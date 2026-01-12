ETV Bharat / bharat

नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी, सीएम साय ने प्रतिभागियों को दिया राष्ट्र निर्माण का मंत्र

नेशलन रोवर रेंजर जंबूरी में एथनिक शो का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में स्काउट गाइड्स के प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक परिधान के जरिए रैंप पर वॉक किया. इस शो ने वहां मौजूद सभी अतिथियों का दिल जीत लिया. सीएम और शिक्षा मंत्री इस शो में शामिल बच्चों को बधाई देते दिखे.

बालोद : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बालोद में नेशनल रोवर जंबूरी का आयोजन किया गया है. यह कार्यक्रम 9 जनवरी 2026 से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा. सोमवार को इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. नेशनल रोवर जंबूरी में देश और विदेश के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं. अपने अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर नेशनल रोवर जंबूरी कार्यक्रम लोगों का ध्यान खींच रहा है. कार्यक्रम के चौथे दिन सीएम साय ने नेशनल रोवर रेंजर जंबूरी में मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली. इससे पहले सीएम साय ने बालोद जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दी.

सीएम साय ने स्वामी विवेकानंद का दिया संदेश

इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद को याद किया. उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ को चुना इसके लिए आभारी हूं, आप सभी का माता शबरी की तपोभूमि और प्रभु श्री राम के नौनिहाल में स्वागत है. मैं इस अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देता हूं. उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि आप लोग उनके दिखाएं आदर्शों पर चलें.

इन चार दिनों में आपने कैंपिंग नेविगेशन, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है. ये आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जाता है. आपका उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है, जंबूरी एक कैंप नहीं एक मंच है जहां से बच्चे राष्ट्र निर्माण की दिशा में कदम उठा सकते हैं, आप साबित कर रहे हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, अनेकता में एकता को आप साकार कर रहे हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने अपने संघर्ष की कहानी साझा की

सीएम साय ने नेशलन रोवर रेंजर जंबूरी में अपने जीवन के संघर्ष की कहानी को बयां किया. उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 10 साल का था तब पिता का साया उठ गया था, बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी, लेकिन मेहनत और साहस से मैं आज यहां पर पहुंचा हूं. आप अपने जीवन में बेहतरीन काम कर सकते हैं, कोरोना काल में आपने नैतिक जिम्मेदारी दिखाई.

स्काउट कहता है हमेशा तैयार रहो. इसके अलावा एक और नारा है कि रोज एक अच्छा काम करो. हम नए विचारों को अपनाकर देश को आगे ले जा सकते हैं. कुरीतियों के विरुद्ध जब आप जागरूकता फैलाते हैं तब हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे होते हैं. हमारा छत्तीसगढ़ युवा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है.कर्तव्य साहस और अनुशासन केवल कैंप तक मत रहे आप इसे जीवन में शामिल करें. इसे दूसरे स्काउट प्रेमियों तक पहुंचाएं. इससे आप एक समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सुशासन सरकार में जंबूरी का आयोजन - गजेंद्र यादव

नेशलन रोवर रेंजर जंबूरी में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रथम बार इस देश में आयोजित जंबूरी की मेजबानी का अवसर मिल पाया है. कैसे हम कम संसाधनों में जीवन जीएं. इसको दिखाने और अपना कौशल निहारने का मजबूत माध्यम जंबूरी है. हम एक दूसरे की संस्कृति को हम समझ रहे हैं, यहां बच्चे प्रशासनिक से लेकर सामाजिक राजनैतिक जीवन भी सीख रहे हैं. सुशासन वाली सरकार में सब सुविधाएं मिल रही है लेकिन ये एक बेहतरीन आयोजन सरकार और प्रशासन की मदद से संभव हो पाया है. यह साय सरकार के सुशासन को दर्शाता है.