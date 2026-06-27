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देश में ज्यादा सैलरी वाली जॉब का संकट; रिक्रूटमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा भर्ती, फ्रेशर्स को मिला भरपूर मौका

हायरिंग में चेन्नई-अहमदाबाद जैसे शहर आगे : इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरियां देने के मामले में चेन्नई ने 17% और अहमदाबाद ने 11% की बढ़ोतरी दर्ज की. BPO/ITES सेक्टर फ्रेशर की हायरिंग करने में आगे रहे, यहां इस मामले में बढ़त का प्रतिशत 29 रहा. भारतीय शहरों में हायरिंग एक्टिविटी में काफी अंतर रहा. इंदौर (12%), औरंगाबाद (12%), गांधीनगर (10%), कोयंबटूर (8%) और भुवनेश्वर (8%) ग्रोथ हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे. इसके उलट ग्वालियर (-18%), वेल्लोर (-17%), सिलीगुड़ी (-12%), और हरिद्वार (-14%) में हायरिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई.

इन 4 सेक्टरों में हायरिंग में गिरावट : रिपोर्ट के मुताबिक कई सेक्टर्स ने नौकरियों के मामले में ग्रोथ का जश्न मनाया, जबकि कई सेक्टरों में इसमें गिरावट देखी गई. साल दर साल के डेटा के मुताबिक उर्वरक/कीटनाशक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 28% की गिरावट देखी गई. यानी इस सेक्टर में पहले की तुलना में 28% तक कम भर्तियां हुईं. इसी तरह NGO/सोशल सर्विसेज सेक्टर में 17% की गिरावट रही. इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में 15% जबकि टेलीकॉम सेक्टर में 12% की गिरावट दर्ज की गई.

बीपीओ-आईटीईएस और हेल्थ केयर सेक्टर में कम भर्तियां : नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स मई की रिपोर्ट के अनुसार कई सेक्टर ऐसे भी रहे जिनमें मई के महीने में हायरिंग में बढ़त तो दिखी लेकिन यह ज्यादा नहीं रही. मसलन एडवरटाइजिंग और PR में 20% ज्यादा हायरिंग हुई. इसी तरह इंश्योरेंस में 19% जबकि बीपीओ (Business Process Outsourcing) और ITES (Information Technology Enabled Services) में 9% जबकि हेल्थ केयर में 6% का ग्रोथ देखने को मिला. यानी भर्तियों में बढ़त के मामले में बीपीओ-आईटीईएस और हेल्थ केयर सेक्टर पीछे रह गए.

नौकरी देने में सबसे आगे रहीं रिक्रूटमेंट फर्में : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि रिक्रूटमेंट (मानव संसाधन) फर्मों ने पिछले वर्ष की तुलना में नौकरी देने में ज्यादा तरक्की की. ग्रोथ का यह आंकड़ा 54% रहा. इस सेक्टर ने इस मामले में अन्य सेक्टरों को पीछे छोड़ दिया. हालांकि भारतीय नौकरी बाजार में मई के महीने में संतुलन देखने को मिला. कुल हायरिंग के आंकड़ों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला. यानी मई में करीब करीब उतनी ही संख्या में लोगों को नौकरियां मिलीं जितनी कि पूर्व के महीनों में मिला करती थी.

रिक्रूटमेंट सेक्टर में सबसे तेज भर्तियां : नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में इस साल मई में सबसे तेज हायरिंग हुई. काफी लोगों को इस सेक्टर में नौकरियां मिलीं. इसके पीछे का कारण ये है कि जब किसी बिजनेस के आगे बढ़ने की संभावनाएं तेज हो जाती हैं तो वहां सबसे पहले रिक्रूटमेंट टीम को ही बढ़ाया जाता है. काबिल लोगों को नौकरी देने से पहले कंपनियों को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत होती है जो होनहार लोगों को खोज सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें.

मई 2026 के नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री (HR) में जमकर भर्तियां हुईं. अन्य सेक्टरों के मुकाबले यह सबसे ज्यादा रहा. हालांकि उर्वरक-कीटनाशक क्षेत्र में इस मामले में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली. रिक्रूटमेंट सेक्टर की भर्तियों में 54% की बढ़ोतरी देखने को मिली. रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस, एआई-मशीन लर्निंग (ML) जैसे सेक्टरों में ग्रोथ देखने को मिला. इससे इन क्षेत्रों में नौकरियों की संभावनाएं ज्यादा रहीं. जबकि कई सेक्टर इस मामले में पीछे रहे.

हैदराबाद : एआई के बढ़ते दायरे के बावजूद अपने देश में कई सेक्टरों में भरपूर नौकरियां हैं. हालांकि कई क्षेत्र में भर्तियों में गिरावट आई है. देश के प्राइवेट ऑफिस जॉब मार्केट में कोई उथल-पुथल नहीं है. यानी छंटनी या अचानक नौकरियों में कमी की कोई समस्या नहीं है. हाल ही में जारी नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स की रिपोर्ट फ्रेशर्स को सुकून पहुंचाती दिखती है, हालांकि ज्यादा सैलरी वाली भर्तियों में कमी देखी गई है. वहीं दूसरी ओर ग्लोबल HR और कंसल्टिंग फर्म Mercer की Global Talent Trends Report में एआई की वजह से नौकरियों में नुकसान की आशंका जताई गई है.

करियर की शुरुआत करने वालों के लिए बेहतर मौका : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मई में कई सेक्टरों में फ्रेशर्स की डिमांड रही. करियर की शुरुआत करने वालों के लिए यह बेहतर मौका था. बिना अनुभव या करीब 3 साल तक के अनुभव वाले युवाओं की हायरिंग में साल-दर-साल 7% की बढ़ोतरी हुई. वहीं दूसरी ओर 4 से 7 साल तक के एक्सपीरियंस वाले लोगों की हायरिंग में 1% की गिरावट आई. 8 से 12 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड स्थिर रही.

ज्यादा अनभवी लोगों की हायरिंग में आई गिरावट. (Photo Credit; Getty)

टैलेंट खोजने में ज्यादा निवेश कर रहीं कंपनियां : रिपोर्ट में बताया गया है कि इंश्योरेंस और हेल्थकेयर जैसे दूसरे बढ़ते सेक्टर भी करियर की शुरुआत करने वाले यानी फ्रेशर्स के लिए नौकरियां पैदा कर सकते हैं. व्हाइट-कॉलर हायरिंग (ऑफिस जॉब) में युवाओं की उम्मीद बरकरार है. रिपोर्ट से जाहिर है कि कंपनियां टैलेंट खोजने में फिलहाल ज्यादा निवेश कर रहीं हैं. कुल मिलाकर मानव संसाधन (Human Resources) में करियर बनाने के इच्छुक लोगों को इस सेक्टर में बेहतर मौका मिल सकता है.

क्या कहती है Mercer की ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड रिपोर्ट? : हाल ही में ग्लोबल HR और कंसल्टिंग फर्म Mercer की ओर से भी Global Talent Trends Report जारी की गई. इसमें एआई के कारण उपजी कर्मचारियों की परेशानी पर प्रकाश डाला गया है. सर्वे में दुनियाभर के करीब 12 हजार एग्जीक्यूटिव्स, HR मैनेजर और कर्मी शामिल रहे. 99% से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स का कहना है कि एआई अगले 2 साल में किसी न किसी स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की वजह बनेगा. एंट्री-लेवल जॉब पर असर देखन को मिल सकता है.

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करियर की शुरुआत करने वालों को होगी परेशानी : Global Talent Trends Report में बताया गया है कि एआई करियर की शुरुआत करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. कारण ये है कि जिन कार्यों को करने के लिए फ्रेशर्स यानी करियर की शुरुआत करने वाले लोगों को काम पर रखा जाता था, उनमें से कई काम को एआई आसानी से कर सकता है. नतीजा जूनियर कर्मचारियों की भर्ती के मामले में कंपनियों के नजरिए में बदलाव देखने को मिल रहा है. एक साल के अंदर ऐसी कंपनियों की संख्या 17 से बढ़कर 43% पर पहुंच गई है.

कंपनियों को AI से बेहतर रिजल्ट मिलने पर संशय : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कंपनियां तेजी से एआई को अपना रहीं हैं, हालांकि कई संगठन इसके लिए तैयार ही नहीं हैं. केवल एक-तिहाई कंपनियां ही मानती हैं कि वे इंसानों और एआई के गठजोड़ से काम करने के बारे में सोच सकती हैं. जबकि बाकी को इस पर अभी पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है. कई कंपनियां एआई तो लागू कर दे रहीं हैं, लेकिन इससे पहले वे कर्मचारियों की भूमिका नहीं तय कर पा रहीं हैं. यानी वे एआई को बतौर ट्रायल इस्तेमाल कर पहले उसके नतीजे देखना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें इस पर संशय है.

युवाओं को नहीं मिल रही उनके मुताबिक नौकरियां. (Photo Credit; Getty)

युवाओं को रोजगार के लिए करनी पड़ती है मशक्कत : इसी साल मई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से जारी How India Works Today रिपोर्ट में भी रोजगार को लेकर कई जानकारियां सामने आईं थीं. इसमें बताया गया था कि दुनियाभर के युवाओं के सामने स्थायी और अच्छी नौकरियों का संकट है. उन्हें बेहतर रोजगार के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. वहीं PLFS (Periodic Labour Force Survey 2025) के डेटा के अनुसार साल 2022 में भारत में युवाओं में बेरोजगारी दर 10.9% थी. साल 2024 में यह कम होकर 10.3% पर पहुंच गया. इसके बाद साल 2025 में इसमें और सुधार आया. इससे यह आंकड़ा 9.9% पर आ गया. यानी देश के बेरोजगारी दर में सुधार देखने को मिला.

हायरिंग के मामले में क्या है दुनिया की स्थिति? : लिंक्डइन की ओर से इसी साल जनवरी में जारी लेबर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से पहले के मुकाबले वर्तमान समय में वैश्विक श्रम बाजार में नौकरियों की रफ्तार काफी धीमी है. हालांकि, भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे कुछ चुनिंदा देशों में बढ़त देखने को मिली. भारत ने हायरिंग में 40% बढ़ोतरी हुई. जबकि संयुक्त अरब अमीरात में 17% की बढ़त देखने को मिली. वहीं अन्य प्रमुख देशों में गिरावट देखने को मिली. ब्राजील (-6%), जर्मनी (-17%), मेक्सिको (-20%), ऑस्ट्रेलिया (-21%), सिंगापुर (-21%), कनाडा (-22%) अमेरिका (-23%), यूनाइटेड किंगडम (UK) (-25%), फ्रांस (-30%) और नीदरलैंड (-35%) की गिरावट देखी गई.

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