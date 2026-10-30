खेलगांव में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज, 28 राज्यों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम, खेलगांव की बदहाली पर घिरे मंत्री इरफान अंसारी
रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप (National Track Cycling Championship) का आगाज हो गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 8:46 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव के सिद्धू-कान्हू वेलोड्रोम में शुक्रवार से 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 का शानदार आगाज हो गया है. इस भव्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के संरक्षक सह सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.
30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक चलने वाली इस छह दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों सहित सर्विसेज और ऑल इंडिया पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसमें देशभर के करीब 650 धाकड़ साइकिलिस्टों और प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. प्रतियोगिता के पहले दिन शुक्रवार को ट्रायल राउंड के मुकाबले खेले गए, जबकि शनिवार से मुख्य मुकाबलों में तेजी आएगी और खिलाड़ी मेडल के लिए अपना दमखम दिखाएंगे.
खेलगांव की बदहाली पर मंत्री जी का गोलमोल जवाब
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के लिए यह गर्व की बात है कि यहां लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो रहा है. उन्होंने राज्य के आयोजकों की पीठ थपथपाई और कहा कि खेलों में स्थानीय खिलाड़ियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच मिल रहा है.
हालांकि, उद्घाटन के उत्साह के बीच एक असहज स्थिति तब पैदा हो गई जब पत्रकारों ने मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से खेलगांव स्टेडियम की बदहाली और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं की खस्ताहाली पर सवाल पूछा. राज्य सरकार में जिम्मेदार मंत्री होने के बावजूद उन्होंने स्टेडियम के बुनियादी ढांचे पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय बातों को गोलमोल घुमा दिया. स्टेडियम के मेंटेनेंस और खिलाड़ियों की असुविधा से जुड़े उनके तीखे सवाल अनुत्तरित ही रह गए.
अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमकने को तैयार हैं देश के साइकिलिस्ट
इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्टों ने रांची के ट्रैक और इस आयोजन को भारतीय साइकिलिंग के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया. खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे राष्ट्रीय मंचों पर खेलने से उन्हें अपनी क्षमता परखने और टाइमिंग में सुधार करने का बेहतरीन मौका मिलता है. यह चैंपियनशिप आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और ओलंपिक की तैयारियों के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित होगी. खिलाड़ियों ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य वैश्विक स्तर पर तिरंगा लहराना है.
जिम्नास्टिक के हैरतअंगेज कारनामों ने बांधा समां
उद्घाटन समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस दौरान झारखंड के युवा जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने मंच पर अपने हैरतअंगेज करतब और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया. जिम्नास्ट्स के इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ने पूरे स्टेडियम की तालियां बटोरीं. प्रतियोगिता को सफल बनाने में झारखंड साइकिलिंग संघ के पदाधिकारियों और स्थानीय खेल प्रशासकों की भूमिका काफी सराहनीय रही है. अब अगले पांच दिनों तक खेल प्रेमियों की नजरें ट्रैक पर रफ्तार के इस रोमांच पर टिकी रहेंगी.
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