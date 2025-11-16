ETV Bharat / bharat

तस्कर विशाल के खिलाफ NIA की चार्जशीट, पाकिस्तान से ड्रोन से मंगवाए हथियार-मादक पदार्थ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( Source : X : @NIA_India )

जयपुर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ मंगवाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करने को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा खुलासा किया है. एनआईए ने नशे और हथियारों के तस्कर विशाल पचार के खिलाफ जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में खुलासा किया है कि उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप मंगवाकर सप्लाई की है. इसके लिए उसने इन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया और राजस्थान सहित तीन राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया. एनआईए की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है. राजस्थान सहित तीन राज्यों में नेटवर्क : इसमें बताया गया है कि नशे और हथियार तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड विशाल पचार के खिलाफ यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने राजस्थान के साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी अपना नेटवर्क बना रखा था, जिसके जरिए वह प्रतिबंधित हथियार और नशे की सप्लाई करता था.