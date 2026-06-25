महाराष्ट्र से बिहार प्रॉपर्टी बेचने आए लोगों को बनाया बंधक, ओडिशा से बरामदगी, बेटी को जापान भेजने के लिए बेच रहे थे जमीन
नवादा में नागपुर के कारोबारियों को बंधक बनाकर ठगी करने और झूठा केस दर्ज कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया
Published : June 25, 2026 at 8:27 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ा एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां महाराष्ट्र के नागपुर से करोड़ों की डील करने आए कारोबारियों को बंधक बनाकर जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
सुरक्षित बरामदगी: इस मामले में नागपुर निवासी सुनील काले, विजय वनवे और बिचौलिए संतोष पांडेय को ओडिशा से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पुलिस की पूछताछ में पीड़ितों ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. आरोपी ने पीड़ितों पर 51 लाख रुपये की ठगी का झूठा केस दर्ज कराने की साजिश रची थी.
जमीन बेचने की वजह: पीड़ित सुनील काले ने बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और अपनी बेटी को जापान उच्च शिक्षा के लिए भेजने के लिए 90 लाख रुपये की आवश्यकता थी. इसी वजह से अपनी पुस्तैनी जमीन बेचने नवादा आए थे. आरोपी पंकज सिंह ने पहले नागपुर जाकर कारोबारियों का विश्वास जीता और खुद को बड़ा उद्योगपति बताया.
"मैं सिविल इंजीनियर हूं और अपनी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए जापान भेजना था जिसके लिए 90 लाख रुपये की आवश्यकता थी. इसी वजह से अपनी पुस्तैनी जमीन बेचने नवादा आए थे."- सुनील काले, पीड़ित
बंधक और मारपीट: आरोपी ने जमीन देखने के बाद रजौली में कैश पेमेंट देने का भरोसा दिलाया और उन्हें नवादा बुला लिया. नागपुर से आए लोगों को रजौली के एक होटल में ठहराया गया, जहां 21 जून को आरोपी ने गनमैन के दम पर तीनों को बंधक बनाकर मारपीट की. जान के डर से पीड़ितों ने 51 लाख रुपये का चेक दिया और जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए.
जान बचाकर भागे: पीड़ितों ने बताया कि मारपीट के दौरान उन्होंने अपने शरीर पर परिजनों के मोबाइल नंबर लिख लिए थे. मौका मिलते ही तीनों रात में होटल से भाग निकले और अपनी जान बचाई. घटना के बाद आरोपी ने उल्टा रजौली थाने में 51 लाख लेकर भागने का झूठा मामला दर्ज करा दिया, हालांकि पुलिस जांच में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला.
सीसीटीवी से खुलासा: होटल के सीसीटीवी फुटेज में न तो पैसों की लेनदेन और न ही नोट गिनने की मशीन का कोई प्रमाण मिला. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार पंकज सिंह पहले भी अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामलों में दोषी रह चुका है और उसे उम्रकैद की सजा भी मिल चुकी है.
डील की पोल खुली: घटना में शामिल गनमैन ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले खुद को गोली मारने और फिर पीड़ितों को मारकर फेंक देने की धमकी दी थी. पीड़ितों के अनुसार 5 करोड़ की जमीन डील में 1 करोड़ रुपये ऑनलाइन और 4 करोड़ रुपये कैश देने की बात तय हुई थी.
पुलिस की कार्रवाई: गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर अलग से मामला दर्ज किया है. थानाध्यक्ष रणजीत कुमार ने बताया कि मामले का खुलासा पुलिस टीम की सूझबूझ से हुआ है और आगे की जांच जारी है.
"जमीन डील में गड़बड़ी के मामले का खुलासा पुलिस टीम की सूझबूझ से हुआ है. फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसे विधिसम्मत कार्रवाई कर सजा दिलाई जाएगी." -रणजीत कुमार, थानाध्यक्ष
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