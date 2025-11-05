ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए खतरा, ग्लेशियर पिघलने से घेपन झील का 176% बढ़ा दायरा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में घेपन झील आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. पहाड़ों पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के चलते झील का दायरा बढ़ गया और यहां पर भारी मात्रा में पानी भी एकत्र हो गया है. ऐसे में अब हिमाचल में पहली बार प्रशासन के द्वारा घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है. ताकि झील के टूटने पर पहले ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिल सके.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

करीब 13,583 फीट की ऊंचाई पर बनी लाहौल की घेपन झील का दायरा 33 साल में 176% बढ़ गया है और लगभग 101.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ढाई किलोमीटर लंबी यह झील चिनाब घाटी के लिए गंभीर खतरा बन गई है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC Report)की ओर से सैटेलाइट से हुए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है.