दिल्ली चिड़ियाघर के नवंबर में खोले जाने पर असमंजस, एक और जानवर की मौत से हड़कंप, बर्डफ्लू रिपोर्ट का भी इंतजार

माना जा रहा है कि बर्डफ्लू की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर, दिल्ली ज़ू को नवंबर में खोला जाएगा. लेकिन स्थिति कुछ और बन गई है.

दिल्ली चिड़ियाघर के नवंबर में खुलने की उम्मीद कम
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 25, 2025 at 11:24 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क (चिड़ियाघर) बर्ड फ्लू (H5N1) की आशंका के चलते करीब दो महीने से पर्यटकों के लिए बंद है. चिड़ियाघर को दोबारा खोलने को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि वन्यजीव व पर्यावरण विभाग की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है.

बीती 15 अक्टूबर को जांच के लिए नई सैंपलिंग की गई थी और जांच रिपोर्ट 2 से 3 दिन में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन करीब 10 दिन हो चुके हैं अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है. जांच रिपोर्ट नहीं आने के कारण दिल्ली चिड़ियाघर खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

30 अगस्त को पर्यटकों के बंद हुआ था चिड़ियाघर
दिल्ली चिड़ियाघर में 28 अगस्त को बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई थी. उसी समय कई पक्षियों की असामान्य मौत की घटनाएं भी हुईं थीं. इसके बाद 30 अगस्त से चिड़ियाघर में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई. बाद में पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली चिड़ियाघर को पूर्ण रूप से बंद रखा गया. बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत संक्रमित और संभावित क्षेत्र से सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई.

दिल्ली ZOO
दिल्ली ZOO (ETV BHARAT)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के वन्यजीव विभाग ने दो बार सैंपल लिए, लेकिन दोनों बार रिपोर्ट निगेटिव आई. इसके बावजूद सतर्कता बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) भोपाल को तीसरा सैंपल भेजा गया. इस सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार अब तक जारी है. दिल्ली चिड़ियाघर के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि चिड़ियाघर को आम दर्शकों के लिए कब खोला जा सकता है.

नई रिपोर्ट में देरी ने बढ़ाई अनिश्चितता
चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र से मिले निर्देशों के तहत जब तक सभी रिपोर्टें निगेटिव नहीं आ जाती हैं तब तक पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर नहीं खोला जाएगा. पिछले दो बार की रिपोर्ट ने चिड़ियाघर प्रशासन को राहत जरूर दी थी, लेकिन नई रिपोर्ट आने में देरी से चिड़ियाघर खुलने की अनिश्चितता बढ़ गई है.

बर्डफ्लू की वजह से बंद किया गया था दिल्ली ज़ू
बर्डफ्लू की वजह से बंद किया गया था दिल्ली ज़ू (ETV BHARAT)

लकड़बग्घे की मौत से बड़ी चिंता
दिल्ली चिड़ियाघर में पिछले सप्ताह चिड़ियाघर में एक लकड़बग्घे की मौत ने चिंता बढ़ा दी है. शुरुआती जांच में लकड़बग्घे(hyena) की मृत्यु किसी अज्ञात बीमारी से बताई जा रही है. चिड़ियाघर के अधिकारी इसे बर्ड फ्लू से जोड़ने से इनकार कर रहे हैं. पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत लकड़बग्घे के सैंपल भी जांच के लिए भेजे हैं, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके.

दिल्ली चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉक्टर संजीत कुमार के मुताबिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा. यदि बर्ड फ्लू की नई रिपोर्ट भी निगेटिव आती है, तो नवंबर के पहले सप्ताह में चिड़ियाघर को पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति मिल सकती हैं. यदि रिपोर्ट में वायरस की मौजूदगी पाई गई तो चिड़ियाघर बंद रखने की अवधि बढ़ाई जा सकती है. फिलहाल चिड़ियाघर में सभी ऐहतियाती कदम जारी हैं. परिसर को समय-समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है. पक्षियों की निगरानी की जा रही है. कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

एक नजर में स्थिति

  • 28 अगस्त को बर्ड फ्लू से पक्षियों के मौत की हुई थी पुष्टि
  • 30 अगस्त से चिड़ियाघर को पर्यटकों के लिए बंद किया गया
  • दो बार निगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद तीसरी जांच रिपोर्ट में देरी
  • 15 अक्टूबर को नए सैंपल भेजे गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई
  • रिपोर्ट निगेटिव आने पर नवंबर में खुल सकता है चिड़ियाघर
  • बीते सप्ताह एक लकड़बग्घे की अज्ञात बीमारी से हुई मौत

