छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांसजेडर्स स्पोर्ट्स मीट, विद्या राजपूत बोलीं, समाज में स्वीकार्यता सबसे बड़ा चैलेंज

देखिए हम जितने भी गेम्स देखते हैं. चाहे वह ओलंपिक हो, चाहे वो एशियन गेम हो या फिर स्टेट का हो या फिर जिला का हो. ऐसे खेलों में हम अपने समाज ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं देख पाते . ना ही ट्रांसजेंडर्स पढ़ाई करते हुए दिखते हैं और ना ही खेल के मैदान पर दिखते हैं. खेल, पढ़ाई, नौकरी इस तरह की सभी चीज सभी लोगों के लिए हैं. इसमें किसी पर कोई बंदिश नहीं है. इस खेल के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स लोगों का खेल के क्षेत्र में विजुलाइजेशन हो.

नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 के इस आयोजन में देश के पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. यह आयोजन छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है.इस आयोजन को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय काफी उत्साहित है. आयोजन को लेकर तैयारी में जुट गया है. इस आयोजन को लेकर ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की अध्यक्ष ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत से खास बातचीत की आईए जानते हैं. विद्या राजपूत ने आयोजन को लेकर क्या कुछ जानकारियां दी......

रायपुर : रायपुर के कोटा स्टेडियम में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 2025 का 2 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन 19 और 20 दिसंबर को होगा. इस आयोजन में देश के 10 राज्यों के ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 250 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इसके पहले साल 2012 में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट की मेजबानी का मौका ट्रांसजेंडर्स को मिला था. यह दूसरा मौका होगा जब रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है.

खेल के जो अलग-अलग स्टेज हैं, अलग-अलग प्लेटफार्म हैं, उस प्लेटफार्म पर ट्रांसजेंडर खेलते दिखाई दें. उनको खेल के लिए मंच भी मिले, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आत्मविश्वास बढ़े. खेल के माध्यम से ट्रांसजेंडर रोजगार तक भी पहुंचे. कोई नेशनल गेम जैसे ओलंपिक एशियन गेम्स खेलते हैं. कहीं ना कहीं उनका जॉब भी क्रिएट होता है. इसके लिए उन्हें एडिशनल अंक भी मिलते हैं. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की यूनिटी भी दिखाई दे. इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम खेल का आयोजन कर रहे हैं.

सवाल- खेल के इस आयोजन में कितने राज्य के ट्रांसजेंडर होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी ?

हमारी मंशा है कि पूरे भारत के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहां पर पहुंचे. खेल में पार्टिसिपेट करें. लेकिन इतने सारे लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाई है. 10 राज्यों से लगभग डेढ़ सौ से ढाई सौ खिलाड़ी खेल के आयोजन में शामिल होंगे. खेल का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा. शाम के समय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा. शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि लगभग 10 बजे तक ट्रांसजेंडर्स का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा. अलग-अलग राज्यों के जो कल्चर है. उनके जो ग्रुप से बने हुए हैं. उनके द्वारा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी.

रनिंग को दिया जाएगा महत्व

दिन में जो खेल का आयोजन होगा. उसमें रनिंग को ज्यादा महत्व दिया गया है. 100, 200, 400, 800 मीटर रनिंग है. इसके अलावा गोला फेंक है. लॉन्ग जंप है. रस्साकशी जैसे खेल प्रमुख है. अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूं तो मैं एक ट्रांसजेंडर हूं. अंब्रेला ट्रंपस हैं. इसमें ट्रांस मेन, ट्रांस वूमेन, हिजड़ा समुदाय, क्यूरी कम्युनिटी 7 गेम्स हैं, लेकिन चार समुदाय के लिए अलग-अलग होगा. रनिंग पर कोई प्राइज जीतता है. रनिंग में क्यूरी समुदाय से हैं, ट्रांसमेन से भी फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस है. इस तरह से हम स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर कर रहे हैं. पूरी तरह से ट्रांसजेंडर लोगों के लिए यह गेम समर्पित है. ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसजेंडर खिलाड़ी सामने आ सके. सरकार की नजर भी पड़े कि ये लोग भी अच्छे लोग हैं. इनके अंदर भी खेल प्रतिभा है, इनके अंदर भी संभावनाएं हैं. जिस तरह से हम देखते हैं कि आम महिला और पुरुषों के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल खेल के जो प्लेटफार्म हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए. उनके अंदर भी जो खेल प्रतिभा है, उनको दिखाने का मौका मिले और रोजगार के अवसर भी क्रिएट हो.

सवाल- इसके पहले साल 2012 में यह आयोजन हुआ था. पिछले कई सालों तक लंबा गैप हो गया उसके पीछे क्या कारण है ?



इसके बीच जो गैप आया है उसके पीछे यह कारण है कि हम लोगों को फाइनेंसियल सपोर्ट नहीं मिला. किसी तरह सपोर्ट मिले चाहे खेल मंत्रालय भारत सरकार हो चाहे खेल विभाग छत्तीसगढ़ सरकार हो या हमारा नोडल डिपार्मेंट. उनसे हम लोग अप्रोच करते हैं. लेकिन हमें आर्थिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था. इसलिए इतना लंबा गैप हुआ, लेकिन इस गैप के बीच में दो से तीन चीज अच्छी हुई है. छत्तीसगढ़ खेल विभाग का जो एसओपी है उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया. अगर कोई ट्रांसजेंडर खिलाड़ी के रूप में आता है या आती है तो उसको खेलने का मौका दिया जाएगा. इसके साथ ही खेल मंत्रालय भारत सरकार खेलो इंडिया में ट्रांसजेंडर गेम को शामिल किया गया. इस तरह की दो चीज पॉलिसी लेवल पर हुई है. अगर हम इंप्लीमेंटेशन लेवल पर बात करें छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडर नेशनल स्पोर्ट्स की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है. एक बार 2012 में कर चुका है और दूसरा 2025 में होने वाला है.











सवाल-ट्रांसजेंडर सरकार से क्या कुछ चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, सरकार से क्या और किस तरह की उम्मीद है जो आप चाहती हैं ?

देखिए अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करूं तो यह चेहरा ट्रांसजेंडर कहूं या किन्नर कहूं या हिजड़ा कहूं. इस तरह के चेहरे देखकर लोगों का भेदभाव शुरू हो जाता है. बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लोग हमारे समुदाय से भेदभाव नहीं करते होंगे. अगर मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, रोजगार की बात करूं, कार्यक्षेत्र की बात करूं या पब्लिक प्लेस की बात करूं. एक जो लोगों का नजरिया है वह हमारे लिए बिल्कुल अलग है. कई लोग का नजरिया बिल्कुल सामान्य होता है. कई लोग का नजरिया बिल्कुल न्यूट्रल होता है. लेकिन कई लोग हमें देखते ही डर जाते हैं और वे किनारे हो जाते हैं.

समाज में स्वीकार्यता सबसे बड़ा चैलेंज

सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस परिवार में हम इस दुनिया में आते हैं. परिवार की मजबूरी कहें या उसे परिवार की सोच कहे या फिर समिति का दबाव कहे. वो लोग हमें अपने साथ रखने के लिए सहज नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में हम लोग कहां जाएंगे. एक पेट भी है एक पेट की वजह से रोड पर मांगने लग जाते हैं. ट्रेनों पर मांगते हैं या फिर नाचने गाने का काम करते हैं. मुख्य धारा से हम लोग ऐसे ही कट जाते हैं. आज की स्थिति में अगर हम लोग देखें शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय, किन्नर समुदाय, हिंजड़ा समुदाय कहे जो समाज में सबसे आखिरी में खड़े हैं. तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं हमारे जैसे लोगों को इस तरह की सभी कम्युनिटी को 2 प्रतिशत का रिजर्वेशन दें, ताकि हमारा समाज भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार कर सके, सम्मान की जिंदगी जी सके.







