जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के लिए खतरा, ग्लेशियर पिघलने से घेपन झील का 176% बढ़ा दायरा, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 33 साल में घेपन झील का दायरा 176 प्रतिशत बढ़ा है. पढ़िए पूरी खबर...

33 सालों में घेपन झील का 176% बढ़ा दायरा
33 सालों में घेपन झील का 176% बढ़ा दायरा (Lahaul Spiti Administration)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में घेपन झील आने वाले समय में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है. पहाड़ों पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर के चलते झील का दायरा बढ़ गया और यहां पर भारी मात्रा में पानी भी एकत्र हो गया है. ऐसे में अब हिमाचल में पहली बार प्रशासन के द्वारा घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है. ताकि झील के टूटने पर पहले ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिल सके.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

करीब 13,583 फीट की ऊंचाई पर बनी लाहौल की घेपन झील का दायरा 33 साल में 176% बढ़ गया है और लगभग 101.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ढाई किलोमीटर लंबी यह झील चिनाब घाटी के लिए गंभीर खतरा बन गई है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC Report)की ओर से सैटेलाइट से हुए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने चेताया है कि, 'अगर यह झील टूटी तो जम्मू से पाकिस्तान तक तबाही मच सकती है. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का केंद्रीय जल आयोग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग भी कई दशकों से लाहौल की झील पर अध्ययन कर रहे हैं. झील का क्षेत्रफल 101.30 हेक्टेयर हो गया है और इसकी लंबाई 2.464 किमी व चौड़ाई 625 मीटर है. ग्लेशियर पिघलने से बनी हिमाचल की सबसे बड़ी इस झील में 35.08 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पानी है'.

नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक झील टूटने पर चिनाब घाटी के लिए खतरा हो सकता है. झील के बढ़ते आकार और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने के कारण अगर पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसके टूटने की आशंका बढ़ जाएगी. इसी कारण झील को देश की संवेदनशील झीलों की सूची में शामिल किया गया है.

'लगभग दो दशक से हिमालयी इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है. लाहौल-स्पीति जिले में अब पर्यटन गतिविधियों के साथ वाहनों की संख्या बढ़ने लगी है. इससे बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर पिघलने लगे हैं. यह भी घेपन झील का दायरा बढ़ने का कारण है':- डॉ. जेसी कुनियाल, विभागाध्यक्ष वन संसाधन विभाग उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड

लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया, 'विशेषज्ञों व तकनीकी टीम ने झील का निरीक्षण किया है. झील में हिमाचल का पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा. यह सिस्टम सैटेलाइट से काम करेगा व मौसम विभाग और प्रशासन को आपदा की पूर्व सूचना देगा. इससे लाहौल घाटी ही नहीं, जम्मू-कश्मीर को फायदा होगा.

संपादक की पसंद

