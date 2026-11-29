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कांकेर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका, कमांडर चंदर समेत पांच नक्सलियों का सरेंडर, एक के फरार होने की खबर

कांकेर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका, कमांडर चंदर समेत पांच नक्सलियों का सरेंडर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर. बस्तर में नक्सली संगठन के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ी सफलता मिली है. कांकेर जिले में जंगलों में सक्रिय नक्सली कमांडर चंदर समेत 5 नक्सली मुख्यधारा में लौटने के लिए पुलिस के संपर्क में पहुंचे हैं. मेंड्रा इलाके में बीती रात हुई कार्रवाई के बाद पांचों को गोंडाहूर थाना लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, इस दौरान एक नक्सली के फरार होने की भी जानकारी सामने आई है.

जंगल में सक्रिय था चंदर बताया जा रहा है कि बस्तर संभाग में अधिकांश नक्सलियों के आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने के बाद भी चंदर कतलाम और उसके साथी जंगलों में सक्रिय थे. सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी थीं. अब चंदर समेत 5 नक्सलियों के पुलिस के संपर्क में आने को नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.