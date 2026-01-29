ETV Bharat / bharat

पद्मश्री प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने जनजातीय भाषा को संजोने के लिए दिया जोर, राष्ट्रीय संगोष्ठी में विचार किए व्यक्त

बता दें कि इस सेमिनार के उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में पद्मश्री प्रो. अन्विता अब्बी, संस्थापक निदेशक, मौखिक एवं जनजातीय साहित्य केंद्र, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से हजारीबाग पहुंचीं. प्रो अन्विता अब्बी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित भारतीय आदिवासी लोक भाषाओं एवं देश की विलुप्त होती भाषाओं और बोलियों के विश्लेषण और संयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं. इन्होंने हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार तक की औसतन 100 भाषाओं पर शोध किया और करवाया है.

आयोजक मानव विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉ. विनोद रंजन ने कहा कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 राज्यों के भाषा के विशेषज्ञ और शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं. इस संगोष्ठी में संवेदनशील और संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं की समकालीन चुनौतियां, विजन 2047 व जनजातीय भाषाओं पर प्रचिंतन किया जा रहा है. संगोष्ठी से जो निष्कर्ष निकलेगा उसे सरकार नीति बनाने में भी मदद लेगी.

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पद्मश्री प्रोफेसर अन्विता अब्बी संस्थापक निदेशक, मौखिक एवं जनजातीय साहित्य केंद्र, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से हजारीबाग पहुंचीं. उन्होंने कहा कि भाषा हमारे इतिहास का आईना है. जनजातीय भाषा का ज्ञान का ज्ञान प्रणाली वह आधुनिक भाषा में नहीं है. जनजातीय भाषा के विज्ञान प्रणाली को क्लासरूम में लाना चाहिए. इन्होंने जोर देते हुए कहा कि संथाली भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है. इसे छोड़कर हम लोगों ने संस्कृत का सहारा लिए. संथाली और मुंडा समाज की भाषा की संरचना कॉम्पैक्ट है. आने वाले समय में कंप्यूटर की भाषा को तैयार करना है तो इन भाषाओं का सहारा लेना होगा.

हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के संयुक्त तत्वावधान में 29 से 31 जनवरी 2026 को "विजन 2047ः जनजातीय भाषा संस्कृति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा" विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन शुरू किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागार में किया जा रहा है.

प्रो. अब्बी ने देश के छठें भाषा परिवार यानी ग्रेट अंडमानी भाषा परिवार की खोज की जो अब लुप्त होने की कगार की स्थिति पर है. वाचिक और आदिवासी साहित्य केंद्र, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली की वे पहली निदेशक रह चुकी हैं. जिनके निर्देशन में मध्य भारत की अनेक लुप्त भाषाओं का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हुआ. संप्रति वे यूनेस्को के वर्ल्ड अट्लस ऑफ लैंग्वेज की सलाहकार समिति की सदस्य हैं.

राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन (ETV Bharat)

संगोष्ठी में हिस्सा लेने वाले छात्र

आयोजक कहते हैं कि भारत सरकार का विजन 2047 को पूरा करने में यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण स्थान रखेगा. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में यह बातें आए की 1369 भाषा भारत में अधिसूचित है जिसमें 800 भाषा मौखिक है. यह कार्यक्रम वैसी 800 भाषा जो लिखित रूप में नहीं है उन्हें बचाने के लिए मिल का पत्थर साबित होगा. इन भाषाओं को बचाना इसलिए जरूरी है कि वह देश की संपदा है. अगर 2047 में भारत को विकसित देखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा को संरक्षित करना जरूरी है.

संगोष्ठी में व्याख्यान सत्र का कार्यक्रम

राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस में तीन विशेष व्याख्यान एवं तीन तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया है. विशेष व्याख्यान सत्र में नरेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक डॉ रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची, प्रो. ओम प्रकाश, नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, मेघालय एवं प्रो रवि कुमार रंजन नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैंड अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए.

राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल वक्ता (ETV Bharat)

इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 राज्यों के विषय विशेषज्ञ और शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं. इस संगोष्ठी में संवेदनशील और संकटग्रस्त जनजातीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं की समकालीन चुनौतियां, विजन 2047 व जनजातीय भाषाएं, जनजातीय भाषाओं की दशा और दिशा, जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन, जनजातीय भाषाओं के परिपेक्ष्य में सरकारी नीति व प्रयास, झारखंड की जनजातीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं पर प्रौद्योगिकीय प्रभाव, जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण व डिजिटलाइजेशन की चुनौतियां और संभावनाएं, लोक परंपराओं में निहित संस्कृति और उनका संरक्षण, जनजातीय संस्कृति की समकालीन चुनौतियां, डिजिटल युग में जनजातीय संस्कृति, जनजातीय संस्कृति में वाचिक परंपराओं की भूमिका, देशज ज्ञान परंपरा और जनजातीय संस्कृति की समन्वयता, जनजातीय लोक साहित्य में ज्ञान परंपरा, जनजातीय जीवन दर्शन पर आधुनिकरण के प्रभाव, जनजातीय ज्ञान प्रणाली पर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रभाव, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं जनजातीय ज्ञान में समन्वयता आदि जैसे विशिष्ट विषयों पर आलेख व व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे.

