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इंडिया गठबंधन की रैली के जवाब में BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ मार्च, कांग्रेस पर बरसे भाजपा अध्यक्ष

BJP का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ मार्च ( BJP (X) )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली का सियासी पारा आज उस वक्त चरम पर पहुंच गया, जब एक तरफ विपक्षी INDI गठबंधन ने अपनी महारैली का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसके कड़े जवाब में दिल्ली और हरियाणा की सड़कों पर विशाल पदयात्राएं निकालीं. 1 नवंबर की यह तारीख देश के इतिहास में 1984 के दर्दनाक सिख विरोधी दंगों की याद दिलाती है.

इसी दिन को लेकर बीजेपी ने सिख समुदाय की भावनाओं, पीड़ितों के दर्द और कांग्रेस के शासनकाल की विफलताओं को उजागर करते हुए हजारों की संख्या में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और दंगा पीड़ितों के परिवारों वालों ने विरोध का झंडा बुलंद किया.