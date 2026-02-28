राज्यसभा के लिए BJD ने उतारे दो दिग्गज चेहरे, संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को बनाया उम्मीदवार
नवीन पटनायक ने संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया. डॉ. होता को चौथी सीट के लिए 'सहमति उम्मीदवार' घोषित किया गया.
Published : February 28, 2026 at 5:05 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. नवीन निवास पर आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में पटनायक ने संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया.
सीटों का गणित और रणनीतिक दांव
ओडिशा से राज्यसभा की चार सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है. विधानसभा की मौजूदा स्थिति (कुल 147 सीटें) को देखें तो भाजपा (BJP) के पास 82 विधायक हैं, जो दो सीटों पर उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं. वहीं, बीजद के पास 48 विधायक हैं, जिससे उसकी एक सीट पक्की मानी जा रही है.
असली मुकाबला चौथी सीट के लिए है. नवीन पटनायक ने संतृप्त मिश्रा को तीसरी सीट के लिए उतारा है, जबकि डॉ. दत्तेश्वर होता को चौथी सीट के लिए 'सहमति उम्मीदवार' के रूप में पेश किया है.
कौन हैं उम्मीदवार?
संतृप्त मिश्रा: आदित्य बिड़ला समूह के पूर्व सीईओ और वर्तमान में नवीन पटनायक के राजनीतिक सलाहकार हैं. मिश्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में कटक सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. नामांकन के बाद उन्होंने कहा, "पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ और ओडिशा की प्रगति के लिए पूरी निष्ठा से काम करूँगा."
डॉ. दत्तेश्वर होता: स्वास्थ्य क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा डॉ. होता राज्य के पहले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति और एससीबी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं. पटनायक ने उन्हें एक 'साझा उम्मीदवार' के रूप में पेश कर अन्य दलों से भी समर्थन की अपील की है. डॉ. होता ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अपने अनुभव का उपयोग करेंगे.
क्या होगा चौथी सीट का परिणाम?
147 सदस्यीय विधानसभा में बीजद (48), कांग्रेस (14), माकपा (1) और निर्दलीयों (2) की भूमिका चौथी सीट के लिए निर्णायक होगी. भाजपा को अपने दो उम्मीदवारों के बाद अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे, जबकि बीजद को डॉ. होता की जीत के लिए विपक्ष और निर्दलीयों के समर्थन की दरकार होगी.
