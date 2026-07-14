प्रेमी संग मिलकर पति के किए 3 टुकड़े, 11 महीने बाद एसे खुला खौफनाक राज!
नवी मुंबई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी.
Published : July 14, 2026 at 10:41 PM IST
नवी मुंबई (महाराष्ट्र): नवी मुंबई के रबाले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां, एक महिला ने कथित रूप से अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की अपने प्रेमी की मदद से हत्या कर दी. करीब 11 महीने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ. पुलिस उपायुक्त विजय खरात ने पुष्टि की है कि इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा (50) नवी मुंबई के रबाले एमआईडीसी (MIDC) इलाके के यादव नगर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. पिछले आठ महीनों से वह घर से लापता था. फिर भी, उसकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. इस बीच बलिराम का भाई उसके बारे में पता के लिए गांव से आया.
बलिराम की पत्नी ने बताया कि पारिवारिक विवाद के बाद वह घर छोड़कर चला गया है. बलिराम के भाई और अन्य रिश्तेदार उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे. नतीजतन, अप्रैल 2026 में रबाले एमआईडीसी पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पूछताछ के दौरान, पुलिस ने महिला के बयानों में विसंगतियां देखीं. वह लगातार अपनी बातें बदल रही थी.
तकनीकी विश्लेषण और बलिराम की पत्नी के मोबाइल फोन की जांच के जरिए पुलिस को पता चला कि वह राहुल दशरथ प्रजापति (30) नाम के व्यक्ति के काफी करीब है. घणसोली का रहने वाला राहुल ऑटो-रिक्शा ड्राइवर है. जांच में पता चला कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. उनके रिश्ते के बीच बलिराम बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी पत्नी ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर 8 अगस्त 2025 की रात सोते समय उसकी हत्या कर दी.
जांच में सामने आया कि इसके बाद उन्होंने उसके शव के तीन टुकड़े किए, उन्हें एक चादर में लपेटा. अवशेषों को एक बोरे में भरा और सबूत मिटाने की कोशिश में उन्हें एक सुनसान जगह पर फेंक दिया. पुलिस ने 10 जुलाई 2026 को उनदोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उपायुक्त विजय खरात ने बताया कि अदालत ने दोनों को 17 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
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