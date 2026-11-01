इंडिया गठबंधन की रैली के जवाब में BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ मार्च, कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर सिखों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया.
Published : November 1, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का सियासी पारा आज उस वक्त चरम पर पहुंच गया, जब एक तरफ विपक्षी INDI गठबंधन ने अपनी महारैली का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसके कड़े जवाब में दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर विशाल पदयात्राएं निकालीं. 1 नवंबर की यह तारीख देश के इतिहास में 1984 के दर्दनाक सिख विरोधी दंगों की याद दिलाती है.
इसी दिन को लेकर बीजेपी ने सिख समुदाय की भावनाओं, पीड़ितों के दर्द और कांग्रेस के शासनकाल की विफलताओं को उजागर करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और दंगा पीड़ितों के परिवारों वालों ने विरोध का झंडा बुलंद किया.
हरि नगर से तिलक नगर तक उमड़ा जनसैलाब
दिल्ली में बीजेपी की इस पदयात्रा का केंद्र पश्चिमी दिल्ली का सिख बहुल इलाका रहा. पदयात्रा की शुरुआत हरि नगर बस डिपो से हुई, जो तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक निकाली गई। सड़क पर हाथ में तख्तियां और 1984 के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दर्शाते झंडे लिए हजारों लोग उमड़े.
इस पदयात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने की। उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्ष मल्होत्रा, मंजींदर सिंह सिरसा, प्रसिद्ध कानूनविद एच.एस. फूलका, सांसद बांसुरी स्वराज, रामबीर सिंह बिधूड़ी और हरबिंदर सिंह लवली समेत कई बड़े नेता और सिख समाज के प्रबुद्ध जन कंधे से कंधा मिलाकर चले.
CM रेखा गुप्ता का भावुक संबोधन: 'ये ज़ख्म पुराने हैं, मगर दर्द आज भी बाकी है'
पदयात्रा के अंत में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अत्यंत भावुक और तीखा भाषण दिया. 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयकारों के साथ अपनी बात शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की एक दिल दहला देने वाली याद साझा की.
BJP National President Shri @NitinNabin participates in #SaveDemocracyRemoveAnarchy March in Rohtak, Haryana. https://t.co/cOR4jKnuea— BJP (@BJP4India) November 1, 2026
रेखा गुप्ता ने कहा कि आज 1 नवंबर की इस तारीख को इतनी बड़ी संख्या में मेरे सिख भाई-बहन आए हैं. सबके दिलों में वो दर्दनाक यादें हैं जो 1984 से जुड़ी हैं। जब मैं मात्र 10 साल की थी, तो हमारे पड़ोस में एक सिख परिवार रहता था, जसबीर आंटी का परिवार, जो हमारे बेहद करीब था. जब दंगे भड़के और हर तरफ आगजनी हो रही थी, तब उस परिवार ने हमारे घर में शरण ली थी. मुझे आज भी याद है कि उनके बेटे और अंकल को अपनी पहचान छिपाने और जान बचाने के डर से अपने केश त्यागने पड़े थे, मौने होना पड़ा था. यह सिर्फ एक सिख भाई का दर्द नहीं था, ऐसे हजारों-हजारों भाइयों को अपनी पहचान छुपानी पड़ी थी.
कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये लोग 1 नवंबर का दिन अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए चुनते हैं. इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए सिखों का नरसंहार कराया और राहुल गांधी भी आज वही काम कर रहे हैं कि कैसे देश में अराजकता बढ़े. ये ज़ख्म पुराने हैं, मगर दर्द आज भी बाकी है. कई परिवारों की आंखों में इंतजार आज भी बाकी है। माओं की आंखें आज भी सूखी नहीं हैं.
उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 1984 के पीड़ितों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले की सरकारें पीड़ितों से नौकरी के बदले डिग्रियों और आधार कार्ड की मांग करती थीं, जिससे पीड़ित भटकते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इन सभी पुरानी शर्तों और उम्र की बंदिशों को खत्म कर पीड़ित परिवारों के आश्रितों को नौकरियां देने का काम किया है. विपक्ष के संविधान बचाओ अभियान पर प्रहार करते हुए उन्होंने चुनौती दी, "जो जेब में संविधान लेकर घूमते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या 1984 में जो हुआ, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आने वाले चुनावों में जनता उस पुराने दरख्त (कांग्रेस) की बची-खुची खरपतवार को भी जड़ से उखाड़ फेंकेगी.
मंच से गूंजे दिग्गजों के तीखे बोल
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मंजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के कत्लेआम को देश के इतिहास का सबसे काला पन्ना करार दिया. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 1984 को राजीव गांधी के नेतृत्व में 8,000 से ज्यादा बेकसूर सिखों को सड़कों पर निकालकर, उनके गलों में टायर डालकर आग के हवाले किया गया था. उन्होंने याद दिलाया कि सिखों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने शुरू की थी. सिरसा ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी आज भी उन्हीं कत्लेआम के जिम्मेदारों को साथ लेकर घूम रहे हैं.
'पश्चिमी दिल्ली के आगजनी और जुल्म की दास्तान'
पदयात्रा में शामिल हुए बीजेपी सांसद रामबीर सिंह बिधूड़ी ने उस दौर के जमीनी हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि हरि नगर और जनकपुरी इलाकों में सिख परिवारों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया था, जनकपुरी के A-3, C-2 और C-4 ब्लॉक के गुरुद्वारों में हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज तमिलनाडु, यूपी और बंगाल जैसी जगहों पर अपनी लगातार हार से बौखलाकर देश में फिर से 1984 जैसी अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसे बीजेपी और देश की जनता कभी सफल नहीं होने देगी, वहीं मंच का संचालन और संबोधन करते हुए हरबिंदर सिंह लवली ने कहा कि 1 नवंबर 1984 को देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची थी और वह लोकतंत्र के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। देश की आजादी और अखंडता में सिखों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और 1 नवंबर को उन पर हुआ हमला वास्तव में पूरे देश पर हमला था। उन्होंने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया कि वे हमेशा 1984 के पीड़ितों को न्याय और नौकरियां दिलाने में सबसे आगे खड़ी रही हैं.
1 नवंबर को जहां विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने 1984 के दंगों के ऐतिहासिक घटनाक्रम को सामने रखकर कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा में धकेल दिया है. दिल्ली और हरियाणा में निकाली गई इन पदयात्राओं के जरिए बीजेपी ने न केवल सिख समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, बल्कि आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए भी एक बड़ा सियासी एजेंडा तय कर दिया है.
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