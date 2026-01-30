ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में बालक और बालिका टीम

रांची: राजधानी रांची में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी अंडर-17 बालक-बालिका प्रतियोगिता के पांचवें दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल चरण के मैचों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.

मुकाबले जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी (रांची), रेलवे एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, हटिया तथा खूंटी में खेले गए. रेलवे हॉकी ग्राउंड, हटिया में मैचों की शुरुआत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग, ध्यानचंद अवॉर्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा तथा पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रकाश ठाकुर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं.

प्रतियोगिता अब प्री-क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़कर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल चरण में पहुंच चुकी है. बालक और बालिका वर्ग में 16-16 टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए, जिसमें 8-8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इसके बाद जबरदस्त संघर्ष के साथ 4-4 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई.

बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल परिणाम