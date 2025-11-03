श्रीनगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी, कश्मीर में नई पीढ़ी को शांति और सद्भाव के लिए प्रेरित करना लक्ष्य
एनजीओ विश्वग्राम 5-6 नवंबर को श्रीनगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा, जिसमें देश भर के लेखक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और बुद्धिजीवी शामिल होंगे.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में "शांति, लोग और अवसर" शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी में शांति को बढ़ावा देना और पर्यटन को पुनर्जीवित करना है.
कश्मीर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस्लामिक विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय और शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से गैर-सरकारी संगठन विश्वग्राम द्वारा 5-6 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. जिसमें देश भर के लेखक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और बुद्धिजीवी शामिल होंगे. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है.
एनजीओ विश्वग्राम की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता सिंह ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य कश्मीर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डालना और नई पीढ़ी को शांति, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने कहा, "हालांकि कश्मीर घाटी दशकों से चली आ रही अशांति से धीरे-धीरे उबर रही है, फिर भी यह क्षेत्र बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है."
गीता ने जोर देकर कहा कि पहलगाम हमले के कारण पर्यटन क्षेत्र को गहरा नुकसान पहुंचा है, जो कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है. उन्होंने कहा, "यह इस बात की भी याद दिलाता है कि दुश्मन देश इस क्षेत्र में शांति भंग करने की फिराक में हैं."
इस संगोष्ठी के जरिये, प्रतिभागियों की ओर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. वक्ता घाटी में विकास, समृद्धि और शांति को सुदृढ़ बनाने पर शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे, और सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने में सरकार और समुदाय दोनों के प्रयासों की भूमिका पर जोर देंगे.
उन्होंने कहा, "इसका मुख्य लक्ष्य पर्यटकों और निवेशकों को आश्वस्त करना है कि कश्मीर एक बार फिर सुरक्षित गंतव्य है, जिससे आर्थिक पुनरुद्धार को बढ़ावा मिलेगा और आध्यात्मिक व सांस्कृतिक समृद्धि की भूमि के रूप में क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बहाल होगी."
