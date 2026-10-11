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बस ड्राइवर की बेटी से नोबेल विजेता तक! नवी पिल्लई ने कैसे रचा इतिहास; अब तक किन-किन महिलाओं को मिला यह सम्मान

नवनेथम 'नवी' पिल्लई. (File) ( ANI )

हैदराबादः इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की प्रख्यात न्यायविद नवनेथम 'नवी' पिल्लई को देने की घोषणा की गई है. लगभग 10 करोड़ रुपये (1.2 मिलियन डॉलर) की पुरस्कार राशि वाला यह सम्मान नवी पिल्लई के उस लंबे संघर्ष पर मुहर लगाता है, जिसकी शुरुआत बेहद सामान्य और कठिन हालातों में हुई थी.

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर में एक गरीब भारतीय मूल के बस ड्राइवर के घर जन्मी पिल्लई ने तमाम मुश्किलों को पार कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की. एक बस ड्राइवर की बेटी से लेकर वैश्विक न्याय के सर्वोच्च शिखर और नोबेल पुरस्कार तक का उनका यह सफर आज दुनिया भर के लोगों को प्रेरित कर रहा है.