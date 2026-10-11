बस ड्राइवर की बेटी से नोबेल विजेता तक! नवी पिल्लई ने कैसे रचा इतिहास; अब तक किन-किन महिलाओं को मिला यह सम्मान
नवी पिल्लई को मिला पुरस्कार दिखाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, तो वे नीतियों और न्याय की दिशा बदल सकती हैं.
Published : October 11, 2026 at 2:28 PM IST
हैदराबादः इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की प्रख्यात न्यायविद नवनेथम 'नवी' पिल्लई को देने की घोषणा की गई है. लगभग 10 करोड़ रुपये (1.2 मिलियन डॉलर) की पुरस्कार राशि वाला यह सम्मान नवी पिल्लई के उस लंबे संघर्ष पर मुहर लगाता है, जिसकी शुरुआत बेहद सामान्य और कठिन हालातों में हुई थी.
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर में एक गरीब भारतीय मूल के बस ड्राइवर के घर जन्मी पिल्लई ने तमाम मुश्किलों को पार कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. एक बस ड्राइवर की बेटी से लेकर वैश्विक न्याय के सर्वोच्च शिखर और नोबेल पुरस्कार तक का उनका यह सफर आज दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रहा है.
महिला सशक्तिकरण की गूंज और पुराना इतिहास
नवी पिल्लई को मिला यह सम्मान वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की एक शानदार मिसाल है. यह दिखाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं, तो वे वैश्विक नीतियों और न्याय की दिशा बदल सकती हैं.
हालांकि, नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास हमेशा से ऐसा नहीं था. साल 1970 तक इस पुरस्कार पर लगभग पूरी तरह से यूरोप और अमेरिका के उच्च शिक्षित पुरुषों का ही दबदबा था. पिल्लई से पहले इस सूची में बहुत कम महिलाओं को जगह मिली थी. 1970 से पहले केवल तीन महिलाओं- बर्था वॉन सटनर (1905), जेन एडम्स (1931) और एमिली ग्रीन बाल्च (1946) को यह पुरस्कार मिला था. इसके बाद 1970 के दशक में तीन और महिलाएं (बेट्टी विलियम्स, मैयरेड कॉरिगन और 1979 में मदर टेरेसा) विजेता बनीं.
इसके बाद के दशकों में सोच में बड़ा बदलाव आया. अगर 1990 के बाद के समय को देखें, तो इस दौरान तेजी से बदलाव हुआ और केवल इन पिछले साढ़े तीन दशकों में ही 13 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. इस तरह 1905 में पहली महिला विजेता से लेकर साल 2026 में नवी पिल्लई तक, अब तक इतिहास में कुल 21 महिलाओं को यह सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है.
अब तक नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिलाएं
|वर्ष
|विजेता महिला
|वर्ष
|विजेता महिला
|2026
|नवनेथम 'नवी' पिल्लई
|1997
|जोडी विलियम्स
|2025
|मारिया कोरीना मचाडो
|1992
|रिगोबर्टा मेन्चू तुम
|2023
|नरगिस मोहम्मदी
|1991
|आंग सान सू की
|2021
|मारिया रेसा
|1982
|अल्वा मायर्डल
|2018
|नादिया मुराद
|1979
|मदर टेरेसा
|2014
|मलाला यूसुफजई
|1976
|बेट्टी विलियम्स
|2011
|एलेन जॉनसन सरलीफ
|1976
|मैयरेड कॉरिगन
|2011
|लेमा गबोवी
|1946
|एमिली ग्रीन बाल्च
|2011
|तवाक्कोल करमान
|1931
|जेन एडम्स
|2004
|वंगारी मुता माथाई
|1905
|बर्था वॉन सटनर
|2003
|शिरीन एबादी
नवी पिल्लई का शुरुआती जीवन और माता-पिता का त्याग
नवी पिल्लई का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका में तमिल मूल के भारतीय माता-पिता के घर हुआ था. उनके पिता एक बस ड्राइवर थे जो कई काम करते थे, और मां घर संभालती थीं. उनके घर में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था. पिल्लई के माता-पिता अपने सभी बेटों और बेटियों को एक समान पढ़ाने में विश्वास रखते थे, जो उस कठिन दौर में बहुत कम देखने को मिलता था. रंगभेद के कारण उनके माता-पिता को अपने 8 बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा था।
शुरुआती कानून की पढ़ाई: 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की नेटाल यूनिवर्सिटी से बैचलर और कानून की डिग्री ली. इस दौरान वे रंगभेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रहीं.
हार्वर्ड से डॉक्टरेट: 1982 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में मास्टर्स (LLM) किया. इसके बाद 1988 में उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से 'डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस' की डिग्री हासिल की. वह इस प्रतिष्ठित संस्थान से कानून में डॉक्टरेट पाने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी बनीं.
मानद उपाधि: मई 2015 में उन्हें टफ्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा कानून की मानद डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया गया.
पहली अश्वेत महिला वकील: साल 1967 में, पिल्लई दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में वकालत शुरू करने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं.
कार्यकर्ताओं का बचाव: उन्होंने अपने करियर के 30 से अधिक साल रंगभेद विरोधी कार्यकर्ताओं का कोर्ट में बचाव करने और जेलों में उनके टॉर्चर का पर्दाफाश करने में बिताए.
समानता के लिए प्रयास: 1985 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार संगठन 'इक्वालिटी नाउ' (Equality Now) की सह-स्थापना की.
हाई कोर्ट की जज: वे दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट की वकील बनीं और बाद में राष्ट्रपति मंडेला द्वारा हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनीं.
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐतिहासिक मील के पत्थर
रवांडा ट्रिब्यूनल (1998-2006): संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उन्हें रवांडा के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण का जज चुना गया, जहां उन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. यहां उन्होंने 'अभियोजक बनाम अकायेसु' के ऐतिहासिक मामले में बलात्कार को नरसंहार का हिस्सा मानकर अंतर्राष्ट्रीय कानून में युगांतकारी सुधार किया.
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय - ICC (2003-2008): वे द हेग स्थित ICC के अपीलीय चैंबर में जज रहीं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख : 2008 से 2014 तक यूएन के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में वैश्विक स्तर पर वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी.
म्यांमार और फिलिस्तीन मामले: साल 2019 में वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार नरसंहार मामले में ad hoc जज बनीं. इसके साथ ही उन्होंने 2021 से 2025 तक अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जांच आयोग की अध्यक्षता की.
भारतीय जड़ें और वैश्विक सम्मान
पिल्लई की भारतीय तमिल विरासत दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के उस इतिहास को दर्शाती है, जहां प्रवासियों की पीढ़ियों ने नस्लीय भेदभाव का सामना करते हुए अपने समुदायों का निर्माण किया. इसलिए उनकी यह नोबेल उपलब्धि न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के भारतीय मूल के लोगों के लिए एक गौरवशाली क्षण है.
नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में जानें
इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 287 नामांकन आए थे, जिनमें व्यक्ति और संगठन दोनों शामिल थे. इस पुरस्कार के तहत 12 मिलियन (1 करोड़ 20 लाख) स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाती है, जो लगभग 1.2 मिलियन (12 लाख) अमेरिकी डॉलर के बराबर है. साल 2026 का यह पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार की 125वीं वर्षगांठ है, जो पहली बार 1901 में दिया गया था.
इसे भी पढ़ेंः