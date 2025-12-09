ETV Bharat / bharat

राष्ट्र कवि पंडित नरेंद्र मिश्र का निधन, दो दिन पहले वंदेमातरम पर लिखी थी कविता

पंडित मिश्र का जन्म 5 मई, 1937 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा गांव में हुआ था.

Poet Pandit Narendra Mishra
मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य अरविंद सिंह के साथ कवि मिश्र (ETV Bharat Chittorgarh)
Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST

चित्तौड़गढ़: राष्ट्रीय स्तर के वीर रस के कवि, कालजयी कविता 'गोरा-बादल' के रचनाकार एवं लाल किले से 18 बार मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले पंडित नरेंद्र मिश्र का मंगलवार को निधन हो गया. वे 88 वर्ष के थे और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे. उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एक निजी चिकित्सालय ले गए. यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना मिलते ही साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

पंडित नरेंद्र मिश्र के रिश्तेदार डॉ नटवर शर्मा ने बताया कि पंडित मिश्र का जन्म 5 मई, 1937 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा गांव में हुआ था. बचपन से ही मेवाड़ से लगाव के कारण उन्होंने अपना गांव छोड़कर चित्तौड़गढ़ आ गए थे. मात्र 10 वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही उन्होंने 'गोरा-बादल' जैसी ऐतिहासिक कविता की रचना कर डाली. उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में हुमायूं की राखी, जौहर की ज्वाला अविनाशी, पन्नाधाय, हाड़ी रानी और महाराणा प्रताप पर कवि का पत्र शामिल हैं. उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के कुलगीत भी लिखे. मिश्र ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कुलगीत भी लिखा था.

बिना आवेदन किए मिले कई सम्मान मिले: डॉ शर्मा ने बताया कि साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें महाराणा कुंभा सम्मान, निराला सम्मान, तांत्या टोपे सम्मान, दीन दयाल उपाध्याय साहित्य पुरस्कार तथा राजस्थान सात्यिक अकादमी का दो बार विशिष्ट साहित्यकार सम्मान शामिल हैं. सन् 1976 में तत्कालीन महाराणा भगवत सिंह को 'गोरा-बादल' सुनाने के बाद उन्हें 'मेवाड़ राजवंश के राजकवि' की उपाधि से विभूषित किया गया.

पुराने संसद भवन पर उद्धृत है कविता: नई दिल्ली के पुराने संसद भवन, उदयपुर के मोती मगरी और डबोक एयरपोर्ट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के नीचे उनकी कविताएं लिखी हैं. चित्तौड़गढ़ शहर में भी विभिन्न स्थानों पर उनकी पंक्तियां उद्धृत हैं. उनके निधन से साहित्यिक एवं सामाजिक जगत में गहरा सदमा है. उनके परिवार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं.

गहलोत ने भी पूछी थी कुशलक्षेम: काफी समय से पंडित मिश्र घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. तीन साल पहले प्रख्यात कवि कुमार विश्वास चित्तौड़गढ़ आए तो मिश्र से मिल कर उनकी कुशलक्षेम पूछी थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दो बार मिश्र के घर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछ चुके.

वंदेमातरम पर लिखी थी कविता: हाल ही में वन्देमातरम को लेकर चल रही बहस के मद्देनजर उन्होंने महज दो दिन पहले ही चार ओजस्वी पंक्तियां लिखी थीं, जो उनकी अंतिम रचना साबित हुईं:

'आस्था की अस्मिता की शान वन्देमातरम

भरत भू की आन की पहचान वन्देमातरम

जो तिरंगे के लिए सिर पर कफन बांधे रहे

उन अमर शहीदों का बलिदान वन्देमातरम.'

