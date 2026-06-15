NEET UG 2026 : पेपर लीक की अफवाह पर लगाम, शिकायत के लिए पोर्टल जारी
स्टूडेंट की सुविधा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा से संबंधित संदिग्ध दावों की रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.
Published : June 15, 2026 at 6:42 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की री-नीट यूजी (RE-NEET UG 2026) का आयोजन 21 जून को किया जा रहा है. इस परीक्षा को लेकर लगातार अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही है. ऐसे में स्टूडेंट की सुविधा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा से संबंधित संदिग्ध दावों की रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस पर विद्यार्थी और पेरेंट्स रिपोर्ट कर सकते हैं.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि परीक्षा से जुड़े संदिग्ध दावों, अनाधिकृत कंटेंट और धोखाधड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है. यह सार्वजनिक परीक्षाओं की इंटीग्रिटी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए किया गया है. इसके तहत प्रश्न पत्र या आंसर-की का दावा करने वाली वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और मैसेजिंग चैनल के संबंध में जानकारी दी जा सकती है.
पढे़ं : RE-NEET UG 2026 : एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोडिंग लिंक को बता रहा 'वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस'...
इसमें यह भी बताया जा सकता है कि पेपर लीक या परीक्षा कंटेंट की गारंटी देकर पैसे मांगने वाले समूह या व्यक्तियों के संबंध में जानकारी दे सकते हैं. एनटीए के अधिकारी, एग्जाम ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स बताने वाले लोगों के संबंध में भी जानकारी दे सकते हैं. इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कंटेंट, जिससे कैंडिडेट या उनके परिवार के लोग गुमराह हो जाएं या परीक्षा के संबंध में भ्रम और अफवाह फैलाने वाले कंटेंट की जानकारी दी जा सकती है.
इस तरह से कर सकते हैं रिपोर्ट: रिपोर्ट डेडिकेटेड पोर्टल https://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026/ पर की जा सकती है. जिस भी प्लेटफॉर्म या चैनल पर परीक्षा के संबंध में जानकारी हो, उस घटना की तारीख और समय का विवरण दे सकते हैं. स्क्रीनशॉट, लिंक या अन्य डॉक्यूमेंट भी सबूत के लिए अपलोड किए जा सकते हैं.
पढ़ें : RE-NEET UG 2026: NTA ने क्वेश्चन पेपर की बुकलेट में किया ये बदलाव, परीक्षा समय भी 15 मिनट बढ़ा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक यूनिट और अन्य एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन से निगरानी करेगी. इसकी रिपोर्ट PIB फैक्ट चेक को व्हाट्सएप या हेल्पलाइन +91 8799711259 और ईमेल factcheck@pib.gov.in पर भी की जा सकती है. कैंडिडेट ऑफिशियल जानकारी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट https://www.nta.ac.in/ और https://neet.nta.nic.in/ से ले सकते हैं.
एनटीए ने यह भी किया क्लियर: प्रश्न पत्र परीक्षा आयोजित होने से पहले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या प्लेटफॉर्म के पास उपलब्ध नहीं हैं. दावा करने वाले सभी दावे झूठे और भ्रामक हैं. अभ्यर्थियों और माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर झूठी जानकारी पर विश्वास न करें और इसे आगे न फैलाएं. किसी भी 'पेपर लीक' वाले मैसेज या ग्रुप पर भरोसा न करें. कोई पैसे मांगे तो तत्काल रिपोर्ट करें.