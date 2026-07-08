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नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन का आगाज, सीएम बोले- झारखंड की पहचान केवल माइंस नहीं, माइंड्स से भी होनी चाहिए

कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के मंत्री और अधिकारी ( ETV Bharat )

रांची/नई दिल्ली: झारखंड सरकार ने विजन 2050 को साकार करने के लिए नई दिल्ली में दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' की शुरुआत कर दी है. आईटी, उद्योग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का पहला सत्र बुधवार को नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में हुआ. पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. देश-विदेश के उद्योग जगत, आईटी कंपनियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. उनके साथ वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और निवेश-उद्योग से जुड़े शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए हैं.

कार्यक्रम के मंच से बोलते सीएम हेमंत सोरेन (Jhargovtv)

झारखंड सिर्फ खदान के लिए नहीं मेधा के रूप में पहचाना जाए- हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा, "झारखंड को केवल 'माइंस' (खदान) के रूप में नहीं, बल्कि 'माइंड्स' (मेधा) के रूप में भी पहचाना जाए. रिसोर्स (संसाधन) के साथ-साथ रिसर्च (अनुसंधान), एक्सट्रैक्शन (खनन) के साथ इनोवेशन (नवाचार) और ग्रोथ के साथ एक्सटेंसिव ग्रोथ पर जोर दिया जाए."

हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड देश को खनिज संपदा के साथ-साथ बौद्धिक पूंजी भी देता रहा है. अब समय आ गया है कि राज्य की पहचान केवल संसाधनों से नहीं बल्कि अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था से भी जुड़े. राज्य 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) में भागीदारी जैसे कदमों के साथ अपनी महत्वाकांक्षा दिखा रहा है.

कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

समावेशी विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड का विकास मॉडल अन्य राज्यों की नकल पर आधारित नहीं होगा, बल्कि अपनी भूगोल, संसाधनों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा. उद्देश्य केवल आर्थिक संकेतकों में सुधार नहीं, बल्कि विकास के लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना है. सरकार प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक समावेशन को विकास के केंद्र में रख रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड की बौद्धिक पूंजी को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने का समय आ गया है.