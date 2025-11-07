ETV Bharat / bharat

IIT-ISM धनबाद में "माइनिंग एंड एनवायरनमेंट–क्वो वाडिस 2070" विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार, विशेषज्ञों ने सस्टेनेबल माइनिंग पर दिया जोर

IIT-ISM धनबाद में माइनिंग एंड एनवायरनमेंट–क्वो वाडिस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई. जिसमें विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए.

National Seminar At IIT ISM Dhanbad
आईआईटी आईएसएम धनबाद में राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते अतिथि. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 7:52 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: इंजीनियर्स संस्थान (इंडिया) और आईआईटी (आईएसएम) के संयुक्त तत्वावधान में 35वां राष्ट्रीय खनन अभियंता अधिवेशन और “माइनिंग एंड एनवायरनमेंट –क्वो वाडिस 2070” विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई. पहले दिन के सत्र का आयोजन आईआईटी आईएसएम धनबाद के गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि खनन सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) उज्जवल ताह ने किया. सत्र की अध्यक्षता आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने की. इस अवसर पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सूरज गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

कार्यक्रम की शुरुआत में आईआईटी (आईएसएम) के डिप्टी डायरेक्टर और आईईआई धनबाद लोकल सेंटर के मानद अध्यक्ष प्रो. धीरज कुमार ने अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया, जबकि सेंटर फॉर माइनिंग एनवायरनमेंट के प्रमुख प्रो. बिस्वजीत पॉल ने संगोष्ठी के जानकारी दी. इस अवसर पर कार्यक्रम की स्मारिका (Souvenir) का विमोचन भी किया गया.

जानकारी देते डीजीएमएस के महानिदेशक, बीसीसीएल के सीएमडी और आईएसएम के निदेशक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इंजीनियर्स को अवार्ड

इस अवसर पर एमिनेंट माइनिंग इंजीनियर अवार्ड आईआईटी खड़गपुर के प्रो. खानिन्द्र पाठक और ईसीएल और बीसीसीएल के निदेशक (तकनीकी) श्नीलाद्रि राय को प्रदान किया गया, जबकि आईईआई यंग इंजीनियर अवार्ड (2025–26) सीएमपीडीआई, रांची के डॉ. सिद्धार्थ रॉय को दिया गया.

कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी (आईएसएम) के हेरिटेज बिल्डिंग और ओवल ग्राउंड के प्री-सेंटेनरी टूर से हुई, जिसमें रॉल्स रॉयस की विंटेज कारों ने सौ साल पूरे होने की याद दिलाई, भारत में खनन शिक्षा की गौरवशाली परंपरा को दर्शाते हुए.

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विचार साझा किए

इसके बाद प्रो. एसके बोस मेमोरियल लेक्चर और नई माइनिंग सीमाओं (New Mining Frontiers) तथा नियामक सुधारों (Regulatory Developments) पर तकनीकी सत्र आयोजित हुई. जिसमें एनटीपीसी, सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, बिड़ला कॉर्प, टाटा स्टील और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने विचार साझा किए. इस दौरान संस्थान के पहले निदेशक डॉ. डेविड पेनमैन को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई.

डीजीएमएस ने खनन में पर्यावरण संतुलन पर दिया जोर

इस मौके पर डीजीएमएस के महानिदेशक उज्जवल ताह ने कहा कि खनन सभ्यता की रीढ़ है, जिसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे तकनीक और समाज आगे बढ़ा, वैसे-वैसे खनन ने विकास को दिशा दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि खनन केवल उत्पादन का माध्यम न रहकर पर्यावरण संतुलन और सतत विकास का भी हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि खनन के क्षेत्र में सुरक्षा, पारदर्शिता, तकनीक और महिला भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है.

उन्होंने यह भी बताया कि डीजीएमएस अब निरीक्षण आधारित संस्था से एक सहयोगी संस्था की ओर बढ़ रही है, जहां ऑनलाइन सिस्टम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खनन सुरक्षा और कार्य परिस्थिति से जुड़े नियमों में सुधार के लिए सभी के सुझावों को शामिल किया जा रहा है.

सस्टेनेबल माइनिंग को बताया अहम

सेमिनार के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि माइनिंग को सुरक्षित और दिशा देने में माइंस एक्ट का अहम योगदान है. खनन कार्य से प्रकृति, जंगल और जीव पर असर पड़ता है. इसलिए हम सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर देते हैं. इसमें सबको लेकर चलने की परिकल्पना है. उन्होंने कहा कि पोस्ट माइनिंग सिनारियो भी अहम है. पहले हम खनिज निकालकर छोड़ देते थे, कोई काम नहीं करते थे. इससे पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की समस्या आने लगी. इसके बाद माइनिंग रिपर्पसिंग (Mining repurposing) का कॉन्सेप्ट आया. इसमें हम माइनिंग से पहले की स्थिति में आसपास के वातावरण को लाते हैं. तब हम सस्टेनेबल माइनिंग के कार्य को पूरा कर पाएंगे.

बीसीसीएल पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजगः सीएमडी

वहीं, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल हमेशा से ही माइनिंग के दौरान पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजग रहा है. जिस पर्यावरण परिवेश से माइनिंग की शुरुआत हुई थी, माइनिंग के बाद फिर से हमें पर्यावरण को वही रूप देना है. पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में बीसीसीएल लगातार कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश के लिए अलग-अलग शोध चल रहे हैं.आज के युग में एनर्जी के लिए यह बड़ा सोर्स है.

सस्टेनेबल माइनिंग में डिजिटाइजेशन अहमः प्रो. सुकुमार

वहीं आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने आईआईटी आईएसएम में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने के लिए इंस्टीट्यूशन और इंजीनियर्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि सेमिनार में माइनिंग का रिफोर्मेशन और माइनिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए वक्ताओं ने अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि माइनिंग को सस्टेनेबल बनाने में डिजिटाइजेशन का अहम रोल है. डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में भारत की क्षमता काफी बढ़ी और भारत इसमें काफी आगे चला गया है. पूरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाकर भारत चल रहा है. उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन को लेकर माइनिंग में कैसे आगे जाएंगे इस विषय पर आज सेमिनार में चर्चा की गई.

सस्टेनेबल माइनिंग की जरूरत क्यों

कोयला ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होता है. हमारे देश के औद्योगिक विकास में कोयला का महत्वपूर्ण स्थान है.औद्योगिक विकास मतलब एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र की आर्थिक सुदृढ़ीकरण. केंद्र सरकार भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए कृत संकल्पित है. कोयले का खनन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन खनन के दौरान पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और फिर जहां खनन कार्य हुआ है उस क्षेत्र को फिर से हरा-भरा कर फिर से एक बेहतर पर्यावरणीय ढांचा तैयार करना सेमिनार का उद्देश्य है.

National Seminar At IIT ISM Dhanbad
आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संबोधित करते विशेषज्ञ. (फोटो-ईटीवी भारत)

डिजिटाइजेशन क्यों है जरूरी

माइनिंग के दौरान होने वाले हादसों पर रोक लगाने की जरूरत है, ताकि जान-माल का नुकसान ना हो. डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुरक्षित और टिकाऊ माइनिंग करने की दिशा में कई संस्थान काम कर रहे है. आईआईटी आईएसएम में माइनिंग के लिए डिजिटल तकनीक लगाई गई है. डिजिटल तकनीक में ओपन कास्ट माइंस में कई कैमरे लगे रहते हैं. मशीनों में सेंसर लगे रहते हैं. यह नहीं माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले बड़े वाहनों और मशीनों में लगे छोटे व अन्य पार्ट्स में सेंसर लगे रहते हैं. इन सेंसर के माध्यम से कोई भी पार्ट्स खराब होने से पहले ही जानकारी मिल जाती है. जिससे उत्पादन प्रभावित नहीं होता है सुरक्षित माइनिंग भी होती है. माइंस हादसों से निपटने के लिए यह काफी कारगार है.

क्रिटिकल मिनिरल्स की दिशा में चल रहा काम

वर्तमान में सबसे अधिक क्रिटिकल मिनिरल्स की जरूरत है. चीन जैसे देश से भारत क्रिटिकल मिनिरल्स आयात करता है. क्रिटिकल मिनिरल्स के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है. भारत में भी क्रिटिकल मिनिरल्स की राह तलाशी जा रही है. यह भी एक माइनिंग का हिस्सा है. कोयले के खनन के दौरान निकलने वाले ओबी, जो एक विशालकाय पहाड़ का रूप ले लेते हैं इनमें क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की जानी है. इसके लिए कोल इंडिया ने पहल भी शुरू कर दी. कुछ ओबी डंप वाले स्थानों पर भी शोध भी चल रहा है. क्रिटिकल मिनरल्स के तहत लिथियम, कोबाल्ट जैसे तत्व आते हैं. आज के इस आधुनिक युग में इलेट्रॉनिक वाहनों और मोबाइल में इसकी उपयोगि किया जाता है. इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है.

ये भी पढ़ें-

क्रिटिकल मिनरल्स मिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर काम करेगा IIT-ISM धनबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हुई स्थापना

भारत ने बनाया स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, धनबाद के IIT-ISM का बड़ा योगदान

माइनिंग सेक्टर में मशीनों का ब्रेकडाउन कैसे होगा कम? IIT ISM धनबाद में अधिकारियों ने ली ट्रेनिंग

TAGGED:

IIT ISM DHANBAD
NATIONAL SEMINAR AT IIT ISM DHANBAD
MINING AND ENVIRONMENT IN JHARKHAND
आईआईटी आईएसएम धनबाद
MINING AND ENVIRONMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.