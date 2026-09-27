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ओडिशा में सत्ता गंवाने के बाद नवीन पटनायक की BJD को जीरो डोनेशन, AAP ने 68% गिरावट बताई

ओडिशा में सत्ता गंवाने के बाद नवीन पटनायक की BJD को जीरो डोनेशन ( IANS )

नई दिल्ली: नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (BJD) को वित्त वर्ष 2025-26 में कोई डोनेशन (चंदा) नहीं मिला, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) को पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले डोनेशन में भारी गिरावट आई. यह जानकारी पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष जमा की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के एनालिसिस से मिली.

पंजाब के अलावा जहां वह अभी सत्ता में है, आप (AAP) जिसका दिल्ली, गुजरात, गोवा और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन है, ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान उसे मिले डोनेशन में 68फीसदी से ज़्यादा की कमी आई है. आप (AAP) केजरीवाल की पार्टी आप (AAP) ने बताया है कि उसे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डोनेशन मिला. आप (AAP) ने हाल ही में चुनाव आयोग को इस समय के लिए जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक इस दौरान पार्टी को कुल मिलाकर 120,976,453 रुपये (12 करोड़ रुपये से ज़्यादा) मिले. इसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली है. वित्त वर्ष 2024-25 में पार्टी ने बताया कि उसे 381,068,759 रुपये (38 करोड़ रुपये से ज़्यादा) मिले. कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक इस वित्त वर्ष में पार्टी के डोनेशन में 68 फीसदी से ज़्यादा की कमी आई है. पिछले साल के मुकाबले इस समय में उसे 260,092,306 रुपये (26 करोड़ रुपये से ज़्यादा) कम मिले. बता दें कि 2024 में, पंजाब के अलावा आप (AAP) दिल्ली में भी सत्ता में थी. फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में आप (AAP) को बाहर कर दिया. बीजेपी ओडिशा में नवीन पटनायक की लीडरशिप वाली ओडिशा की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल (BJD) ने बताया कि इस दौरान उसे मिले चंदे में 100फीसदी की कमी आई है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चुनाव आयोग को दिए गए चंदे के मुताबिक, पटनायक की लीडरशिप वाली बीजेडी ने बताया है कि उसे इस दौरान कोई डोनेशन नहीं मिला. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 100फीसदी की कमी है.