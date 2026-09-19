ETV Bharat / bharat

भारत और पाकिस्तान की नौसेना का कब-कब हुआ आमना-सामना, कौन पड़ा भारी, जानें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की नौसेना के जहाज अरब सागर में टकरा गए थे.

naval vessels collision INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS AT SEA
भारत और पाकिस्तान की नौसेना का कब-कब हुआ आमना-सामना, कौन पड़ा भारी, जानें (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 11:47 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भारत ने (16 सितंबर, 2026) को नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को विदेश मंत्रालय (MEA) में तलब किया और समुद्र में पाकिस्तानी नेवी यूनिट्स के 'अस्वीकार्य' और 'गैर-पेशेवर' व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके कारण इंडियन नेवी की एक यूनिट से टक्कर हो गई.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की नेवी के जहाज उत्तरी अरब सागर में टकरा गए थे. यह टक्कर मई 2025 में चार दिन की जंग के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली सीधी मिलिट्री मुठभेड़ है, जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे और बाद में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया.

पूर्व में भी भारत और पाकिस्तान की नौसेना के बीच इस तरह की मुठभेड़ हो चुकी है. आइए उनके बारे में जानते हैं-

1983: 1983 में, एक भारतीय काशिन II श्रेणी के विध्वंसक ने एक पाकिस्तानी अटलांटिक (Atlantique) विमान पर लगभग गोलीबारी कर दी थी.

1995: अगस्त 1995 में, पाकिस्तान नौसेना के अलौएट (Allouette) हेलीकॉप्टरों ने जकार्ता के तंजुंग प्रियोक बंदरगाह पर लंगर डाले एक भारतीय युद्धपोत के ऊपर बहुत नीचे और खतरनाक ढंग से उड़ान भरी थी. तब पाकिस्तान और भारत की नौसेनाओं को इंडोनेशियाई अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में आमंत्रित किया गया था.

1996: 1996 में, अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना के वार्षिक 'सी स्पार्क' अभ्यास की निगरानी कर रहे एक भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान नौसेना के SA316B अलौएट III हेलीकॉप्टर के बीच हवा में टकराने की स्थिति पैदा हो गई थी.

पाकिस्तान नौसेना के अटलांटिक और P3C ओरियन विमानों को विमान वाहक पोत आईएनएस विराट से उड़ान भरने वाले भारतीय सी हैरियर वी/एसटीओएल लड़ाकू विमानों द्वारा बार-बार चेतावनी देकर खदेड़ा गया था.

1999: साल 1999 में, एक लापरवाह और टाली जा सकने वाली उड़ान के दौरान, पाकिस्तान नौसेना के एक अटलांटिक विमान ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में घुसपैठ की. जमीन के ऊपर इस धीमी गति से चलने वाले, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती और पनडुब्बी-रोधी युद्धक विमान का दिखाई देना वास्तव में हैरान करने वाला था. भारतीय वायुसेना के दो मिग-21 विमानों ने इस पाकिस्तानी अटलांटिक विमान को बीच में ही रोक लिया. घुसपैठिए विमान और रोकने वाले विमानों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ. अटलांटिक विमान के शत्रुतापूर्ण पैंतरेबाजी के परिणामस्वरूप उस विमान को मार गिराया गया, जिससे उसमें सवार सभी 16 लोगों की मौत हो गई.

2011: साल 2011 में, पाकिस्तानी नौसैनिक पोत पीएनएस बाबर द्वारा तेज गति से बगल से गुजरने के कारण भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस गोदावरी का उड़ान डेक नेट क्षतिग्रस्त हो गया था. यह घटना अदन की खाड़ी में हुई थी, जब आईएनएस गोदावरी बल्क कैरियर एमवी सुएज के पास थी, जिसे पीएनएस बाबर द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था. एमवी सुएज को सोमाली समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया था और उसे छुड़ाकर लाया जा रहा था.

2016: साल 2016 में, भारत और पाकिस्तान के युद्धपोतों ने समुद्र में एक-दूसरे का पीछा किया था, जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर अपनी-अपनी नियमित गश्त और अभ्यासों में बाधा डालने का आरोप लगाया था.

पाकिस्तान के साथ प्रमुख संकटों के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन

साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र के करीब कम से कम 30 जहाजों को तैनात कर दिया था, तब पाकिस्तानी नौसेना युद्ध में शामिल होने से पीछे हट गई थी.

2019 के पुलवामा-बालाकोट संकट के दौरान, जब भारत ने पाकिस्तानी जल क्षेत्र के पास कम से कम 60 जहाजों को तैनात किया था, जिसमें देश की पहली परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) आईएनएस अरिहंत भी शामिल थी, जिसे संभवतः रूस से लीज़ पर लिए गए भारत के तत्कालीन एकमात्र परमाणु हमले वाले पनडुब्बी आईएनएस चक्र द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था या वह उसके साथ तैनात थी.

मई 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 36 नौसैनिक जहाजों को तैनात किया था, जिसमें एक कैरियर बैटल ग्रुप भी शामिल था, जिसने पाकिस्तान के तट पर निगरानी और वास्तविक नाकेबंदी स्थापित की.

सैन्य अभ्यासों के बारे में अग्रिम सूचना देने पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता
पाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना पर समझौता 6 अप्रैल 1991 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था. इसके तहत दोनों देशों की नौसेना के जहाज और पनडुब्बी एक-दूसरे से तीन नॉटिकल माइल (NMs) से कम दूरी पर नहीं आना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें- अरब सागर में पाकिस्तान ने किया अनुच्छेद 10 का उल्लंघन, युद्धपोत से PAK जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक

TAGGED:

INDIA AND PAKISTAN NAVIES FACE OFFS
भारत पाकिस्तान नौसेना के जहाज टकराए
भारत पाकिस्तान नेवी का आमना सामना
INDIA PAKISTAN NAVY SHIP COLLISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.