Yearender 2025 National Obituaries: साल 2025 में देश ने बड़ी-बड़ी विभूतियों को खोया, श्रद्धांजलि

साल 2025 में देश ने कई सपूतों को खोया. ( गेटी इमेजेज )

ग्राहम ग्रीन: ऑस्कर-नॉमिनेटेड कनाडाई एक्टर ग्राहम ग्रीन का 1 सितंबर, 2025 को 73 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया.

कोनी फ्रांसिस: मशहूर अमेरिकी सिंगर का 16 जुलाई, 2025 को 87 साल की उम्र में फ्लोरिडा के पोम्पानो बीच में निधन हो गया.

धीरज कुमार: जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार का 15 जुलाई, 2025 को 79 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से निधन हो गया. धीरज कुमार, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में अपने रोल और ओम नमः शिवाय और अदालत जैसे मशहूर टेलीविजन शो बनाने के लिए जाने जाते थे. एक्टर और प्रोड्यूसर भारतीय टेलीविजन में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे.

बी. सरोजा देव: मशहूर एक्ट्रेस बी. सरोजा देवी का 14 जुलाई, 2025 को 87 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया. यशवंतपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उम्र से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हो गई. उनके जाने से इंडियन सिनेमा, खासकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया.

कोटा श्रीनिवास राव: मशहूर तेलुगु एक्टर कोटा श्रीनिवास राव का 13 जुलाई, 2025 को 83 साल की उम्र में हैदराबाद में उनके घर पर उम्र से जुड़ी सेहत की दिक्कतों की वजह से निधन हो गया.

शेफाली जरीवाला: शेफाली जरीवाला, जिन्हें म्यूज़िक वीडियो “कांटा लगा” में उनके मशहूर रोल के लिए जाना जाता है, का 27 जून, 2025 को 42 साल की उम्र में निधन हो गया.

मनोज कुमार: मशहूर एक्टर मनोज कुमार का 4 अप्रैल, 2025 को 87 साल की उम्र में निधन हो गया. मनोज कुमार, जिनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था. भारतीय सिनेमा के एक महान व्यक्ति थे, जिन्हें उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया.

वैल किल्मर: टॉप गन, बैटमैन फॉरएवर और द डोर्स में अपने रोल के लिए जाने जाने वाले मशहूर एक्टर का 1 अप्रैल, 2025 को 65 साल की उम्र में निधन हो गया. किल्मर का निधन लॉस एंजिल्स में निमोनिया के कारण हुआ.

राकेश पांडे: मशहूर एक्टर राकेश पांडे का 21 मार्च, 2025 को 77 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. उनका निधन मुंबई के जुहू में आरोग्यनिधि हॉस्पिटल में हुआ, जहां उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था. एक्टर को हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में उनके काम के लिए याद किया जाता है.

फिल्म और टेलीविजन: पी. जयचंद्रन: मशहूर प्लेबैक सिंगर पी. जयचंद्रन का 9 जनवरी, 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया. कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद त्रिशूर के अमला हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई.

राम विलास वेदांती: पूर्व BJP MP और राम जन्मभूमि आंदोलन के एक जाने-माने व्यक्ति, 15 दिसंबर, 2025 को 67 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के रीवा में गुजर गए.

शिवराज पाटिल: पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता शिवराज पाटिल 12 दिसंबर, 2025 को 90 साल की उम्र में महाराष्ट्र के लातूर में अपने घर पर थोड़ी बीमारी के बाद गुजर गए.

बाबा अधव: पुराने समाज सुधारक और ट्रेड यूनियनिस्ट, का 8 दिसंबर, 2025 को पुणे में 95 साल की उम्र में निधन हो गया. वह महाराष्ट्र के प्रोग्रेसिव मूवमेंट में एक बड़ी हस्ती थे और हमेशा पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे.

योगेंद्र मकवाना: एक पुराने भारतीय पॉलिटिशियन और पूर्व यूनियन मिनिस्टर, का 21 अक्टूबर, 2023 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया.

रवि नाइक: गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर पॉलिटिकल लीडर रवि नाइक का 14 अक्टूबर, 2025 को 79 साल की उम्र में निधन हो गया.

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा: अयोध्या राजघराने के मुखिया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा का 23 अगस्त, 2025 को भारत के अयोध्या में रात करीब 11 बजे ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट/कार्डियक अरेस्ट की वजह से 75 साल की उम्र में निधन हो गया.

थिरु ला. गणेशन: नागालैंड के पूर्व गवर्नर और BJP के दिग्गज नेता थिरु ला. गणेशन का 15 अगस्त, 2025 को चेन्नई में 80 साल की उम्र में निधन हो गया

सत्यपाल मलिक: जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यक्ति सत्य पाल मलिक का 5 अगस्त, 2025 को 79 साल की उम्र में निधन हो गया.

शिबू सोरेन: पूर्व CM शिबू सोरेन, एक प्रमुख आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक शिबू सोरेन का 4 अगस्त, 2025 को 81 साल की उम्र में निधन हो गया.

वी.एस. अच्युतानंदन: दिग्गज कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन का 21 जुलाई, 2025 को 101 साल की उम्र में निधन हो गया.

विजय रूपाणी: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एक दुखद एआईप्लेन क्रैश में निधन हो गया. वे 68 साल के थे.

सुखदेव सिंह ढींढ़सा: सुखदेव सिंह ढींढ़सा (1936–2025) एक अनुभवी भारतीय राजनेता और पंजाब की राजनीति में एक बड़ी हस्ती थे. उनका 28 मई, 2025 को 89 साल की उम्र में पंजाब के मोहाली में निधन हो गया.

डॉ. देबेंद्र प्रधान: पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के सीनियर BJP नेता डॉ. देबेंद्र प्रधान का 17 मार्च, 2025 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया.

कामेश्वर चौपाल: BJP के सीनियर नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का 7 फरवरी, 2025 को 68 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया. राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका और पिछड़े समुदायों के लिए उनकी वकालत के लिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था.

पॉलिटिक्स और पब्लिक सर्विस: प्रीतीश नंदी: 8 जनवरी, 2025 को 73 साल की उम्र में प्रीतीश नंदी का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. वे जाने-माने कवि, लेखक, पत्रकार और फिल्म प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने सांसद के तौर पर भी काम किया.

Yearender 2025 National Obituaries: साल 2025 कई मायनों में उपलब्धियां और खुशी देकर गया, वहीं इस वर्ष कई विभूतियों ने अलविदा कह दिया. हम सब से दूर चले गए. आइए उनको याद करते हैं.

ज़ुबीन गर्ग: मशहूर असमिया सिंगर और कंपोज़र का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में दुखद निधन हो गया. उनकी मौत पर विवाद खड़ा हो गया है और अब इसे मर्डर मानकर जांच की जा रही है.

वरिंदर सिंह घुमन: भारत के मशहूर वेजिटेरियन बॉडीबिल्डर और एक्टर, कंधे की सर्जरी के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट से 9 अक्टूबर, 2025 को 42 साल की उम्र में अमृतसर, पंजाब में गुजर गए.

डायने कीटन: ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस डायने कीटन, जो एनी हॉल और द गॉडफादर जैसी फिल्मों में अपने आइकॉनिक रोल के लिए जानी जाती थीं, 11 अक्टूबर, 2025 को 79 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से गुजर गईं.

पंकज धीर: बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के आइकॉनिक रोल के लिए जाने जाने वाले जाने-माने भारतीय एक्टर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 15 अक्टूबर, 2025 को 68 साल की उम्र में गुजर गए.

गोवर्धन असरानी. (IANS)

गोवर्धन असरानी: जाने-माने एक्टर गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर, 2025 को 84 साल की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया. सांस लेने में दिक्कत के कारण भर्ती होने के बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई.

ऋषभ टंडन: सिंगर, कंपोजर और एक्टर ऋषभ टंडन का 21 अक्टूबर, 2025 को 35 साल की उम्र में दिल्ली में अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया.

सतीश शाह. (IANS)

सतीश शाह: जाने-माने एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर, 2025 को 74 साल की उम्र में मुंबई में किडनी फेलियर की वजह से निधन हो गया. उनकी मौत से इंडियन टेलीविज़न और सिनेमा के सबसे पसंदीदा कॉमेडी टैलेंट में से एक चला गया.

सुलक्षणा पंडित: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्टर और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर, 2025 को 71 साल की उम्र में मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया.

जरीन खान: जाने-माने एक्टर संजय खान की पत्नी और जायद और सुजैन खान की मां जरीन खान का 7 नवंबर, 2025 को 81 साल की उम्र में मुंबई में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया

धर्मेंद्र. (IANS)

धर्मेंद्र: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया, जिससे भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया.

बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर:

अमित बनर्जी: टेबल स्पेस के फाउंडर और CEO अमित बनर्जी का 6 जनवरी, 2025 को 45 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. उनकी असमय मौत ने मॉडर्न एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप लीडर्स के सामने आने वाले भारी दबावों को सामने ला दिया.

संजय कपूर: सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और भारत की ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के एक जाने-माने व्यक्ति, संजय कपूर का 12 जून, 2025 को विंडसर, UK में 53 साल की उम्र में निधन हो गया.

गोपीचंद पी. हिंदुजा. (गेटी इमेजेज.)

गोपीचंद पी. हिंदुजा: हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और ग्लोबल बिज़नेस के एक बड़े नाम, गोपीचंद पी. हिंदुजा का 4 नवंबर, 2025 को लंदन में 85 साल की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत ने भारत के सबसे प्रभावशाली बिज़नेस परिवारों में से एक के लिए एक युग का अंत कर दिया.

नीरज त्यागी: वी फाउंडर सर्कल के को-फाउंडर और CEO और अविन्या वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर नीरज त्यागी का 16 अगस्त, 2025 को अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. 50 साल की उम्र में उनके अचानक निधन से भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक गहरा खालीपन आ गया है.

टीटी जगन्नाथन: टीटीके प्रेस्टीज के चेयरमैन एमेरिटस और भारत में किचनवेयर क्रांति के पायनियर, टीटी जगन्नाथन का 9 अक्टूबर, 2025 को 77 साल की उम्र में निधन हो गया.

पीयूष पाण्डेय. (IANS)

पीयूष पांडे: भारत के मशहूर एडवरटाइजिंग आइकन पीयूष पांडे का 23 अक्टूबर, 2025 को 70 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया.

स्पोर्ट्स:

पद्माकर शिवालकर (क्रिकेटर): एक महान लेफ्ट-आर्म स्पिनर और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टार, पद्माकर शिवालकर, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई को रिप्रेजेंट किया, 3 मार्च, 2025 को 84 साल की उम्र में गुजर गए.

हरि दत्त कापड़ी (पूर्व बास्केटबॉल कैप्टन): इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन और अर्जुन अवॉर्डी हरि दत्त कापड़ी का 9 अप्रैल, 2025 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया.

प्रो. सनी थॉमस: इंडिया के महान शूटिंग कोच और द्रोणाचार्य अवॉर्डी प्रो. सनी थॉमस का 30 अप्रैल, 2025 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया.

फौजा सिंह. (x@fauzasingh)

फौजा सिंह: “टर्बन्ड टॉरनेडो” के नाम से मशहूर महान ब्रिटिश-इंडियन मैराथन रनर फौजा सिंह: का 14 जुलाई, 2025 को 114 साल की उम्र में उनके होमटाउन ब्यास पिंड, पंजाब, इंडिया में निधन हो गया.

डॉ. वेस पेस: पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और मशहूर स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. वेस पेस का 14 अगस्त, 2025 को कोलकाता में 80 साल की उम्र में निधन हो गया.

इको-वॉरियर:

राधेश्याम बिश्नोई: इको-वॉरियर राधेश्याम बिश्नोई की 24 मई, 2025 को जैसलमेर के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जब वे शिकार की कोशिश का जवाब दे रहे थे. वह 28 साल के थे और दुर्घटना के समय तीन अन्य संरक्षणवादियों के साथ थे.

उपन्यासकार, साहित्य:

रमाकांत राठ: रमाकांत राठ (1934–2025) ओडिया साहित्य के एक महान आधुनिक कवि थे, जो अपनी दार्शनिक गहराई और स्टाइल में नएपन के लिए जाने जाते थे. उनका निधन 16 मार्च, 2025 को 90 साल की उम्र में भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ.

एस.एल. भैरप्पा: भारत के सबसे मशहूर कन्नड़ उपन्यासकारों और दार्शनिकों में से एक, का 24 सितंबर, 2025 को 94 साल की उम्र में बेंगलुरु, कर्नाटक में निधन हो गया.

रामदरश मिश्रा: हिंदी के मशहूर कवि, लेखक और जानकार रामदरश मिश्रा का 31 अक्टूबर, 2025 को 101 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया. उनके निधन से मॉडर्न हिंदी साहित्य के एक बड़े अध्याय का अंत हो गया.

अंदे श्री: मशहूर तेलुगु कवि और गीतकार अंदे श्री का 10 नवंबर, 2025 को 64 साल की उम्र में हैदराबाद में हार्ट अटैक से निधन हो गया.

साइंस:

डॉ. आर. चिदंबरम: डॉ. आर. चिदंबरम (1936–2025) भारत के सबसे जाने-माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट में से एक थे और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक खास आर्किटेक्ट थे. 4 जनवरी, 2025 को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन: ISRO के पूर्व चेयरमैन और भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आर्किटेक्ट डॉ. कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन का 25 अप्रैल, 2025 को 84 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया.

सुब्बान्ना अय्यप्पन: डॉ. सुब्बान्ना अय्यप्पन (1955–2025) एक जाने-माने भारतीय एक्वाकल्चर साइंटिस्ट थे, जिन्हें बड़े पैमाने पर भारत की ब्लू रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट माना जाता है. 10 मई, 2025 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर: जाने-माने भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर डॉ. जयंत विष्णु नार्लीकर 20 मई, 2025 को 86 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया.

डॉ. एकनाथ वसंत चिटनिस: डॉ. एकनाथ वसंत चिटनिस एक जाने-माने भारतीय स्पेस साइंटिस्ट और भारत के स्पेस प्रोग्राम के आर्किटेक्ट में से एक, 22 अक्टूबर, 2025 को 100 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया. चिटनिस पद्म भूषण अवॉर्डी और अनुभवी स्पेस साइंटिस्ट थे.

मेडिकल:

डॉ. के.एम. चेरियन: भारत के जाने-माने कार्डियक सर्जन और पद्मश्री अवार्डी डॉ. के.एम. चेरियन का 25 जनवरी, 2025 को बेंगलुरु में 82 साल की उम्र में निधन हो गया.

डॉ. के. मातंगी रामकृष्णन: एक जाने-माने प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन और भारत में बर्न केयर में एक ट्रेलब्लेजर डॉ. के. मातंगी रामकृष्णन का 27 अक्टूबर, 2025 को चेन्नई में 91 साल की उम्र में निधन हो गया.

एनवॉयरनमेंट:

सालूमरदा थिमक्का: मशहूर भारतीय एनवायरनमेंटलिस्ट और पद्म श्री अवार्डी सालूमरदा थिमक्का का 14 नवंबर, 2025 को 114 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया.

म्यूजिक आर्टिस्ट:

पंडित छन्नू लाल. (ETV Bharat)

मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर और बनारस घराने के जाने-माने पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 2 अक्टूबर, 2025 को 89 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मिर्पुजार में निधन हो गया.

अन्य मशहूर लोग:

पासला कृष्ण भारती:आंध्र प्रदेश के जाने-माने गांधीवादी और समाज सुधारक पासला कृष्ण भारती का 24 मार्च, 2025 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया.

रामसहाय पांडे: पद्मश्री रामसहाय पांडे, मशहूर लोक डांसर और राई डांस फॉर्म के पथ प्रदर्शक, का 8 अप्रैल, 2025 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया.

आचार्य सत्येंद्र दास: आचार्य सत्येंद्र दास (1940–2025) अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जिन्हें मंदिर की आध्यात्मिक विरासत को आकार देने में अहम भूमिका के लिए जाना जाता है. उनका 12 फरवरी, 2025 को 83 साल की उम्र में निधन हो गया.

बाबा शिवानंद: योग गुरु और पद्मश्री अवॉर्डी बाबा शिवानंद का 4 अप्रैल, 2025 को वाराणसी में 128 साल की उम्र में निधन हो गया.