विकसित भारत @2047 संवाद: नौसेना प्रमुख ने कहा यह यात्रा नहीं हर शख्स की है जिम्मेदारी

नौसेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें युवाओं के बीच जाना हमेशा खुशी देता है. जब भी अवसर मिलता है, वे युवाओं से संवाद करने से पीछे नहीं हटते. यह उनकी रांची की पहली यात्रा है, लेकिन इस धरती से जुड़ाव उन्हें खास महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत 2047 की ओर बढ़ेगा, आज के युवा सिर्फ विकसित भारत के नागरिक नहीं होंगे, बल्कि विकसित भारत के रचयिता भी होंगे.

अपने संबोधन में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और गौरवशाली है. शुक्रवार 23 जनवरी को बसंत पंचमी, मां सरस्वती की पूजा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती का दिन है. इस पर उन्होंने कहा कि रांची जैसे ऐतिहासिक शहर में युवाओं के बीच आकर संवाद करने का अवसर मिला, यह उनके लिए गर्व की बात है. इसके लिए उन्होंने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

आयोजन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई. कलाकारों के गायन और संगीत ने माहौल को जीवंत बना दिया. नौसेना प्रमुख ने मंच से कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि मंच पर प्रस्तुति देना आसान नहीं होता, इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है. उन्होंने सभी कलाकारों का आभार व्यक्त किया.

रांची: राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में शुक्रवार को विकसित भारत@2047 विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में रक्षा राज्यमंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने युवाओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के सपने, उसकी जिम्मेदारियों और आने वाली पीढ़ी की भूमिका पर विस्तार से बात रखी.

एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है: नौसेना प्रमुख

नौसेना प्रमुख ने रिले रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का समय आ गया है. आज की पीढ़ी ने अपनी दौड़ लगभग पूरी कर ली है और अब अगली पीढ़ी को मजबूत भारत की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. नौसेना प्रमुख ने कहा कि 2047 का भारत किसी एक सरकार या एक संस्था का सपना नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है.



एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने युवाओं से कहा कि यदि 2047 के भारत को एक फिल्म के रूप में देखा जाए तो उसके निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री, सब आप ही हैं. यह आपके लिए गर्व का विषय भी है और चुनौती भी. 2047 के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके सामने भारत की विकास यात्रा होगी, जिसकी कहानी आपने खुद लिखी होगी.

कार्यक्रम में तिरंगा लिए बैठे छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)

विकसित भारत के लिए सभी की भूमिका जरूरी है: नौसेना प्रमुख

नौसेना प्रमुख ने कहा कि पहले विकसित भारत एक नारा लगता था. लेकिन आज यह आम आदमी की सोच बन चुका है. चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सड़क, हर जगह आम नागरिक इस सपने को अपनी जिम्मेदारी मान चुका है. उन्होंने कहा कि भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करना कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, अगर सभी मिलकर काम करें.

विकसित भारत की तस्वीर पर बात करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले वर्षों में दुनिया के किसी भी देश का नागरिक यह सोचे कि वह अपने बच्चे को पढ़ाई, मेडिकल या तकनीकी शिक्षा के लिए भारत भेजना चाहता है, यही विकसित भारत की असली पहचान होगी. सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि लोग भारत की नागरिकता को गर्व से अपनाना चाहें.

उन्होंने झारखंड की धरती को भगवान बिरसा मुंडा की धरती बताते हुए कहा कि यह भूमि संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की प्रतीक रही है. झारखंड तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा सिर्फ सेना, नौसेना या वायुसेना तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हर व्यक्ति की इसमें भूमिका है. जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा. अपने संबोधन के अंत में नौसेना प्रमुख ने कहा कि 2047 सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक यात्रा है, जिसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है. यही युवा आने वाले भारत की दिशा और दशा तय करेंगे.

