नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG- 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया
नीट यूजी-2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया. सीबीआई जांच होगी.
Published : May 12, 2026 at 12:24 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को कैंसिल करने और परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा कराने का फैसला किया है, जिनकी जानकारी अलग से दी जाएगी.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों की पूरी जांच के लिए इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजने का फैसला किया है. एनटीए ब्यूरो को पूरा सहयोग करेगा और जांच के लिए जरूरी सभी मटीरियल, रिकॉर्ड और मदद देगा. कोई नया रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा, और कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी.
National Testing Agency, with the approval of the Government of India, has decided to cancel the NEET (UG) 2026 examination conducted on 3 May 2026, and to re-conduct the examination on dates that will be notified separately. pic.twitter.com/fh4o4QtzfI— ANI (@ANI) May 12, 2026
इसके अलावा, पहले से दी गई फीस स्टूडेंट्स को वापस कर दी जाएगी और एनटीए के इंटरनल रिसोर्स का इस्तेमाल करके एग्जाम दोबारा कराया जाएगा. आगे की जानकारी, जिसमें दोबारा कराई गई एग्जाम की तारीखें और दोबारा जारी किया गया एडमिट-कार्ड शेड्यूल शामिल है, एजेंसी के ऑफिशियल चैनल से दी जाएगी.'
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