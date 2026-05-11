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प्रशांत भूषण ने चुनाव में 'हेरफेर' का आरोप लगाते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में वोटरों की इतनी ज़्यादा संख्या में वोट डालना, कुछ हद तक वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की प्रतिक्रिया थी. महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के मुद्दे पर, भूषण ने मोदी सरकार की आलोचना की कि उसने इन दोनों मुद्दों को आपस में जोड़ दिया है.

जिस प्रक्रिया को उन्होंने जल्दबाजी में किया गया संशोधन बताया, उसके बजाय भूषण ने वोटर लिस्ट का 'सोशल ऑडिट' करने का प्रस्ताव दिया. इसमें पोलिंग एरिया के निवासी मिलकर वोटर लिस्ट की जांच करते हैं, ताकि किसी का नाम ग़ैर-क़ानूनी तरीके से हटाया न जा सके.

उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बिना ट्रांसपेरेंसी के काम करने का भी आरोप लगाया और बिहार में लाखों लोगों को कथित तौर पर भेजे गए नोटिस का जिक्र किया, जिसमें उनसे वोटर के तौर पर अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए कहा गया था.

भूषण ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के कारण मुस्लिम वोटरों के नाम टारगेट करके हटाए गए और दावा किया कि लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए. उन्होंने तर्क दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट सिर्फ वोटर रोल के इंटेंसिव रिवीजन की इजाजत देता है, पूरी तरह से नई वोटर लिस्ट बनाने की नहीं.

लोगों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत की चुनावी डेमोक्रेसी 'घेरे में' है और दावा किया कि इलेक्शन कमीशन और वोटर रोल समेत डेमोक्रेटिक संस्थाएं 'बहुत ज़्यादा संदिग्ध' हो गई है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, 'उन्होंने कहा कि नागरिकों को सरकार द्वारा डेमोक्रेसी को हाईजैक करने के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना चाहिए.

वकीलों, कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं और पूर्व राजनीतिक पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और परिसीमन व महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित बदलावों के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है.

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार को सेंट मार्क्स रोड स्थित आशीर्वाद सेंटर में 'परिसीमन, महिला आरक्षण विधेयक और एसआईआर' विषय पर हुई एक सार्वजनिक चर्चा में चुनावी निष्पक्षता, मतदान के अधिकार और भारत में संघवाद के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस क़दम का मकसद लोकसभा की सीटें बढ़ाना है, जबकि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करना है. उन्होंने कहा, 'अगर सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर होती, तो मौजूदा 543 सदस्यों वाली लोकसभा के भीतर ही तुरंत आरक्षण लागू किया जा सकता था.'

वकील सुधीर कुमार मुरोली ने वोट देने के अधिकारों की रक्षा के लिए जन आंदोलनों की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने साफ किया कि चिंताएं एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि इसके लागू होने में कथित कमियों, खासकर वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ थी. पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि एक एसआईआर मॉनिटरिंग अधिकारी बाद में मुख्यमंत्री का विशेष ड्यूटी अधिकारी बन गया, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.

मुरोली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उन निर्वाचन क्षेत्रों में दखल देना चाहिए जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम है. उन्होंने नागरिकों से बूथ-स्तर के अधिकारियों और जिला अधिकारियों से अपने वोट देने की स्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया और कहा कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा केवल 'साफ और निष्पक्ष चुनावों' के जरिए ही बहाल किया जा सकता है.

किसान कार्यकर्ता वीरसंगय्या ने कहा कि किसान, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक, रिकॉर्ड में छोटी-मोटी गलतियों के कारण वोटरों के नाम हटाए जाने के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. उन्होंने दावा किया कि 540 से ज़्यादा किसान संगठन और मजदूर संघ एसआईआर प्रक्रिया के गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों पर पड़ने वाले असर पर चर्चा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'आज संसद में किसानों और मजदूरों के लिए कोई न्याय नहीं है और एक एकजुट जन आंदोलन का आह्वान किया. कार्यकर्ता तनवीर अहमद ने मौजूदा चुनावी व्यवस्था के कामकाज पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि अलग-अलग पार्टियों और स्वतंत्र समूहों के उम्मीदवारों को मिलकर उस चीज को चुनौती देनी चाहिए जिसे उन्होंने एक असफल लोकतांत्रिक ढाँचा बताया. आरएसएस के पूर्व नेता रामेगौड़ा ने बीजेपी पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए एजेंसियों और चुनावी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि उन इलाकों में वोटरों के नाम हटाए जा रहे थे जहां बीजेपी को कम समर्थन मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने बैलेट सिस्टम की गोपनीयता पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि बूथों से मिले चुनावी डेटा का इस्तेमाल चुनिंदा वोटरों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था.

अदालती मामलों और अलग-थलग विरोध प्रदर्शनों को नाकाफी बताते हुए, रामेगौड़ा ने कहा कि केवल एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन ही लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकता है. बैठक का समापन वक्ताओं द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, किसानों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों से अपने वोट देने के अधिकारों और चुनावी भागीदारी के प्रति सतर्क रहने के आग्रह के साथ हुआ.