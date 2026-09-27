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ओडिशा में सत्ता गंवाने के बाद नवीन पटनायक की BJD को जीरो डोनेशन, AAP ने 68% गिरावट बताई

ईसीआई को दी गई पार्टियों की योगदान रिपोर्ट के अनुसार बीजेडी को मिलने वाले डोनेशन में 100 फीसदी की गिरावट आई. संतू दास की रिपोर्ट...

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ओडिशा में सत्ता गंवाने के बाद नवीन पटनायक की BJD को जीरो डोनेशन (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 10:01 AM IST

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नई दिल्ली: नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल (BJD) को वित्त वर्ष 2025-26 में कोई डोनेशन (चंदा) नहीं मिला, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) को पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले डोनेशन में भारी गिरावट आई. यह जानकारी पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग (ECI) के समक्ष जमा की गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के एनालिसिस से मिली.

पंजाब के अलावा जहां वह अभी सत्ता में है, आप (AAP) जिसका दिल्ली, गुजरात, गोवा और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन है, ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान उसे मिले डोनेशन में 68फीसदी से ज़्यादा की कमी आई है.

आप (AAP)

केजरीवाल की पार्टी आप (AAP) ने बताया है कि उसे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डोनेशन मिला. आप (AAP) ने हाल ही में चुनाव आयोग को इस समय के लिए जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक इस दौरान पार्टी को कुल मिलाकर 120,976,453 रुपये (12 करोड़ रुपये से ज़्यादा) मिले. इसकी एक कॉपी ईटीवी भारत को मिली है. वित्त वर्ष 2024-25 में पार्टी ने बताया कि उसे 381,068,759 रुपये (38 करोड़ रुपये से ज़्यादा) मिले.

कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक इस वित्त वर्ष में पार्टी के डोनेशन में 68 फीसदी से ज़्यादा की कमी आई है. पिछले साल के मुकाबले इस समय में उसे 260,092,306 रुपये (26 करोड़ रुपये से ज़्यादा) कम मिले. बता दें कि 2024 में, पंजाब के अलावा आप (AAP) दिल्ली में भी सत्ता में थी. फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में आप (AAP) को बाहर कर दिया.

बीजेपी

ओडिशा में नवीन पटनायक की लीडरशिप वाली ओडिशा की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजू जनता दल (BJD) ने बताया कि इस दौरान उसे मिले चंदे में 100फीसदी की कमी आई है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चुनाव आयोग को दिए गए चंदे के मुताबिक, पटनायक की लीडरशिप वाली बीजेडी ने बताया है कि उसे इस दौरान कोई डोनेशन नहीं मिला. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 100फीसदी की कमी है.

वित्त वर्ष 2024-25 में बीजेडी को मिले कुल डोनेशन की रकम 60 रुपये करोड़ थी. ओडिशा में 2024 में 13 मई से 1 जून तक लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे. बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में बीजेडी सरकार को उखाड़ फेंका.

वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के एनालिसिस के मुताबिक जब पार्टी सत्ता में थी तो उसे 60 करोड़ रुपये मिले थे. सत्ता से बाहर होने के बाद से उसे कोई डोनेशन नहीं मिला. खास बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वह हर फाइनेंशियल ईयर में पोल ​​पैनल को एक रिपोर्ट दे, जिसमें उसे किसी सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था से मिले 20,000 रुपये से ज़्यादा के डोनेशन के बारे में बताया जाए.

यह रिपोर्ट पीपुल्स एक्ट का प्रतिनिधित्व, 1951 के सेक्शन 29C (1) के तहत दी जानी चाहिए. यह रिपोर्ट 31 अक्टूबर से पहले जमा करनी होगी. रिपोर्ट पार्टी के ट्रेजरर या उसके द्वारा ऑथराइज्ड किसी व्यक्ति द्वारा उस फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन से पहले चुनाव आयोग को जमा करनी होगी. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कर पाती है, तो उसे सभी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे.

एक्सपर्ट की राय

ईटीवी भारत से बात करते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉ. अभिनव पंकज बोरबोरा ने कहा कि लोग या प्राइवेट संस्थाएं उन पार्टियों को डोनेशन देती हैं, जिन्हें वे अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं. उन्होंने कहा कि लोग या संस्थाएं उस पार्टी को ज़्यादा डोनेट करना चाहेंगी जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह सत्ता में आएगी, ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके.

आप (AAP) और बीजेडी को मिलने वाले डोनेशन में भारी गिरावट पर डॉ. बोरबोरा ने कहा कि यह कॉर्पोरेट डोनेशन के पैटर्न में बदलाव की वजह से है. उन्होंने कहा, 'लोगों का डोनेशन बहुत कम है. रकम में यह अंतर कॉर्पोरेट फंडिंग के तरीके में बदलाव की वजह से है.'

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