी कैडरों से सरेंडर की अपील दोहराई जा रही है. PPCM दारसु शोरी से मिली जानकारी के आधार पर इलाके में सक्रिय अन्य माओवादी कैडरों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भी मुख्यधारा में शामिल कराने के प्रयास जारी हैं.

बस्तर आईजी की चेतावनी

बस्तर आईजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं. उनके लिए पुनर्वास का द्वार खुला है. लेकिन जो हिंसा का रास्ता चुनेंगे उन्हें उचित और कड़ा जवाब दिया जाएगा.