चांदीपुरा वायरस का प्रकोप: गुजरात और राजस्थान में केंद्रीय NJORT टीम तैनात
राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल चांदीपुरा वायरस के फैलने और इसके आनुवंशिक परिवर्तन का पता लगाने की जांच कर रहा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : August 5, 2026 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस रोग (CHPV) के प्रकोप की रोकथाम के लिए गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल (NJORT) तैनात किया है. साथ ही इस वायरस पर देश की सबसे व्यापक वैज्ञानिक जांच शुरू की है.
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि इस कदम का उद्देश्य यह बेहतर ढंग से समझना है कि वायरस कैसे फैल रहा है, क्या इसमें आनुवंशिक परिवर्तन हुए हैं और प्रभावित समुदायों में संक्रमण की सीमा क्या है.
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) के विशेषज्ञों वाली बहुविषयक टीम, दोनों राज्य सरकारों के साथ मिलकर बीमारी के फैलने की जांच, महामारी विज्ञान संबंधी आकलन, क्लिनिकल मैनेजमेंट, प्रयोगशाला समन्वय, कीट निगरानी (Vector Surveillance) और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेगी.
NCDC के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (PHEOC) को भी जांच में समन्वय करने और क्षेत्रीय कार्य में मदद करने के लिए लगाया गया है. अधिकारी ने कहा कि टीम जमीनी स्थिति का जायजा लेगी और फील्ड जांच पूरी करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को सुझाव देगी.
जांच में कई शोध संस्थाएं शामिल
इस व्यापक वैज्ञानिक जांच में कई बड़े संस्थानों को शामिल किया गया है. जिसमें ICMR-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (चेन्नई), ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेक्टर कंट्रोल रिसर्च (पुडुचेरी), ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (पुणे), ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्री-क्लिनिकल रिसर्च (हैदराबाद), और ICAR-राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु) शामिल हैं. ये संस्थान वायरस के महामारी विज्ञान (Epidemiology) और नैदानिक व्यवहार को समझने के लिए गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
इस जांच में महामारी विज्ञान, विषाणु विज्ञान (Virology) , कीट विज्ञान (Entomology), पशु चिकित्सा विज्ञान और लैब डायग्नोस्टिक्स के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं, ताकि चांदीपुरा वायरस संक्रमण के पूरे क्रम को समझा जा सके, जिसमें हल्के बुखार से लेकर जानलेवा तीव्र दिमागी बुखार (AES) तक शामिल हैं.
अधिकारी ने बताया, "इन नतीजों से सबूतों पर आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने और भविष्य में होने वाले प्रकोप के खिलाफ तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी."
मरीजों की लगातार निगरानी
तेज निगरानी के हिस्से के तौर पर, स्वास्थ्य अधिकारी प्रभावित जिलों में अचानक होने वाला तेज बुखार (Acute Febrile Illness - AFI) और AES वाले मरीजों पर लगातार नजर रख रहे हैं. साथ ही, बिना लक्षण वाले संक्रमणों का अनुमान लगाने और वायरस के प्रसार के वास्तविक पैमाने का पता लगाने के लिए समुदाय-आधारित सीरो सर्वे किए जा रहे हैं, जो एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है.
लैबोरेटरी टीमें निदान परीक्षणों में सुधार करने और उन्नत पशु मॉडल विकसित करने पर भी काम कर रही हैं. इससे यह जानकारी मिल सकती है कि वायरस कैसे फैलता है, साथ ही संभावित उपचार रणनीतियों की पहचान की जा सकती है.
सटीक प्रसार चक्र की पहचान करना
इस जांच का एक मुख्य उद्देश्य वायरस के प्रसार के सही चक्र (ट्रांसमिशन साइकिल) की पहचान करना है. हालांकि, सैंडफ्लाई (रेत मक्खी) को चांदीपुरा वायरस का स्थापित वाहक (वेक्टर) माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक यह पता लगा रहे हैं कि क्या मच्छर, टिक्स, घुन (माइट्स) या अन्य आर्थ्रोपोड (संधिपद) भी इस संक्रमण को फैलाने में भूमिका निभा सकते हैं.
प्रभावित जिलों से एकत्र किए गए वेक्टर सैंपल की अभी प्रयोगशाला में जांच की जा रही है. हालांकि, अधिकारियों ने जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की चेतावनी दी है और इस बात पर जोर दिया है कि वैज्ञानिक जांच पूरी होने तक मौजूदा प्रकोप के लिए जिम्मेदार विशिष्ट वेक्टर की पहचान नहीं की जा सकती है.
पालतू जानवरों तक बढ़ाई गई निगरानी
इस जांच के तहत पालतू जानवरों की भी निगरानी की जा रही है, ताकि यह पता लग सके कि क्या वे वायरस के स्रोत बन सकते हैं. प्रयोगशाला परीक्षण के लिए गायों, भैंसों और बकरियों के रक्त के नमूने, दूध के नमूनों के साथ, एकत्र किए गए हैं. चांदीपुरा वायरस और अन्य रोगजनकों के लिए लगभग 70 पशु रक्त नमूनों का विश्लेषण किया गया है. हालांकि अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि परीक्षण पूरा होने तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए.
वर्तमान जांच गुजरात में 2024 के चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से भी महत्वपूर्ण सबक ले रही है. उस प्रकोप के दौरान, शोधकर्ताओं ने बालू मक्खियों (सैंडफ्लाई) सहित कई वेक्टर प्रजातियों को एकत्र किया और उनका परीक्षण किया, लेकिन किसी भी नमूने में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई, जिससे वैज्ञानिकों के पास शामिल सटीक वेक्टर के बारे में कोई निश्चित सबूत नहीं बचा.
क्या वायरस में आनुवंशिक बदलाव हुआ है?
वैज्ञानिक साथ में यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या वायरस में आनुवंशिक विकास हुआ है. वर्तमान प्रकोप के नमूनों का पूरा-जीनोम अनुक्रमण (whole-genome sequencing) गांधीनगर स्थित गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में किया जा रहा है. शुरुआती परिणामों में मामूली आनुवंशिक बदलाव दिखे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तय करने से पहले कि क्या यह स्ट्रेन पिछले प्रकोपों के दौरान मिले वायरस से अलग है, विस्तृत तुलनात्मक जीनोमिक विश्लेषण जरूरी है.
यह भी पढ़ें-