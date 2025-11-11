ETV Bharat / bharat

'पितरों' के दूत अब खतरे में, क्यों गायब हो रहे हैं कौवे? पढ़ें पूरी खबर

रहन-सहन में बदलाव, भोजन के स्रोतों की कमी: संजय का मानना है कि इंसानी जीवन शैली के बदलाव ने कौवों के जीवन पर सीधा असर डाला है, पहले गांवों में जब शादी-ब्याह या भोज होता था तो बचा हुआ खाना खुले में डाल दिया जाता था, कौवे तुरंत आ जाते थे और भोजन कर लेते थे. बूचड़खानों, पशु शव स्थलों या जंगलों के किनारे भी इन्हें भरपूर भोजन मिलता था. लेकिन अब ऐसी जगहें कम हो गई हैं, ये मुर्दाखोर पक्षी हैं और जब भोजन स्रोत ही घट गया तो इनकी संख्या भी घटनी तय थी, संजय कहते हैं कि अब इन परिदृश्यों पर गंभीर अध्ययन की जरूरत है. यह सिर्फ पक्षियों की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के रिश्ते की भी कहानी है.

कौवे सिर्फ पक्षी नहीं, प्रकृति के संतुलन रक्षक हैं: पक्षी विशेषज्ञ संजय छिम्वाल कहते हैं यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जैव विविधता की हर कड़ी में हर जीव-जंतु का एक अहम रोल होता है. कौवे प्रकृति के इंटेलिजेंट क्लीनर हैं, वे न केवल बेहद समझदार हैं, बल्कि उनमें पेयजल सॉल्विंग क्वालिटी होती है, वैज्ञानिकों के अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि वे गणना करने में सक्षम हैं. संजय बताते हैं कि पहले कौवे हर जगह दिखते थे. गांवों, जंगलों और बस्तियों में इनकी सैकड़ों की संख्या थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है. आज हम चारों ओर नजर डालें तो कौवे इक्का-दुक्का ही दिखते हैं. यह निश्चित रूप से चिंताजनक है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कई कारण हैं, जिन्हें समझना और उनका निवारण करना बहुत जरूरी है.

रामनगर (उत्तराखंड): कौवों की कांव-कांव अक्सर घरों और खेतों के आसपास सुनाई देती हैं. लेकिन अब इनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई है. कौवे अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं. इनकी उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए के लिए ही नहीं धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता था. कभी गांव के हर आंगन में दिखने वाले कौवे अब इक्का-दुक्का रह गए हैं और ये जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है.

पर्यावरण प्रदूषण विलुप्त की वजह (Photo-ETV Bharat)

पहले गांवों में घरों के आस-पास खुला माहौल था,अब शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं. शहरीकरण के कारण कौवों का प्राकृतिक आवास खत्म हो गया है. वहीं रासायनिक प्रदूषण (Chemical Pollution) और पर्यावरणीय बदलावों ने इनके प्रजनन और जीवनचक्र दोनों को प्रभावित किया है. अब कौवों का व्यवहार भी बदल गया है. कौवे अब ज्यादातर कचरा स्थलों या डंपयार्ड्स पर देखे जाते हैं, पहले ये गांवों, पेड़ों और घरों के पास दिखाई देते थे. लेकिन अब जहां गंदगी या अपशिष्ट ज्यादा है, वहीं ये टिके रहते हैं, यानी कौवों ने भी शहरी प्रदूषण में खुद को ढाल लिया है.

राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

दो तरह के कौवे, दोनों पर संकट: राजेश भट्ट बताते हैं कि कॉर्बेट क्षेत्र और उसके आसपास दो प्रमुख प्रकार के कौवे पाए जाते हैं लॉन्ग-बिल्ड क्रो (Long-billed Crow) जो जंगलों के पास दिखता है. हाउस क्रो (House Crow) जो पहले गांवों और घरों के आस-पास आम था. लॉन्ग-बिल्ड क्रो तो अभी भी जंगलों के किनारे नजर आ जाता है, लेकिन हाउस क्रो लगभग गायब हो चुका है. यह बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे आवासीय क्षेत्रों का पर्यावरण इन पक्षियों के लिए अब उपयुक्त नहीं बचा. राजेश कहते हैं कि इस पर गहराई से शोध होना चाहिए, हमें समझना होगा कि किन कारणों से इनकी जनसंख्या पर असर पड़ रहा है. कौवे सिर्फ पक्षी नहीं, हमारे सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं. मकर संक्रांति जैसे त्यौहारों पर हम इनके लिए विशेष पकवान बनाते हैं, इन्हें अपने पितरों का दूत मानते हैं. ऐसे में इनका गायब होना हमारी संस्कृति के लिए भी चिंता की बात है.

कौवे की कमी है बड़ा संकेत (Photo-ETV Bharat)

पुराने पेड़ कटे, तो खोया कौवों का बसेरा: पक्षी प्रेमी गणेश रावत बताते हैं कौवे इंसान के सबसे करीबी पक्षी रहे हैं, हमारी कहावतों, कहानियों और धार्मिक परंपराओं में इनका जिक्र होता रहा है. लेकिन अब वो आवाजें खो गई हैं, गांवों में सुबह कौवों की कांव-कांव से नींद खुलती थी अब वो आवाजें यादों में रह गई हैं. गणेश कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस यानी आवास का खत्म होना, नीम, पीपल जैसे बड़े पेड़ जिनमें कौवे घोंसले बनाते थे, अब कई जगह कट चुके हैं, उनकी जगह कंक्रीट की इमारतें हैं. मोबाइल टॉवरों से फैलने वाला रेडिएशन भी इन पर असर डाल रहा है, यह सब मिलकर इनके प्रजनन और जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं.आज कौवे गांवों और शहरों दोनों में कम दिखते हैं. ये कभी इंसान की दिनचर्या का हिस्सा थे, अब सिर्फ यादों और कहानियों का विषय बनते जा रहे हैं.

कौवों का धर्म से लेकर पर्यावरण (Photo-ETV Bharat)

राष्ट्रव्यापी पर्यावरणीय संकेत: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला भी मानते हैं कि यह समस्या सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी पर्यावरणीय संकेत है. मानव सभ्यता जैसे-जैसे विकसित हुई है, वैसे-वैसे कई पक्षियों की संख्या में गिरावट आई है. कौवे, गौरैया और गिद्ध तीनों ऐसे पक्षी हैं जो कभी बहुतायत में दिखते थे, अब इनकी गिनती घट रही है.

घरों के आंगन में नहीं सुनाई देती कांव-कांव (Photo-ETV Bharat)

घरों का डिजाइन, निर्माण का तरीका और जीवनशैली बदल गई है, पहले घरों के खुले आंगन और पेड़-पौधों के बीच ये आसानी से रहते थे. अब जगह नहीं बची,उन्होंने बताया कि इस विषय पर लॉन्ग टर्म नेशनल स्टडी चल रही है. पूरे देश में एक व्यापक अध्ययन हो रहा है. जिसमें इन पक्षियों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा रहा है. उसके निष्कर्षों के आधार पर संरक्षण के ठोस कदम उठाए जाएंगे.

साकेत बडोला, निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

कौवे पर्यावरण के लिए जरूरी: अगर यह पक्षी हमारे पर्यावरण से लुप्त हो जाता है, तो इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा क्योंकि ये मृत जानवरों को खाकर संक्रमण रोकते हैं और प्राकृतिक सफाई व्यवस्था बनाए रखते हैं. पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर अब भी ध्यान नहीं दिया गया, तो कौवा भी गौरैया की तरह सिर्फ यादों और तस्वीरों में रह जाएगा.

प्राकृतिक आवास हो रहे खत्म (Photo-ETV Bharat)

बचाने के लिए होना होगा जागरूक: इसके लिए पुराने पेड़ बचाए जाएं, कचरा प्रबंधन सुधारा जाए,रासायनिक प्रदूषण और रेडिएशन पर नियंत्रण किया जाए और जन-जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि लोग इन पक्षियों के महत्व को समझें. जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस पक्षी के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को देख सके.

