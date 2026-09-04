ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: नलदुर्ग किले से महिला रेसलर ने अपने तीन बच्चों के साथ छलांग लगाई, मां और दो बच्चों की मौत

नलदुर्ग किले से महिला रेसलर ने अपने तीन बच्चों के साथ छलांग लगाई. ( प्रतीकात्मक फोटो- (Getty Images) )

धाराशिव (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में गुरुवार दोपहर नलदुर्ग किले से 150 फीट गहरी खाई में कूदने के बाद, राष्ट्रीय स्तर की रेसलर अश्विनी मनोहर पॉल (30) और उनके तीन में से दो बच्चों की मौत हो गई.

पॉल और उनके छह साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि जुड़वां बेटियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी ढाई साल की एक जुड़वां बेटी की चोटों की वजह से मौत हो गई. दूसरी बेटी की हालत अभी भी गंभीर है और वह अस्पताल में है. इस घटना ने नल्दुर्ग इलाके के सभी लोगों को चौंका दिया है और उसके परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है. इस संबंध में नलदुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

अश्विनी राष्ट्रीय स्तर की एक जानी-मानी रेसलर थीं, जिन्होंने कई मेडल जीते थे. वह मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम में कार्यरत थीं.

पुलिस सूत्रों से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उनके पति मनोहर ऑटो-रिक्शा ड्राइवर का काम करते हैं. अश्विनी ने अपने पति के कहने पर करीब पांच महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी.

हालांकि, पिछले तीन महीनों से वह अपने तीन बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही थीं. उनका मायका उमरगा तहसील के वंतल में है, जहां उनके पिता शिक्षक हैं. हालांकि, अश्विनी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाली सही वजह अभी भी साफ नहीं है. नलदुर्ग पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, लातूर जिले की निलंगा तहसील के अंबुलगा गांव की रहने वाली अश्विनी गुरुवार को अपने 6 साल के बेटे और जुड़वां बेटियों के साथ नलदुर्ग किला घूमने गई थीं.