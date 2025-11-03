ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी, कश्मीर में नई पीढ़ी को शांति और सद्भाव के लिए प्रेरित करना लक्ष्य

श्रीनगर में राष्ट्रीय संगोष्ठी, कश्मीर में नई पीढ़ी को शांति और सद्भाव के लिए प्रेरित करना लक्ष्य ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में "शांति, लोग और अवसर" शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी में शांति को बढ़ावा देना और पर्यटन को पुनर्जीवित करना है. कश्मीर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस्लामिक विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय और शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से गैर-सरकारी संगठन विश्वग्राम द्वारा 5-6 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. जिसमें देश भर के लेखक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और बुद्धिजीवी शामिल होंगे. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है. देखिए, एनजीओ विश्वग्राम की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता सिंह से बातचीत का वीडियो (ETV Bharat) एनजीओ विश्वग्राम की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता सिंह ने कहा कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य कश्मीर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डालना और नई पीढ़ी को शांति, सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है. उन्होंने कहा, "हालांकि कश्मीर घाटी दशकों से चली आ रही अशांति से धीरे-धीरे उबर रही है, फिर भी यह क्षेत्र बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है."