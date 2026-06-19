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कॉर्बेट में इनके बिना अधूरी है जंगल सफारी, प्रकृति बचाने के साथ आपके सफर को बनाते हैं यादगार

सुर्खियों से दूर रहकर जंगल और पर्यटकों के बीच बने मजबूत कड़ी, कई जिम्मेदारियों के साथ कराते हैं सफारी, पढ़िए नेचर गाइड्स की अनसुनी कहानी

Corbett Nature Guide
कॉर्बेट के 'साइलेंट सोल्जर' (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 5:09 PM IST

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रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल लाखों पर्यटक बाघों की एक झलक पाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. लेकिन जंगल की असली पहचान, उसकी जैव विविधता, वन्यजीवों की दुनिया और संरक्षण की भावना से पर्यटकों को परिचित कराने का काम करते हैं नेचर गाइड. ये वही लोग हैं, जो सालों से बिना किसी पहचान जंगल और पर्यटकों के बीच एक मजबूत कड़ी बने हुए हैं.

पर्यटन को सुरक्षित और यादगार बनाने से लेकर वन्यजीव संरक्षण के साथ वन विभाग की मदद तक, इनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. भले ही इन्हें अक्सर सुर्खियां नहीं मिलतीं है, लेकिन इनके बिना जंगल की सफारी अधूरी है. ऐसे में आज आपको इन लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं. उनकी जिम्मेदारी और परेशानियों से अवगत कराते हैं.

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पर्यटकों को जानकारी देता गाइड (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है. यहां आने वाले ज्यादातर पर्यटक बाघ देखने की उम्मीद लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन जंगल सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है, यहां की असली कहानी छिपी है, उसकी जैव विविधता, दुर्लभ पक्षियों, घने साल के जंगलों, नदियों और वन्यजीवों की उस दुनिया में, जिसे समझाने का काम करते हैं नेचर गाइड.

कॉर्बेट और उसके आसपास के लैंडस्केप में वर्तमान समय में 300 से ज्यादा नेचर गाइड विभिन्न पर्यटन जोनों एवं लैंडस्केप क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. ये गाइड न केवल पर्यटकों को जंगल घुमाते हैं, बल्कि उन्हें प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील भी बनाते हैं. साल 1993 से कॉर्बेट में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ नेचर गाइड और गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र मनराल ने अहम बातें साझा कीं.

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कॉर्बेट में जंगल सफारी (फोटो- ETV Bharat)

"नेचर गाइड का काम केवल वन्यजीव दिखाना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी पर्यटकों को जंगल के फ्लोरा फौना यानी वनस्पतियों और वन्यजीवों की विस्तृत जानकारी देना भी है. सफारी के दौरान पर्यटकों को नियमों का पालन कराना, वन्यजीवों के व्यवहार को समझाना और सुरक्षित पर्यटन सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है. यही कारण है कि एक प्रशिक्षित नेचर गाइड पर्यटक और जंगल के बीच एक जीवंत सेतु बन जाता है."- योगेंद्र मनराल, अध्यक्ष, गाइड एसोसिएशन

नेचर गाइड पर होती हैं कई जिम्मेदारियां: कॉर्बेट पार्क के सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में पिछले डेढ़ दशक से ज्यादा समय से काम कर रहे वरिष्ठ नेचर गाइड हिमांशु तिरुवा भी नेचर गाइडों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं. उनकी मानें तो गाइड शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं.

"एक नेचर गाइड जंगल में आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों, पक्षियों, पेड़-पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जानकारी देता है. साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि पर्यटन गतिविधियों के कारण जंगल और वन्यजीवों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे."- हिमांशु तिरूवा, वरिष्ठ नेचर गाइ

नेचर गाइड की क्या है भूमिका

नेचर गाइड की भूमिका केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, ये जंगल के भीतर होने वाली गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखते हैं. कहीं कोई वन्यजीव घायल हो, किसी क्षेत्र में अवैध गतिविधि दिखाई दे. पेड़ों की कटाई हो रही हो या जंगल में आग लगने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो सबसे पहले इसकी जानकारी अक्सर नेचर गाइडों के माध्यम से ही वन विभाग तक पहुंचती है. यही वजह है कि कई लोग इन्हें जंगल के 'साइलेंट सोल्जर' भी कहते हैं. ऐसे सोल्जर जो बिना किसी विशेष पहचान या सम्मान की अपेक्षा के जंगल की सुरक्षा में लगातार योगदान दे रहे हैं.

क्या बोले वन्यजीव जानकार: वहीं, कॉर्बेट में 33 सालों से ज्यादा समय से नेचर गाइड के रूप में सेवाएं दे रहे वन्यजीव जानकार राजेश भट्ट का मानना है कि किसी भी पर्यटन क्षेत्र में गाइड की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. क्योंकि, यह वही व्यक्ति होता है, जो पर्यटक और उससे जुड़े चीजों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करता है.

"एक अच्छा नेचर गाइड केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कुशल फैसिलिटेटर होता है. जो पर्यटकों को जंगल की जटिलताओं और उसकी खूबसूरती को समझने में मदद करता है."- राजेश भट्ट, वरिष्ठ नेचर गाइड

अनुभव को बनाते हैं यादगार: कॉर्बेट आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए जंगल का अनुभव केवल बाघ देखने तक सीमित नहीं रहता. कई बार सफारी के दौरान दुर्लभ पक्षियों की पहचान, वनस्पतियों की जानकारी और वन्यजीवों के व्यवहार को समझना ही उनके लिए सबसे यादगार अनुभव बन जाता है.

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पर्यटकों को भ्रमण पर ले जाती जिप्सी (फोटो- ETV Bharat)

आवाज सुनकर ही पहचान लेते हैं पक्षियों की प्रजाति: नेचर गाइड अपने सालों के अनुभव और स्थानीय ज्ञान के आधार पर पर्यटकों को जंगल का वो पक्ष दिखाते हैं, जो सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होता. कई अनुभवी गाइड तो केवल आवाज सुनकर ही पक्षियों की प्रजाति पहचान लेते हैं. यही विशेषज्ञता पर्यटकों के अनुभव को और ज्यादा समृद्ध बनाती है.

पर्यटक कर रहे तारीफ: नेचर गाइडों की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद वन्यजीवों में रुचि रखने वाले और प्रकृति प्रेमी पर्यटक भी उनकी जानकारी और अनुभव की सराहना करते हैं. जंगल सफारी पर आए पर्यटक नितिन ने नेचर गाइडों की तारीफ की है.

"नेचर गाइड किसी पर्यटक की सफारी के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देते हैं. वे केवल रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि जंगल को समझने का नजरिया भी देते हैं."- नितिन, पर्यटक

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी नेचर गाइडों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानता है. कॉर्बेट के निदेशक साकेत बडोला की मानें तो सफारी के दौरान पर्यटकों के साथ प्रशिक्षित नेचर गाइड का होना अनिवार्य है. स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को चयनित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. ताकि, वे पर्यटकों को सही जानकारी देने के साथ-साथ सुरक्षित और जिम्मेदार पर्यटन सुनिश्चित कर सकें.

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वन और वन्यजीवों से रूबरू करवाते हैं गाइड्स (फोटो- ETV Bharat)

"नेचर गाइड पर्यटन प्रबंधन के साथ वन प्रबंधन में भी विभाग के सहयोगी की भूमिका निभाते हैं. स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी नेचर गाइड व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. कॉर्बेट और उससे जुड़े क्षेत्रों के सैकड़ों युवा आज इस पेशे से जुड़े हुए हैं और अपनी आजीविका के साथ जंगल संरक्षण के मिशन का भी हिस्सा बने हुए हैं."- डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

यह व्यवस्था न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि ग्रामीण समुदायों को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने का भी प्रभावी माध्यम बनती है. जब भी कॉर्बेट का नाम लिया जाता है, सबसे पहले जेहन में बाघ की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस जंगल की असली कहानी केवल बाघों तक सीमित नहीं है, उस कहानी में नेचर गाइडों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो सालों से जंगल और इंसान के बीच भरोसे का पुल बने हुए हैं.

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कॉर्बेट के नेचर गाइड (फोटो- ETV Bharat)

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Last Updated : June 19, 2026 at 5:09 PM IST

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