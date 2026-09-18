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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे रुड़की, आईआईटी के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में दीक्षांत समारोह की तैयारी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

19 सितंबर को होगा दीक्षांत समारोह: दरअसल, 19 सितंबर शनिवार को होने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे. उनकी मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन संस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल शुक्रवार शाम रुड़की पहुंच गए हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला रुड़की के आर्मी एरिया बीईजी परिसर पहुंचा. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रुड़की पहुंचने के साथ ही आईआईटी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई.

रुड़की: देश की नामचीन संस्थान आईआईटी रुड़की में 19 सितंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दो दिवसीय दीक्षांत समारोह में इस बार 2 हजार 701 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. वहीं, समारोह का आकर्षण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की मौजूदगी होगी.

2,701 विद्यार्थियों के लिए खास दिन: वहीं, दीक्षांत समारोह का पहला दिन यानी 19 सितंबर 2026 स्नातक (यूजी) विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहेगा. सालों की पढ़ाई, मेहनत और संघर्ष के बाद विद्यार्थियों को डिग्री मिलने के साथ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा होगा.

इसके बाद वे करियर और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे. समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल एनएस राजा सुब्रमणि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े इन दोनों प्रमुख चेहरों की मौजूदगी से समारोह का महत्व और बढ़ गया है.

तकनीक और राष्ट्र निर्माण पर जोर: वहीं, दो दिवसीय इस समारोह में केवल विद्यार्थियों को डिग्री देने तक बात सीमित नहीं रहेगी. आधुनिक शोध, नवाचार, तकनीकी विकास और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी संस्थानों की भूमिका पर भी चर्चा होगी. राष्ट्रीय और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिष्ठित अतिथि विद्यार्थियों व संस्थान समुदाय को संबोधित करेंगे.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आईआईटी रुड़की का यह दीक्षांत समारोह उन विद्यार्थियों के लिए यादगार अवसर होगा. जिन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत कर अपनी मंजिल हासिल की है. अब डिग्री के साथ उनके सामने नई चुनौतियां और नई संभावनाएं होंगी. समारोह में उन्हें तकनीकी ज्ञान को देशहित और समाज के विकास में लगाने का संदेश भी दिया जाएगा. शुक्रवार शाम डोभाल के रुड़की पहुंचने के बाद शनिवार को होने वाले समारोह को लेकर शहर में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है.

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