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पीएम मोदी ने नवसारी में AI से लैस आधुनिक भाजपा जिला कार्यालय 'नमो कमलम' का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनके हाथों किसी जिला-स्तरीय भाजपा कार्यालय का पहला उद्घाटन है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

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गुजरात दौरे के क्रम में पीएम मोदी ने नवसारी में भाजपा के नए और आधुनिक जिला कार्यालय ‘नमो कमलम’ का उद्घाटन किया. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 2:42 PM IST

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नवसारी (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (8 सितंबर 2026) को गुजरात के नवसारी में भाजपा के नए और आधुनिक जिला कार्यालय ‘नमो कमलम’ का उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनके हाथों किसी जिला-स्तरीय भाजपा कार्यालय का पहला उद्घाटन है. समारोह काबिलपोर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे आयोजित हुआ, जहां नया भवन करीब 40,000 वर्ग फुट में बना है. इसकी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

नवसारी में आधुनिक भाजपा जिला कार्यालय 'नमो कमलम' (ETV Bharat)

नवसारी सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने दिसंबर 2024 में इस कार्यालय का शिलान्यास किया था. पार्टी का पुराना ‘कमलम’ कार्यालय संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण छोटा पड़ गया था.

पाटिल ने नए भवन की योजना को आगे बढ़ाया और दो साल से कम समय में निर्माण पूरा कराया. प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया. उन्होंने कहा कि यह केंद्र कार्यकर्ताओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ संगठित काम करने का आधार देगा.

‘नमो कमलम’ को हाई-टेक कार्यालय के रूप में तैयार किया गया है. इसमें एआई आधारित सिस्टम, हाई-स्पीड इंटरनेट, बड़ा ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल और पदाधिकारियों, अधिकारियों व आने वाले नेताओं के लिए अलग केबिन हैं. शहर के अंदर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कार्यालय हाईवे किनारे बनाया गया. उद्घाटन स्थल के पास बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के लिए व्यवस्था भी की गई.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिले के सैकड़ों गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया गया. पार्टी का कहना है कि नया कार्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि जिला संगठन को नई गति देने वाला केंद्र बनेगा.

बता दें कि, मोदी ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "भारत ने 2014 के बाद 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए। पिछली (कांग्रेस) सरकार 10 साल में 50,000 शौचालय भी नहीं बना सकी.ठ

मोदी ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन प्रमुख खंडों का उद्घाटन किया. यह गलियारा नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है. इन खंडों के उद्घाटन के साथ ही यह परियोजना पूरी हो गई.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

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