तस्कर विशाल के खिलाफ NIA की चार्जशीट, पाकिस्तान से ड्रोन से मंगवाए हथियार-मादक पदार्थ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जयपुर की एनआईए कोर्ट में तस्कर के खिलाफ पेश की चार्जशीट.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (Source : X : @NIA_India)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read
जयपुर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ मंगवाकर अन्य राज्यों में सप्लाई करने को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ा खुलासा किया है. एनआईए ने नशे और हथियारों के तस्कर विशाल पचार के खिलाफ जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में खुलासा किया है कि उसने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप मंगवाकर सप्लाई की है. इसके लिए उसने इन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और खुफिया रास्तों का इस्तेमाल किया और राजस्थान सहित तीन राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया. एनआईए की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है.

राजस्थान सहित तीन राज्यों में नेटवर्क : इसमें बताया गया है कि नशे और हथियार तस्करी गिरोह के मास्टरमाइंड विशाल पचार के खिलाफ यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने राजस्थान के साथ ही हरियाणा और पंजाब में भी अपना नेटवर्क बना रखा था, जिसके जरिए वह प्रतिबंधित हथियार और नशे की सप्लाई करता था.

पढ़ें. डीजीपी बोले- बॉर्डर पर ड्रोन से तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्थापित होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम

हाई पावर ड्रोन से गिराए जाते पैकेट्स : एनआईए की पड़ताल में सामने आया है कि नशे और हथियारों के पैकेट्स राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हाई पावर ड्रोन के जरिए गिराए जाते थे. यहां से इस गिरोह के लोग इन पैकेट्स को हासिल करते और आगे पहुंचाते. पड़ताल में यह भी सामने आया कि इस गिरोह के बदमाश खुद भी इन हथियारों का इस्तेमाल पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे.

गिरोह को लेकर जांच और अनुसंधान जारी : इस बयान में यह भी कहा गया गया है कि इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. बाद में इस मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली. इसके बाद एनआईए ने पश्चिमी राजस्थान में पिछले दिनों कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. अब इस मामले में अब तक की जांच के आधार पर एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर एनआईए की पड़ताल और अग्रिम अनुसंधान जारी है.

TAGGED:

ARMS TRAFFICKER WITH PAKISTAN LINKS
CHARGE SHEET AGAINST TRAFFICKER
तस्कर के खिलाफ चार्जशीट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी
NIA COURT JAIPUR

