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खेलगांव में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज, 28 राज्यों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम, खेलगांव की बदहाली पर घिरे मंत्री इरफान अंसारी

साइकिल चलाते इरफान अंसारी ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव के सिद्धू-कान्हू वेलोड्रोम में शुक्रवार से 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप-2026 का शानदार आगाज हो गया है. इस भव्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के संरक्षक सह सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.

30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2026 तक चलने वाली इस छह दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों सहित सर्विसेज और ऑल इंडिया पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसमें देशभर के करीब 650 धाकड़ साइकिलिस्टों और प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है. प्रतियोगिता के पहले दिन शुक्रवार को ट्रायल राउंड के मुकाबले खेले गए, जबकि शनिवार से मुख्य मुकाबलों में तेजी आएगी और खिलाड़ी मेडल के लिए अपना दमखम दिखाएंगे.