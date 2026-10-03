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उत्तराखंड में 4 और 5 अक्टूबर को नेशनल रॉकेट कॉम्पिटिशन, जुटेंगे 15 राज्यों के 1500 छात्र

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी में पहली बार अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट तकनीक से जुड़ा बड़ा आयोजन होने जा रहा है. 4 और 5 अक्टूबर को गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल रॉकेट कॉम्पिटिशन आयोजित होगा. एस्ट्रोवर्स की 'आकाशयान स्पर्धा' में 15 राज्यों की 31 टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में 150 से ज्यादा स्कूल-कॉलेजों के करीब 1500 छात्र प्रतिभाग करेंगे. इस दौरान रॉकेट तकनीक का प्रदर्शन होगा और एक सैटेलाइट को करीब 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने की योजना है.

हल्द्वानी अब सिर्फ शिक्षा और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान और एयरोस्पेस गतिविधियों के लिए भी अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. शहर में पहली बार नेशनल रॉकेट कॉम्पिटिशन का आयोजन होने जा रहा है. एस्ट्रोवर्स (Astroverse) की ओर से 'आकाशयान स्पर्धा' के तहत 4 और 5 अक्टूबर को गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.

इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों की 31 टीमें हिस्सा लेंगी. प्रतियोगिता में करीब 150 स्कूल-कॉलेजों के 1500 से ज्यादा छात्र प्रतिभाग करेंगे. खास बात ये है कि छात्र सिर्फ 'रॉकेट' मॉडल का प्रदर्शन नहीं करेंगे, बल्कि रॉकेट तकनीक, डिजाइन और लॉन्चिंग से जुड़े अपने प्रोजेक्ट भी सामने रखेंगे. कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग श्रेणियों में रॉकेट तैयार कर उनका प्रदर्शन और मुकाबला कराया जाएगा. आयोजकों के मुताबिक, प्रतियोगिता का सबसे अहम आकर्षण एक सैटेलाइट लॉन्चिंग से जुड़ी गतिविधि होगी. योजना के तहत सैटेलाइट को पृथ्वी से करीब 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है.

-अजय रावत, सीईओ, एस्ट्रोवर्स-

कार्यक्रम के लिए एयर स्पेस से संबंधित डीजीसीए की एनओसी भी ली गई है. दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर से आने वाले छात्र अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेट तकनीक से जुड़े प्रयोगों और प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करेंगे. एस्ट्रोवर्स का उद्देश्य हल्द्वानी और उत्तराखंड में स्पेस एवं एयरोस्पेस गतिविधियों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है.

-शुभम कुमार, कोफाउंडर, एस्ट्रोवर्स-

आयोजकों के तहत, इस आयोजन के जरिए छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग और करियर की संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. आयोजकों ने मुख्यमंत्री के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई है.

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