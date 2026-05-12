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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG- 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को कैंसिल करने और परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा कराने का फैसला किया है, जिनकी जानकारी अलग से दी जाएगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों की पूरी जांच के लिए इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजने का फैसला किया है. एनटीए ब्यूरो को पूरा सहयोग करेगा और जांच के लिए जरूरी सभी मटीरियल, रिकॉर्ड और मदद देगा. कोई नया रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा, और कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी.