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55 की उम्र से पहले तेजी से बढ़ रहा दर्द; महिलाएं ज्यादा परेशान, गरीबों के सीने में कम उम्र में ही बढ़ रही तकलीफ

शरीर के 11 हिस्सों में दर्द पर वैश्विक रिपोर्ट. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary/EB Prime Team) : बुढ़ापा अपने साथ दर्द लेकर आता है. यह आम धारणा अब बदल चुकी है. 55 साल की उम्र से पहले ही लोगों को तेज दर्द सहना पड़ रहा है. विश्व के 118 देशों पर हुई स्टडी में कुछ ऐसी ही बातें निकलकर सामने आईं हैं. इसमें पता चला कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा दर्द झेल रहीं हैं. ऐसे करीब 18% मामलों के लिए धूम्रपान, मोटापा समेत 3 मुख्य कारण जिम्मेदार है.

वैज्ञानिकों ने विभिन्न देशों के 61 लाख से अधिक लोगों के डेटा का अध्ययन किया. यह स्टडी रिपोर्ट हाल ही में नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुई है. रिपोर्ट के अनुसार इंसानी शरीर में दर्द का ग्राफ कम उम्र में ही बढ़ने लगा है. यह आक्रामक तरीके से बढ़कर लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगा है. अमीर देशों के मुकाबले गरीब देशों के लोगों को तेज दर्द ज्यादा परेशान कर रहा है.