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कोझिकोड में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज की मौत, शरीर पर मिला गोली का निशान...जांच में जुटी पुलिस

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में 19 साल के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज मनाल कार्तिक पंथीरंकावु परक्कुलम रोड पर स्थित एडक्कट्टू पुराथु परम्बिल में अपने घर पर मृत पाए गए. पुलिस ने बताया कि, पीड़ित के माथे पर गोली लगने का निशान है.

हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह सुसाइड का मामला है, लेकिन इस तरह के कदम के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है. यह घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे सामने आई, जब दुकान बंद करके घर लौटने पर माता-पिता ने कार्तिक को पहली मंजिल के बेडरूम में खून से लथपथ पाया.

माता-पिता ने अपने बेटे को तुरंत कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद कार्तिक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चरी में ले जाया गया, जिसके बाद इसे रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा. कार्तिक पूकड इंडियन गैस एजेंसी के मालिक शिबू मनाल और संदीपा का छोटा बेटा था. उसके परिवार में उसका भाई दीपक है.