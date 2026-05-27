ETV Bharat / bharat

कोझिकोड में राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज की मौत, शरीर पर मिला गोली का निशान...जांच में जुटी पुलिस

मनाल कार्तिक का शव उसके माता-पिता को घर की पहली मंजिल के बेडरूम में खून से लथपथ मिली.

National Shooting Athlete Found Dead with Gunshot Wound in Kozhikode
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में 19 साल के राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज मनाल कार्तिक पंथीरंकावु परक्कुलम रोड पर स्थित एडक्कट्टू पुराथु परम्बिल में अपने घर पर मृत पाए गए. पुलिस ने बताया कि, पीड़ित के माथे पर गोली लगने का निशान है.

हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह सुसाइड का मामला है, लेकिन इस तरह के कदम के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है. यह घटना मंगलवार शाम करीब 7 बजे सामने आई, जब दुकान बंद करके घर लौटने पर माता-पिता ने कार्तिक को पहली मंजिल के बेडरूम में खून से लथपथ पाया.

माता-पिता ने अपने बेटे को तुरंत कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद कार्तिक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चरी में ले जाया गया, जिसके बाद इसे रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा. कार्तिक पूकड इंडियन गैस एजेंसी के मालिक शिबू मनाल और संदीपा का छोटा बेटा था. उसके परिवार में उसका भाई दीपक है.

मनाल कार्तिक कुट्टीकट्टूर में एडब्ल्यूएच इंजीनियरिंग कॉलेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक का छात्र था. पढ़ाई के अलावा, उनमें शूटिंग (निशानेबाजी) का बहुत अच्छा टैलेंट था और वह कोझिकोड के थोंडयाड राइफल क्लब में ट्रेनिंग ले रहा था. कार्तिक ने कई अवॉर्ड जीते और तीन बार नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.

पंथीरंकावु पुलिस ने घटना की शुरुआती जांच शुरू कर दी है. सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि जांच और पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही और जानकारी दी जा सकेगी.

ये भी पढ़ें: केरल: सुसाइड का झूठा वादा करके महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार

TAGGED:

NATIONAL SHOOTING ATHLETE DEAD
GUNSHOT WOUND
KOZHIKODE SHOOTING ATHLETE
KOZHIKODE IN KERALA
NATIONAL SHOOTING ATHLETE DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.