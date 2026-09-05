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शिक्षक दिवस: बिहार और अरुणाचल की इन महिला टीचरों ने बदला पढ़ाने का तरीका, मिला 'राष्ट्रीय पुरस्कार'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की पुष्पा प्रसाद, खुशबू कुमारी और अरुणाचल प्रदेश की तामे याकु को सम्मानित किया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

National Teachers Award 2026
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 के मौके पर. (@/x.com/JoshiPralhad/)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 2:41 PM IST

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नई दिल्ली: बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर, स्कूलों के कमरों में तीन महिला शिक्षक चुपचाप बच्चों के पढ़ने के तरीके को बदल रही हैं. वे पढ़ाई को और मजेदार बना रही हैं, परिवारों को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए मना रही हैं और स्थानीय आदिवासी भाषाओं को जिंदा रख रही हैं. बिहार और अरुणाचल प्रदेश में किए गए उनके इस शानदार काम ने अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

बिहार की पुष्पा प्रसाद, खुशबू कुमारी और अरुणाचल प्रदेश की तामे याकु उन 48 शिक्षकों में शामिल हैं, जिन्हें शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 (National Teachers Award 2026) से सम्मानित किया गया.

इन तीनों शिक्षिकाओं की कहानियां भले ही अलग हैं, लेकिन उनका तरीका काफी हद तक एक जैसा है. उनका मानना है कि शिक्षा तभी सबसे बेहतर काम करती है जब शिक्षक उन बच्चों और समुदायों को अच्छी तरह समझें जिनकी वे सेवा कर रहे हैं.

गोपालगंज के गर्ल्स मिडिल स्कूल, कुचायकोट की शिक्षिका पुष्पा के लिए चुनौती एक गांव में शिक्षा के स्तर पर सार्थक बदलाव लाने की थी. उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई को और मजेदार बनाने के लिए पारंपरिक तौर-तरीकों को छोड़कर एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग और नए-नए शैक्षणिक प्रयोगों को बढ़ावा दिया. पुष्पा ने कहा, "यह सम्मान बेहद मायने रखता है क्योंकि इसने एक छोटे से दियारा (नदी किनारे बसे) गांव में शैक्षिक बदलाव लाने के मेरे प्रयासों को पहचान दी है."

पुष्पा का यह सफर यह भी दिखाता है कि नए तरीकों से पढ़ाने के लिए हमेशा महंगे बुनियादी ढांचे की जरूरत नहीं होती. जिन क्लासरूम में संसाधन सीमित होते हैं, वहां भी रचनात्मकता और कुछ नया करने की इच्छा से पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाया जा सकता है.

बिहार के ही बांके जिले की खुशबू कुमारी ने भी एक चुनौतीपूर्ण शैक्षिक माहौल में ऐसा ही रास्ता अपनाया. एक पिछड़े और अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्र में स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय, बिदायडीह की प्रधानाध्यापिका खुशबू ने अपनी क्लास को एक जीवंत जगह में बदल दिया है. जहां बच्चे गानों, डांस, टीएलएम (teaching aids) और आपसी गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं.

उनकी कक्षाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुए, जिससे प्राथमिक शिक्षा के इस लीक से हटकर लेकिन बेहद असरदार तरीके की तरफ लोगों का ध्यान गया. खुशबू के लिए यह सम्मान जितना उनका है, उतना ही उनके छात्रों और पूरे समुदाय का भी है. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, बल्कि बांका की शिक्षा व्यवस्था और हमारे बच्चों का सम्मान है. मेरा मकसद बच्चों के लिए पढ़ाई को एक आनंद बनाना है, न कि कोई बोझ."

अगर पुष्पा और खुशबू ने पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए नए प्रयोगों का इस्तेमाल किया है, तो अरुणाचल प्रदेश की तामे याकु ने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा यह दिखाने में बिताया है कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्लासरूम से कहीं आगे तक जा सकती है.

नहारलगुन के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका याकु ने शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 42 साल समर्पित किए हैं. उन्होंने विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा, समाज को जोड़ने और न्यिशी भाषा को बचाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

उनके पढ़ाने के सफर की शुरुआत 30 नवंबर 1985 को हुई थी, जब उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में काम शुरू किया था. नहारलगुन के पाचिन गांव के एलपी स्कूल में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान, वे अकेली शिक्षिका थीं और सभी विषय खुद ही पढ़ाती थीं. बाद में उन्होंने दूरदराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी अपनी सेवाएं दीं. जिनमें कुरुंग कुमे जिले का गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और चांगलांग जिले के यानमैन गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शामिल हैं.

लेकिन याकु का योगदान सिर्फ बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं था. वे ग्रामीणों, दिहाड़ी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के घर-घर गईं ताकि उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए मना सकें. उन्होंने वयस्क साक्षरता पर भी काम किया, जिससे उन महिलाओं और वयस्कों को मदद मिली जिन्हें कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई थी.

दिलचस्प बात यह है कि याकु के लिए पढ़ाने के पीछे का सिद्धांत बेहद सीधा है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "शिक्षकों को छात्रों के साथ घुल-मिलकर रहना चाहिए, और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. छात्रों के साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और स्कूल को एक मंदिर की तरह माना जाना चाहिए."

National Teachers Award 2026
नेशनल टीचर्स अवॉर्ड के मौके पर उपस्थित अतिथि. (@/x.com/JoshiPralhad/)

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और साथ ही अपने छात्रों के जीवन को बेहतर बनाते हैं. इस साल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की तीन चरणों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से 27 राज्यों, सात केंद्र शासित प्रदेशों और छह केंद्र सरकार के संगठनों के 48 शिक्षकों को चुना गया था. पुरस्कार पाने वालों में 26 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं.

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