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पीएम मोदी ने नवसारी में AI से लैस आधुनिक भाजपा जिला कार्यालय 'नमो कमलम' का उद्घाटन किया

गुजरात दौरे के क्रम में पीएम मोदी ने नवसारी में भाजपा के नए और आधुनिक जिला कार्यालय ‘नमो कमलम’ का उद्घाटन किया. ( ANI )

नवसारी (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (8 सितंबर 2026) को गुजरात के नवसारी में भाजपा के नए और आधुनिक जिला कार्यालय ‘नमो कमलम’ का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनके हाथों किसी जिला-स्तरीय भाजपा कार्यालय का पहला उद्घाटन है. समारोह काबिलपोर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे आयोजित हुआ, जहां नया भवन करीब 40,000 वर्ग फुट में बना है. इसकी लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है. नवसारी में आधुनिक भाजपा जिला कार्यालय 'नमो कमलम' (ETV Bharat) नवसारी सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने दिसंबर 2024 में इस कार्यालय का शिलान्यास किया था. पार्टी का पुराना ‘कमलम’ कार्यालय संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण छोटा पड़ गया था. पाटिल ने नए भवन की योजना को आगे बढ़ाया और दो साल से कम समय में निर्माण पूरा कराया. प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया. उन्होंने कहा कि यह केंद्र कार्यकर्ताओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ संगठित काम करने का आधार देगा.