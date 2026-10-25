55 की उम्र से पहले तेजी से बढ़ रहा दर्द; महिलाएं ज्यादा परेशान, गरीबों के सीने में कम उम्र में ही बढ़ रही तकलीफ
नेचर मेडिसिन में रिपोर्ट प्रकाशित, पुरुषों के मुकाबले चेहरे के दर्द से ज्यादा परेशान हैं महिलाएं, पीठ दर्द से 40% लोग बेचैन.
Published : October 25, 2026 at 5:07 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary/EB Prime Team) : बुढ़ापा अपने साथ दर्द लेकर आता है. यह आम धारणा अब बदल चुकी है. 55 साल की उम्र से पहले ही लोगों को तेज दर्द सहना पड़ रहा है. विश्व के 118 देशों पर हुई स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें निकलकर सामने आईं हैं. इसमें पता चला कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा दर्द झेल रहीं हैं. ऐसे करीब 18% मामलों के लिए धूम्रपान, मोटापा समेत 3 मुख्य कारण जिम्मेदार है.
वैज्ञानिकों ने विभिन्न देशों के 61 लाख से अधिक लोगों के डेटा का अध्ययन किया. यह स्टडी रिपोर्ट हाल ही में नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुई है. रिपोर्ट के अनुसार इंसानी शरीर में दर्द का ग्राफ कम उम्र में ही बढ़ने लगा है. यह आक्रामक तरीके से बढ़कर लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगा है. अमीर देशों के मुकाबले गरीब देशों के लोगों को तेज दर्द ज्यादा परेशान कर रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक दर्द न केवल लोगों को लाचार कर देता है, बल्कि उन्हें अपाहिज भी बना देता है. अभी तक ऐसा कोई एक पैमाना या चार्ट मौजूद नहीं था, जो यह बता सके कि दुनिया के अलग-अलग देशों में दर्द किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है. इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की. इसमें पता चला है कि चेहरे के दर्द से सबसे कम लोग परेशान होते हैं. प्रत्येक 100 में से केवल 2 ही लोगों को यह समस्या आती है. वहीं गरीबों में 20 साल की उम्र से पहले ही सीने मे दर्द बढ़ रहा है.
शरीर के 11 हिस्सों के दर्द पर स्टडी : रिसर्चर ने दुनिया के 118 देशों के 61 लाख से अधिक लोगों के डेटा के अध्ययन में शरीर के 11 हिस्सों में होने वाले दर्द का अध्ययन किया गया. इसमें पीठ, गर्दन और कंधा, सिर, घुटने, पेट या आमाशय, हाथ और कलाई, पैर और टखना, कूल्हा, सीना, कोहनी, चेहरा शामिल रहे. स्टडी में हर उम्र के लोगों को चुना गया. इसमें 5 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी शामिल रहे. इनमें 55% महिलाएं थीं. इनकम के आधार पर भी लोगों में दर्द का स्तर देखा गया.
महिलाओं पर दर्द का लोड ज्यादा : स्टडी में वैज्ञानिकों ने महिलाओं और पुरुषों के दर्द के डेटा का आकलन किया. इसमें पता चला कि पुरुषों की तुलना में दुनियाभर की महिलाएं दर्द से ज्यादा परेशान हैं. चेहरे से दर्द से झूझने वाले लोगों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है. पुरुषों की तुलना में 83% ज्यादा महिलाएं इससे पीड़ित हैं. इसी तरह पुरुषों के सापेक्ष 74% ज्यादा महिलाएं सिरदर्द से जूझती मिलीं. पेटदर्द के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला.
हर 100 में से 40 लोग पीठ दर्द से परेशान : स्टडी में पता चला कि पीठ दर्द से काफी लोग परेशान हैं. करीब 40% लोगों को यह समस्या है. स्पष्ट रूप से कहें तो हर 100 में से करीब 40 लोग इससे परेशान हैं. वहीं चेहरे के दर्द से परेशान लोग केवल 2% ही मिले. यह भी पता चला कि पीठ, कूल्हे और घुटनों का दर्द उम्र बढ़ने के साथ ही बढ़ता जाता है. इसके बाद जब व्यक्ति 75 साल या इससे ज्यादा उम्र का हो जाता है तो दर्द चरम पर पहुंच जाता है.
गरीब और कम विकसित देशों के बुजुर्ग ज्यादा परेशान : रिपोर्ट के अनुसार अमीर और विकसित देशों की तुलना में गरीब देशों के बुजुर्ग भयंकर दर्द झेलते हैं. इन देशों में रहने वाले बुजुर्गों को पीठ के निचले हिस्से यानी कमर आदि में अमीर देशों के लोगों के मुकाबले दोगुना दर्द झेलना पड़ता है. यह समस्या विकास पर भी असर डालती है. इसके अलावा लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है. इसकी पीछे के प्रमुख कारणों में एक वजह ये भी है कि यहां के बुजुर्गों को रोजी-रोटी के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.
पूर्वी यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा दर्द : रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी यूरोप के देशों (रूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया) में रहने वाले वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें दर्द से ज्यादा परेशान होना पड़ता है. पूर्वी यूरोप में ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक 8.6% है. इसके बाद पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में यह संख्या 8.5% है. वहीं उत्तरी अमेरिका के देशों में ऐसे लोगों की संख्या 8.4% है. ओशिनिया और लैटिन अमेरिका में दर्द झेलने वाले गरीबों की संख्या एक जैसी 8% है.
दर्द के 18% मामलों में लाइफ स्टाइल से जुड़े 3 कारण जिम्मेदार : रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले 18% तक दर्द के लिए लाइफ स्टाइल से जुड़े 3 प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं. इनमें पहला कारण सिगरेट-बीड़ी पीना या तंबाकू-खैनी खाना है. दूसरी वजह मोटापा है. जरूरत से ज्यादा वजन का बढ़ना भी घुटनों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द का कारण बनता है. तीसरा कम आमदनी है. कमाई कम होने पर लोग दर्द का इलाज कराने के बजाय उसे झेलते रहते हैं.
भारत में भी सिगरेट-खैनी बढ़ा रहा है दर्द : रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान से पूर्वी यूरोप में दर्द की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं. रूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य, हंगरी, बेलारूस, बुल्गारिया, स्लोवाकिया आदि देशों के लोगों के 8.5% लोग धूम्रपान से होने वाला दर्द झेलते हैं. यह दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है. मध्य और दक्षिण एशिया में यानी किर्गिजस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में भी यह समस्या है. इन देशों में भी धूम्रपान के कारण 4.4% लोग विभिन्न तरह के शारीरिक दर्द से परेशान रहते हैं.
धूम्रपान करने वालों में कई साल पहले आ रही दर्द की शिकायतें : रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके कम उम्र में ही चेहरे की दर्द की शिकायतें शुरू हो जाती है. 40 साल की उम्र तक यह दर्द उफान पर होता है. वहीं दूसरी ओर जो लोग कभी किसी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं, उनमें चेहरे का दर्द थोड़ा बाद में शुरू होता है. ऐसे लोगों में 40 साल की उम्र कंप्लीट हो जाने के बाद चेहरे के दर्द में इजाफा होता है. हालांकि करीब 50 साल के बाद धूम्रपान करने वाले और न करने वाले दोनो वर्गों के लोगों के चेहरे का दर्द कम होने लगता है.
उत्तरी अमेरिका के लोग मोटापे से होने वाले दर्द से ज्यादा परेशान : मोटापे से होने वाले दर्द से उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको जैसे देशों के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं. इन देशों में ऐसे लोगों की संख्या 14.6% है. इसी तरह उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों के करीब 13.3% लोग मोटापे से होने वाले दर्द से परेशान रहते हैं. इसके अलावा पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया, पश्चिमी यूरोप, उप-सहारा अफ्रीका, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया, मध्य और दक्षिण एशिया में भी इस तरह की समस्या से परेशान होते हैं.
मोटे और ज्यादा वजन वाले घुटनों के दर्द से ज्यादा परेशान : रिपोर्ट के अनुसार सामान्य वजन के लोगों की तुलना में ओवरवेट और मोटे लोगों को हर उम्र में घुटने का दर्द ज्यादा रहता है. 20 से 40 साल की उम्र के दौरान तीनों ही श्रेणियों में दर्द धीरे-धीरे बढ़ता है. इसके बाद 40 साल की उम्र पार करने पर मोटे लोगों में घुटने का दर्द तेजी से बढ़ता है. जबकि ज्यादा वजन वालों का इससे कम रफ्तार में बढ़ता है. कुल मिलाकर 55 साल की उम्र से पहले ही लोगों कई तरह के शारीरिक दर्द से जूझना पड़ता है.
गरीबों में सीने में दर्द की शिकायतें ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार गरीबों में 20 साल की उम्र से पहले ही सीने का दर्द तेजी से बढ़ने लगता है. मध्यम वर्ग के लोगों में दर्द का यह स्तर कम रहता है. अमीरों में इससे भी कम पाया जाता है. हालांकि मध्यम वर्ग में भी सीने में दर्द की शिकायतें 20 के बाद बढ़ती है. हालांकि गरीब वर्ग की तुलना यह रफ्तार कम होती है. तीनों वर्ग के लोगों में 40 साल की उम्र के बाद यह समस्या बढ़ती है. गरीब में यह काफी ज्यादा रहता है. मध्यम वर्ग में कम जबि अमीर वर्ग में सबसे कम होता है. तीनों वर्गों में 50 से 60 साल की उम्र के बीच सीने का दर्द उच्चतम स्तर पर रहता है.
उम्र के साथ नहीं बढ़ता शरीर के हर हिस्से का दर्द : रिपोर्ट के अनुसार उम्र के साथ शरीर के हर हिस्से का दर्द नहीं बढ़ता है. सिर, पेट, गर्दन, कंधे और कोहनी का दर्द आधी उम्र (40 से 60) तक सबसे ज्यादा होता है. इसके बाद कम होने लगता है. पीठ, कूल्हे और घुटनों जैसे दर्द उम्र के अनुसार बढ़ते रहते हैं. ये 75 साल में अपने चरम पर होते हैं. शरीर में दर्द 5 साल की उम्र में 30% रहता है. 100 साल की उम्र तक यह 70% हो जाता है.
55 की उम्र से पहले दर्द बढ़ने का क्या है कारण? : कम उम्र में ही शरीर के कई हिस्सों में दर्द बढ़ने के कई कारण होते हैं. जैसे ज्यादा देर तक बैठने वाला काम, कम शारीरिक श्रम आदि से भी दर्द की शिकायतें हो सकती हैं. उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों की ताकत में परिवर्तन आता है. इससे जोड़ों समेत अन्य हिस्सों में दर्द होने लगता है. सिरदर्द, पेट दर्द समेत कई हिस्सों में दर्द का कारण कई बा उम्र से संबंधित नहीं होता है. इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं.
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