ETV Bharat / bharat

त्रिपुरा एंजेल चकमा हत्याकांड: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, राज्य सरकार को नोटिस

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या का संज्ञान लिया है.

ANJEL CHAKMA MURDER CASE
एंजेल चकमा की हत्या का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 30, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हत्या का मामला बढ़ता जा रहा है. अगरतला में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद नस्लीय भेदभाव का प्रकरण गूंजने लगा है. हालांकि, देहरादून एसएसपी ने हत्याकांड को नस्लीय टिप्पणी से जोड़ने पर इनकार कर दिया है. अब इस प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दखल देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है. इस मामले में प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. साथ ही उत्तराखंड मुख्य सचिव और डीजीपी को पूरे राज्य में पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

ये है मामला: 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई में कुछ युवकों की देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के एंजेल चकमा और उसके भाई माइकल के साथ कहासुनी हो गई थी. इसके बाद युवकों ने एंजेल और माइकल के साथ मारपीट की, जिसमें एंजेल गंभीर रूप से घायल हो गया. 17 दिनों तक एंजेल का देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार चलता रहा. लेकिन 26 दिसंबर को उपचार के दौरान एंजेल की मौत हो गई.

इस हत्याकांड में पुलिस ने 6 युवकों को आरोपी बनाया, जिसमें 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया. इसमें दो आरोपी नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है जबकि अन्य 3 को जेल भेज दिया गया है. घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है. देहरादून एसएसपी के मुताबिक, विवाद त्रिपुरा के एंजेल और गिरफ्तार आरोपी में शामिल मणिपुर के एक युवक के बीच शुरू हुआ था.

इस घटना में पहले सामने आया था कि युवकों ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए एंजेल और माइकल के साथ मारपीट की थी. लेकिन अब देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने नस्लीय टिप्पणी के प्रकरण से इनकार किया है. एसएसपी ने कहा कि, क्योंकि आरोपी और मृतक दोनों नॉर्थ ईस्ट के थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए नस्लीय टिप्पणी की कोई बात सामने नहीं थी. वहां मौजूद युवक आपस में हंसी मजाक कर रहे थे. इसी दौरान मृतक और उसके भाई को लगा कर वह टिप्पणी उन दोनों के लिए की गई है. इसी कन्फ्यूजन में यह घटना हुई.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

त्रिपुरा एंजेल चकमा हत्याकांड
एनएचआरसी ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
ANJEL CHAKMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.