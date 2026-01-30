ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में बालक और बालिका टीम

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी अंडर 17 प्रतियोगिता में झारखंड की बालक और बालिका टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

National School Hockey Championship
पंजाब और मणिपुर की टीम (सौ. जेईपीसी)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 30, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में चल रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी अंडर-17 बालक-बालिका प्रतियोगिता के पांचवें दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल चरण के मैचों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.

मुकाबले जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी (रांची), रेलवे एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, हटिया तथा खूंटी में खेले गए. रेलवे हॉकी ग्राउंड, हटिया में मैचों की शुरुआत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग, ध्यानचंद अवॉर्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे, भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा तथा पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रकाश ठाकुर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर की. उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं.

प्रतियोगिता अब प्री-क्वार्टर फाइनल से आगे बढ़कर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल चरण में पहुंच चुकी है. बालक और बालिका वर्ग में 16-16 टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए, जिसमें 8-8 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. इसके बाद जबरदस्त संघर्ष के साथ 4-4 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई.

बालिका वर्ग के क्वार्टर फाइनल परिणाम

  • झारखंड ने छत्तीसगढ़ को एकतरफा मुकाबले में 11-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.
  • मणिपुर ने पंजाब को शूटआउट में 3-2 से पराजित किया.
  • ओडिशा ने मिजोरम को शूटआउट में 5-2 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई.
  • उत्तर प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश को 3-1 से मात दी.

बालक वर्ग के क्वार्टर फाइनल परिणाम

  • ओडिशा और दिल्ली के बीच कड़ी टक्कर के बाद शूटआउट में ओडिशा ने दिल्ली को 9-8 से हराया.
  • मेजबान झारखंड ने मध्य प्रदेश को 5-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.

सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 31 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी तथा रेलवे हॉकी ग्राउंड, हटिया में आयोजित किए जाएंगे. मेजबान झारखंड की दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन दर्शकों के बीच जोश भर रहा है.

ये भी पढ़ें:

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड की बालक-बालिका टीमों ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: झारखंड की टीमों ने दर्ज की दमदार जीत

TAGGED:

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी अंडर 17
एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम रांची
जयपाल सिंह स्टेडियम
HOCKEY CHAMPIONSHIP IN JHARKHAND
NATIONAL SCHOOL HOCKEY CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.