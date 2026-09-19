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भारत और पाकिस्तान की नौसेना का कब-कब हुआ आमना-सामना, कौन पड़ा भारी, जानें

भारत और पाकिस्तान की नौसेना का कब-कब हुआ आमना-सामना, कौन पड़ा भारी, जानें ( File/ IANS )

भारत ने (16 सितंबर, 2026) को नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को विदेश मंत्रालय (MEA) में तलब किया और समुद्र में पाकिस्तानी नेवी यूनिट्स के 'अस्वीकार्य' और 'गैर-पेशेवर' व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके कारण इंडियन नेवी की एक यूनिट से टक्कर हो गई.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की नेवी के जहाज उत्तरी अरब सागर में टकरा गए थे. यह टक्कर मई 2025 में चार दिन की जंग के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली सीधी मिलिट्री मुठभेड़ है, जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे और बाद में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया.

पूर्व में भी भारत और पाकिस्तान की नौसेना के बीच इस तरह की मुठभेड़ हो चुकी है. आइए उनके बारे में जानते हैं-

1983: 1983 में, एक भारतीय काशिन II श्रेणी के विध्वंसक ने एक पाकिस्तानी अटलांटिक (Atlantique) विमान पर लगभग गोलीबारी कर दी थी.

1995: अगस्त 1995 में, पाकिस्तान नौसेना के अलौएट (Allouette) हेलीकॉप्टरों ने जकार्ता के तंजुंग प्रियोक बंदरगाह पर लंगर डाले एक भारतीय युद्धपोत के ऊपर बहुत नीचे और खतरनाक ढंग से उड़ान भरी थी. तब पाकिस्तान और भारत की नौसेनाओं को इंडोनेशियाई अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में आमंत्रित किया गया था.

1996: 1996 में, अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना के वार्षिक 'सी स्पार्क' अभ्यास की निगरानी कर रहे एक भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान नौसेना के SA316B अलौएट III हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टकराने की स्थिति पैदा हो गई थी.

पाकिस्तान नौसेना के अटलांटिक और P3C ओरियन विमानों को विमान वाहक पोत आईएनएस विराट से उड़ान भरने वाले भारतीय सी हैरियर वी/एसटीओएल लड़ाकू विमानों द्वारा बार-बार चेतावनी देकर खदेड़ा गया था.

1999: साल 1999 में, एक लापरवाह और टाली जा सकने वाली उड़ान के दौरान, पाकिस्तान नौसेना के एक अटलांटिक विमान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में घुसपैठ की. जमीन के ऊपर इस धीमी गति से चलने वाले, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती और पनडुब्बी-रोधी युद्धक विमान का दिखाई देना वास्तव में हैरान करने वाला था. भारतीय वायुसेना के दो मिग-21 विमानों ने इस पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को बीच में ही रोक लिया. घुसपैठिए विमान और रोकने वाले विमानों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ. अटलांटिक विमान के शत्रुतापूर्ण पैंतरेबाजी के परिणामस्वरूप उस विमान को मार गिराया गया, जिससे उसमें सवार सभी 16 लोगों की मौत हो गई.