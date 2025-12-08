ETV Bharat / bharat

कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड की गईं डॉ. नवजोत कौर सिद्धू, CM बनने के लिए 500 करोड़' वाले बयान पर मचा था बवाल!

डॉ. नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो) ( ANI )

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये वाली टिप्पणी करके राजनीतिक विवाद खड़ा करने वालीं नवजोत कौर सिद्धू की प्राथमिक सदस्यता पंजाब कांग्रेस ने सोमवार शाम निलंबित कर दी. नवजोत कौर सिद्धू पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं. पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक आदेश में कहा कि, डॉ. नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है. शनिवार शाम पत्रकारों से बात करते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि अगर कांग्रेस उनके पति को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करती है तो वह (नवजोत सिंह सिद्धू) सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वे पंजाब को एक स्वर्णिम राज्य में बदल सकते हैं. राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद शनिवार को उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम हमेशा पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं... लेकिन हमारे पास 500 करोड़ रुपये नहीं हैं, जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सकें." यह पूछे जाने पर कि क्या किसी ने उनसे पैसे की मांग की है, उन्होंने कहा कि किसी ने मांग नहीं की है, लेकिन "जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह मुख्यमंत्री बन जाता है."