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नेशनल मेडिकल कमीशन ने फर्जी मेडिकल कॉलेजों और फर्जी एडमिशन ऑफर पर चिंता जताई

नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की एडवाइजरी. ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

नई दिल्ली: धोखेबाज इंस्टीट्यूशन्स के वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्रमोशन्स और गुमराह करने वाले एडमिशन ऑफर्स का इस्तेमाल करके अनजान स्टूडेंट्स को लुभाने की बढ़ती संख्या को देखते हुए, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने पूरे देश में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्टूडेंट्स, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की गई है कि एडमिशन लेने या कोई भी भुगतान करने से पहले मेडिकल कॉलेजों के असली होने और रेगुलेटरी अप्रूवल को वेरिफाई कर लें.

एनएमसी के अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी यह एडवाइजरी, एक कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज से जुड़े चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जारी की गई है, जो कथित तौर पर एक फार्महाउस से चल रहा है.

कमीशन ने इस बात की संभावना जताई है कि स्टूडेंट्स को बिना इजाजत वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशन, नकली रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स और एजेंट्स और बिचौलियों की झूठी जानकारी के जरिए धोखा दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के दखल से रेगुलेटरी चेतावनी मिली

सुप्रीम कोर्ट ने आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा और अन्य नाम के केस की सुनवाई करते हुए इस मामले पर ध्यान दिया और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) समेत रेगुलेटरी बॉडीज को निर्देश दिया कि वे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बिना असली होने की जांच किए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ डील करने के खिलाफ सावधान करें. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने गुरुवार को कहा कि यह एडवाइजरी कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए और स्टूडेंट्स को धोखाधड़ी, पैसे के शोषण और बिना मान्यता वाले मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन के नतीजों से बचाने के लिए जारी की गई थी. कॉलेज की मान्यता एडमिशन की अनुमति की गारंटी नहीं देती

एक जरूरी चेतावनी किसी मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल लिस्ट में होने और किसी खास एकेडमिक सेशन के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की उसकी इजाजत के बीच के अंतर से जुड़ी है. कमीशन ने साफ किया है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की ऑफिशियल लिस्ट में नाम होने या पिछले सालों में काम करने से ही अगले एकेडमिक सेशन में स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की इजाजत अपने आप नहीं मिल जाती. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कहा, “उम्मीदवारों को खुद से यह वेरिफाई करना होगा कि इंस्टीट्यूशन को संबंधित एकेडमिक साल के लिए जरूरी परमिशन मिली है या नहीं, साथ ही अप्रूव्ड कोर्स और सीटों की संख्या भी, ऑफिशियल नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के रिकॉर्ड से मिली है.” नकली वेबसाइट और नकली अप्रूवल लेटर से सावधान रहें. रेगुलेटर ने स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर देखते समय सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस, वेबसाइट, विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करने की चेतावनी दी है. इसमें कहा गया है, “यहां तक ​​कि संस्थानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए जाने वाले कथित अनुमति पत्र, मंजूरी पत्र, प्रमाणपत्र और अन्य नियामक दस्तावेजों को भी स्वतंत्र सत्यापन के बिना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए.” नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने आगे कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के असली होने के बारे में कोई भी शक होने पर, संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसके ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल के जरिए सीधे बात करनी होगी. ऑफिशियल काउंसलिंग चैनल फॉलो करें

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए तय काउंसलिंग प्रक्रिया को फॉलो करने और ऑफिशियल काउंसलिंग अथॉरिटी से इंस्टीट्यूशन और अलॉट की गई सीट को वेरिफाई करने की सलाह दी है. इसमें कहा गया है कि लागू एडमिशन प्रक्रिया के आधार पर, स्टूडेंट्स को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) या सक्षम राज्य/केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग अथॉरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए.