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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बोले, 'जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन ( IANS )

नई दिल्ली : देशभर में कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए. पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और निर्वाचन आयोग के पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया तथा झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, मणिपुर, कर्नाटक और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में रैलियां, धरने और प्रदर्शन किए.

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जाता, तब तक पार्टी पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने श्रीनगर में वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया और फॉर्म 6 के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया. पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से जुड़े बदलावों ने वोटरों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और इस प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए हैं.खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस कुछ समय से एसआईआर को लेकर चिंताएं जता रही है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग से मिली जानकारी और घटनाक्रमों ने विपक्षी पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों को और मजबूत किया है. झारखंड के रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय का घेराव किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने विधानसभा परिसर के पास से विरोध मार्च निकाला, जो धुर्वा स्थित सीईओ कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया, “ज्ञानेश कुमार भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। वह वोट चोरी में लगे हुए हैं.” विरोध का एक यह भी अंदाज रहा. (PTI) कमलेश ने कहा, “हमारे नेता राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के संबंध में सबूत और तथ्य रखे हैं.” कांग्रेस की झारखंड इकाई का यह प्रदर्शन ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसमें दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज कराई, जिन्हें उन्होंने कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया बताया था. सीईओ के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ के. रवि कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेपीसीसी) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, ‘‘हमने सीईओ के. रवि कुमार से मुलाकात कर उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें ज्ञानेश कुमार की तरह किसी खास पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए. हमने झारखंड से जुड़े मुद्दे भी उठाए और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए.’’ वहीं, केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सोमवार को कहा कि देश के लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है. चेन्निथला ने निर्वाचन आयोग पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा निर्वाचन आयोग के तहत एक और चुनाव कराना ‘‘धोखा’’ होगा. विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समूह (PTI) उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘इसलिए, अगर भारत में संसदीय लोकतंत्र को कायम रखना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए बनी समिति का पुनर्गठन कर उसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए.’’ इसके आलावा, कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने कथित ‘‘वोट चोरी’’ को लेकर सोमवार को जम्मू क्षेत्र में प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा गिरफ्तारी की मांग की.