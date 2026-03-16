ETV Bharat / bharat

नए ट्रांसजेंडर बिल में 'मेडिकल जांच' की शर्त पर छिड़ा विवाद, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य ने जताई आपत्ति

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने मंत्री से मांग की है कि बेसहारा और छोड़े गए ट्रांसजेंडर के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाई जाए.

Transgender Amendment Bill 2026
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 4:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

संतू दास.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य कल्कि सुब्रमण्यम ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में जो 'उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया है वह ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और स्वायत्तता की नींव को कमजोर करता है. ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने मंत्री से मांग की है कि बेसहारा और छोड़े गए ट्रांसजेंडर के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाई जाए.

शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया यह संशोधन विधेयक, 2019 के मूल अधिनियम में बदलाव करना चाहता है. यह विधेयक 'स्व-पहचान' (self-identified gender) के बजाय ट्रांसजेंडर की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करता है.

विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 हमारे समुदाय की गरिमा और स्वायत्तता की नींव को कमजोर करता है. स्व-पहचान (self-identification) के अधिकार को हटाकर और मेडिकल जांच की शर्त थोपकर, यह ट्रांस पुरुषों और इंटरसेक्स व्यक्तियों को बाहर कर देता है."

सुब्रमण्यम का मानना है कि यह संशोधन उनके अधिकारों का विस्तार करने के बजाय उन्हें सीमित कर देता है. उन्होंने कहा कि जहां एक ओर यह विधेयक जबरन भीख मंगवाने और शोषण के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है, वहीं दूसरी ओर यह उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई सहायता प्रणाली प्रदान करने में विफल रहता है जिन्हें उनके जैविक परिवारों ने छोड़ दिया है.

सुब्रमण्यम ने कहा- "ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आवास और पुनर्वास जैसी उचित सुविधाओं के बिना कानूनी सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है. जो कानून हमारी रक्षा करने का दावा करता है, उसे हमें सम्मान के साथ जीने के लिए सशक्त भी बनाना चाहिए."

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने यह कानून बनने पर इस्तीफा देने की धमकी भी दी है. उन्होंने कहा, "अगर यह संशोधन अपने मौजूदा स्वरूप में कानून बनता है, तो मैं राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं कर सकती जो हमारे समुदाय के लिए हानिकारक हो."

पत्र में सुब्रमण्यम ने लिखा, "यह संशोधन 'स्व-पहचान' के अधिकार को हटाकर और मेडिकल जांच की शर्त थोपकर समुदाय को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. यह ट्रांस पुरुषों, इंटरसेक्स व्यक्तियों, जेंडरक्वीर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को सुरक्षा के दायरे से बाहर कर देता है, जिससे कई असहाय लोग कानून की मदद से वंचित रह जाएंगे. यह संवैधानिक गारंटी और सुप्रीम कोर्ट के नालसा (NALSA) फैसले का सीधा उल्लंघन है."

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ने आगे कहा, "मौजूदा कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परेशान करने, गाली देने या नुकसान पहुंचाने वालों के लिए केवल दो साल तक की जेल का प्रावधान है. हमारे समुदाय को जिन गंभीर अपराधों का सामना करना पड़ता है, उन्हें देखते हुए यह सजा बहुत कम है. इस संशोधन में इन सजाओं को बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि अपराध की गंभीरता का पता चले."

यह भी गौर करने वाली बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनिस्ट) लिबरेशन ने रविवार को इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की है. पार्टी ने एक बयान में कहा, "'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' भारत में क्वीर अधिकारों (Queer Rights) के आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक प्रतिगामी (पीछे ले जाने वाला) कदम है. 'स्व-पहचान' के सिद्धांत की जगह अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेट की शर्त थोपकर, यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शारीरिक अखंडता, स्वायत्तता और गरिमा का उल्लंघन करता है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026
TRANSGENDER RIGHTS VIOLATION
ट्रांसजेंडर अधिकार उल्लंघन
KALKI SUBRAMANIAM
TRANSGENDER AMENDMENT BILL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.