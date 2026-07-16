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13 साल की उम्र से चाय की दुकान में कर रहे काम.. अब बने नेशनल खिलाड़ी, प्रेरणादायक है रग्बी चैंपियन की कहानी

नेशनल कैंप्स का शुरुआती सफर: बजरंगी कुमार के खेल सफर में नेशनल कैंपों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. बजरंगी ने बताया कि उन्होंने अपना पहला सीनियर रग्बी कैंप अप्रैल 2025 में बिहार के औरंगाबाद में अटेंड किया था. इसके बाद दूसरा जूनियर अंडर-18 रग्बी कैंप जुलाई 2025 में राजधानी पटना में आयोजित हुआ था. अपनी प्रतिभा के दम पर वे लगातार हर स्तर पर चयनित होकर अपनी खेल क्षमताओं को निखारते रहे हैं.

2 गोल.. 10 पॉइंट..: बजरंगी ने ईटीवी से बात करते हुए बताया कि उसने रग्बी अंडर 19 7s टूर्नामेंट में बिहार के लिए 6 गेम खेला है, जिसमें उन्होंने दो गोल किए. टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र को 38-5 बड़े अंतर से हराया, जिसमें 10 पॉइंट किया.

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत: हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय बालक रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने अपनी धाक जमाते हुए खिताब पर कब्जा जमाया है. इस बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने महाराष्ट्र को 37-05 के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी थी. इस मैच में बजरंगी ने अहम भूमिका निभाते हुए शानदार गोल कर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

"पिताजी की तबीयत खराब थी, वे पटना के NMCH में भर्ती रहे. इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका." - बजरंगी कुमार, राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

जूनियर राष्ट्रीय बालक रग्बी चैंपियनशिप में बिहार की धाक (ETV Bharat)

पारिवारिक संकट और असमय दुख: नालंदा मोड़ के पास रहने वाले बजरंगी कुमार अपने चार भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे हैं. कुछ साल पहले उनके पिता मिश्री चौरसिया का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया था.

नालंदा: कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, दुष्यंत कुमार की यह गजल नालंदा के बजरंगी कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती है. 18 साल का यह युवा घर की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहा है. कभी आर्मी में जाने का सपना देखने वाला यह खिलाड़ी आज चाय बेचकर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खेलने का एक बड़ा सपना बुन रहा है.

नवंबर 2025 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित अंडर-19 रग्बी कैंप में हिस्सा लिया था. इसके बाद अप्रैल 2026 में वे बिहार के नवादा में आयोजित सीनियर रग्बी कैंप का हिस्सा बने. हाल ही में 4 जून 2026 को उन्होंने नवादा के ही अंडर-18 जूनियर रग्बी कैंप में अपनी ट्रेनिंग पूरी की.

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत (ETV Bharat)

भारतीय टीम का सपना और लक्ष्य: अब वे राजगीर में आयोजित होने वाले छठे नेशनल कैंप की तैयारी कर रहे हैं. बजरंगी का सपना भारतीय रग्बी टीम का हिस्सा बनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है. वे कहते हैं कि वे एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहते हैं ताकि स्पोर्ट्स कोटे से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"मैं गेम का अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूं ताकि खेल के कोटे से कोई अच्छी जॉब मिल सके और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके."- बजरंगी कुमार, राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

13 साल की उम्र में संभाली दुकान: पिता के आकस्मिक निधन के बाद, परिवार का भरण-पोषण करने के लिए महज 13 साल की उम्र में बजरंगी को अपनी फास्ट फूड की दुकान संभालनी पड़ी. आज वे सुबह नाश्ता और चाय बेचते हैं, जबकि दोपहर एक बजे से छोला-भटूरा और कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाते हैं. इसी मेहनत से वे हर दिन दो-तीन हजार रुपये कमाकर अपना पूरा घर चलाते हैं.

13 साल की उम्र में संभाली दुकान (ETV Bharat)

शिक्षा और खेल की अनोखी शुरुआत: बजरंगी की पढ़ाई सामान्य बच्चों जैसी रही. उन्होंने वर्ष 2024 में द्वितीय श्रेणी से मैट्रिक पास की और अब आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा देंगे. परिवार वाले उन्हें सेना में भेजना चाहते थे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था. वर्ष 2019 में उन्हें रग्बी का पता चला. उनके भाई ग्राउंड जाते थे, जिसके बाद उनका रुझान भी इस अनोखे खेल की तरफ बढ़ता चला गया.

मैदान में कदम और कड़ा अभ्यास: शुरुआत में बजरंगी को नहीं पता था कि अंडाकार गेंद से कैसे खेलते हैं. वे दो-तीन महीने बड़े भाई के साथ मैदान गए. देखते-देखते खेल पसंद आ गया और उन्होंने वर्ष 2021 में रग्बी जॉइन कर लिया. आज वे दुकान संभालने और पढ़ाई के साथ अपने खेल को पूरी शिद्दत से वक्त दे रहे हैं. अपनी मेहनत से वे पांच नेशनल कैंप और टूर्नामेंट खेल चुके हैं.

बजरंगी ने दिलाया गोल्ड (ETV Bharat)

"शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि यह अंडाकार (Oval) बॉल कैसे खेली जाती है. मेरे भैया खेलते थे. मैं दो-तीन महीने उनके साथ ग्राउंड गया. देखते-देखते मुझे यह खेल पसंद आ गया और 2021 में मैंने इसे ज्वाइन कर लिया."- बजरंगी कुमार, राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

व्यवस्था से गुहार और अटूट जज्बा: प्रतिभाशाली खिलाड़ी बजरंगी ने सरकार से विशेष रूप से अपील की है कि उनके जैसे गरीब और संघर्षशील युवाओं को आर्थिक मदद और बुनियादी ढांचागत सहयोग दिया जाए. इससे खिलाड़ी बिना किसी बड़ी रुकावट के देश और राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे. इस युवा एथलीट का अटूट जज्बा यह साबित करता है कि बुलंद हौसलों के आगे भीषण गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती.

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