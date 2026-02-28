ETV Bharat / bharat

राज्यसभा के लिए BJD ने उतारे दो दिग्गज चेहरे, संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को बनाया उम्मीदवार

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. नवीन निवास पर आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में पटनायक ने संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया.

सीटों का गणित और रणनीतिक दांव

ओडिशा से राज्यसभा की चार सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है. विधानसभा की मौजूदा स्थिति (कुल 147 सीटें) को देखें तो भाजपा (BJP) के पास 82 विधायक हैं, जो दो सीटों पर उनकी जीत सुनिश्चित करते हैं. वहीं, बीजद के पास 48 विधायक हैं, जिससे उसकी एक सीट पक्की मानी जा रही है.

असली मुकाबला चौथी सीट के लिए है. नवीन पटनायक ने संतृप्त मिश्रा को तीसरी सीट के लिए उतारा है, जबकि डॉ. दत्तेश्वर होता को चौथी सीट के लिए 'सहमति उम्मीदवार' के रूप में पेश किया है.

कौन हैं उम्मीदवार?

संतृप्त मिश्रा: आदित्य बिड़ला समूह के पूर्व सीईओ और वर्तमान में नवीन पटनायक के राजनीतिक सलाहकार हैं. मिश्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में कटक सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. नामांकन के बाद उन्होंने कहा, "पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ और ओडिशा की प्रगति के लिए पूरी निष्ठा से काम करूँगा."