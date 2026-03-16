ETV Bharat / bharat

‘जीते जी इलाहाबाद’ के लिए ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार

हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया ( @kaliaMamta )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली : हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया के संस्मरण ‘जीते जी इलाहाबाद’ को साल 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. साहित्य अकादमी ने सोमवार को यह घोषणा की. इसके साथ ही अंग्रेजी में ‘क्रिमसन स्प्रिंग’ (उपन्यास) के लिए नवतेज सरना को और उर्दू में ‘सफ़र जारी है’ (कविता) के लिए प्रितपाल सिंह बेताब को अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है. दो नवम्बर, 1940 को वृन्दावन में जन्मीं ममता कालिया हिन्दी कथा साहित्य के परिदृश्य पर सातवें दशक से निरन्तर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. उनकी प्रमुख कृतियों में ‘‘दुक्खम सुक्खम’, ‘सपनों की होम डिलिवरी’, ‘कल्‍चर-वल्चर’ (उपन्यास); ‘छुटकारा’, ‘उसका यौवन’, ‘मुखौटा’, ‘खांटी घरेलू औरत’, ‘कितने प्रश्न करूँ’, (कविता-संग्रह); ‘आप न बदलेंगे’ (एकांकी-संग्रह); ‘कल परसों के बरसों’, ‘कितने शहरों में कितनी बार’, ‘अन्‍दाज़-ए-बयाँ उर्फ़ रवि कथा’ आदि शामिल हैं. इससे पूर्व उन्हें ‘व्यास सम्मान’, ‘यशपाल स्मृति सम्मान’, ‘महादेवी स्मृति पुरस्कार’ सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. ममता कालिया को आधुनिक पीढ़ी की उन महिला कथाकारों में शामिल किया जाता है जिन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों, शहरों में कामकाजी एवं घरेलू महिलाओं के जीवन के तमाम सतरंगी अनुभवों को अपनी गहरा प्रभाव छोड़ने वाली शैली में कथाओं और उपन्यासों में पेश किया. उनकी कहानियों की भाषा अत्यंत सरल होने के बावजूद अपने पाठकों के साथ संवाद करती है. ममता कालिया के साथ ही 24 भारतीय भाषाओं के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा की गई. इन पुरस्कारों में आठ कविता संग्रह, चार उपन्यास, छह कहानी संग्रह, दो निबंध, एक साहित्यिक आलोचना, एक आत्मकथा और दो संस्मरण की पुस्तकें शामिल हैं.