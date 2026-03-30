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प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े फ्रिज में रखे, युवक ने सिर और मोबाइल जलाया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने उस समय घटना को अंजाम दिया जब उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी.

A young man murdered his girlfriend and kept the body parts in the fridge.
युवक ने प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े फ्रिज में रखे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 1:21 PM IST

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विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इंडियन नेवी के टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया. वहीं मृतका के सिर व मोबाइल को दूर खाली स्थान पर ले जाकर जला दिया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

पुलिस के मुताबिक इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत आरोपी की पहचान विजयनगरम जिले के राजम के मूल निवासी चिंतादा रवींद्र (35) के रूप में हुई है. वह मृतका पोलिपल्ली मौनिका (29) से डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए मिलने के बाद 2020 में लॉकडाउन अवधि से संपर्क में था.

पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वे अक्सर विशाखापत्तनम में अलग-अलग जगहों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे. खबर है कि रवींद्र की पत्नी एक महीने पहले डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. इस दौरान, रवींद्र ने रविवार दोपहर को अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपी ने कथित तौर पर उसे अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां दोनों के बीच जमकर बहस हुई और फिर आरोपी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले से चाकू खरीदकर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी. पुलिस ने कहा, "आरोपी ने ऑनलाइन चाकू खरीदा था, जिसकी मदद से उसने युवती के शरीर के टुकड़े किए, कुछ हिस्सों को रेफ्रिजरेटर में रखा और रविवार को अदिविवरम के पास एक खाली जगह पर सिर और हाथ जला दिए."

सबूत मिटाने की कोशिश में उसने कटे हुए सिर को दारापालेम गांव में फेंक दिया और पास के बाग में पीड़ित के मोबाइल फोन के साथ उसे आग लगा दी. अधिकारियों ने आगे बताया कि रवींद्र ने घटना के स्थान को अच्छी तरह से साफ किया, खून के धब्बे धोए और बदबू को छिपाने के लिए परफ्यूम भी छिड़का. पुलिस ने बताया कि बाद में उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया, जुर्म कबूल कर लिया और दोस्त की सलाह पर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर उससे 3.5 लाख रुपये लिए थे और उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी दी थी, जिससे उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे.

गजुवाका पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है. बाकी सबूतों को बरामद करने के लिए टीमें दारापालेम और आस-पास के इलाकों में तलाशी में जुटी हैं.

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