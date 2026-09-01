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बिहार के 'किलर हाइवे' जहां इंतजार करती है 'मौत' जानिये किन जिलों से गुजरती है ये सड़कें

NH-31 मोहनिया-आरा-पटना-बख्तियारपुर भी डेंजर : राष्ट्रीय राज्यमार्ग-31 के मोहनिया-आरा-पटना-बख्तियारपुर हिस्से में 2024 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 367 दुर्घटनाओं में 299 लोगों की मौत हुई थी. यह वही इलाका है जहां हाइवे ट्रैफिक और स्थानीय यातायात का दबाव एक साथ दिखाई देता है.

हाइवे पर हादसों की वजह ? : सड़क सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ और पटना के रिटायर्ड ट्रैफिक एसपी के मुताबिक ऐसे स्थानों पर अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, सर्विस रोड, सुरक्षित यू-टर्न और नियंत्रित जंक्शन बनाना जरूरी हैं. ऐसे स्थान संवेदनशील होते हैं और अक्सर क्रॉसिंग के दौरान हाइवे पर हादसे होते रहते हैं. MoRTH भी दीर्घकालिक ब्लैक स्पॉट सुधार के तहत सड़क की डिजाइन सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे चौड़ीकरण और अंडरपास या फुट ओवरब्रिज जैसे उपायों को मान्यता देता है.

NH-122 का आंकड़ा डराने वाला : गोपालगंज-मुजफ्फरपुर-बरौनी NH-122 भी इस सूची में बेहद खतरनाक है. 2024 में यहां 459 दुर्घटनाएं हुईं और 406 लोगों की मौत दर्ज की गई. यानी यहां समस्या सिर्फ दुर्घटनाओं की संख्या नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं की गंभीरता भी है. ग्रामीण आबादी से गुजरने वाले हाइवे पर पैदल यात्रियों, स्थानीय वाहनों, दोपहिया और भारी वाहनों का एक साथ चलना जोखिम बढ़ाता है.

'दो लेन वाला हाइवे मौत का मार्ग' : नेशनल हाइवे की समस्या केवल तेज रफ्तार नहीं है. जहां दो लेन की सड़क है और डिवाइडर नहीं है, वहां सामने से आने वाले वाहनों, ओवरटेकिंग, अचानक कट और स्थानीय ट्रैफिक का मिला-जुला खतरा बढ़ा देता है. यही कारण है कि विशेषज्ञ अब केवल सड़क चौड़ी करने की नहीं, बल्कि सड़क की डिजाइन, जंक्शन, पैदल यात्री सुविधाओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक साथ देखने की जरूरत बता रहे हैं.

NH-20 मौत का लंबा गलियारा : बिहार के पथ निर्माण विभाग के सड़क सुरक्षा डेटा में NH-20 सबसे ज्यादा चिंताजनक तस्वीर पेश करता है. रजौली-बख्तियारपुर-मोकामा-पूर्णिया-किशनगंज खंड पर वर्ष 2024 में 539 दुर्घटनाएं हुईं और 431 लोगों की मौत हुई. यानी औसतन हर दुर्घटना के पीछे मौत का अनुपात बेहद गंभीर रहा. सवाल ये है कि आखिर हाइटेक हाइवे पर भी हादसे क्यों बढ़ रहे हैं और जानलेवा साबित हो रहे हैं?

पूरा हाइवे सेक्शन ही संवेदनशील : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक ये ऐसे सड़क खंड हैं जहां हादसों, मौत और गंभीर चोटों का पैटर्न सामने आया है और उन्हें AI आधारित टूल के जरिए रियल टाइम डेटा के आधार पर पहचाना गया. यानी आंकड़े साफ हैं कि समस्या सिर्फ कुछ चौराहों या एक-दो खतरनाक मोड़ों तक सीमित नहीं है. कई जगह पूरा हाइवे सेक्शन ही दुर्घटना के लिहाज से संवेदनशील बन चुका है. बिहार का NH-27 भी उन्हीं में से एक है.

डेंजर है बिहार के हाइवे ! : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि बिहार में नेशनल हाइवे पर 355 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. मार्च 2025 में लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह आंकड़ा सामने आया. वहीं जुलाई 2026 में राज्यसभा में सरकार ने e-DAR के 2023 से 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर बिहार में 174 'ब्लैक कॉरिडोर' चिन्हित किए जाने की जानकारी दी.

बिहार के किलर हाइवे : उपलब्ध सड़क सुरक्षा आंकड़ों के मुताबिक बिहार के पांच हाइवे पर वर्ष 2024 में 1959 दुर्घटनाएं हुईं और 1649 लोगों की मौत हुई. यानी दर्ज हादसों में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की रही, जिनका अंत अस्पताल नहीं बल्कि मौत के साथ हुआ. यह आंकड़ा सिर्फ दुर्घटनाओं की संख्या नहीं बताता, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या बिहार में हाइवे का विस्तार सड़क सुरक्षा की रफ्तार से पीछे नहीं रह गया है?

5 घंटे में पटना से कहीं भी पहुंचने का दावा : पटना से बिहार के किसी भी हिस्से में 5 घंटे में पहुंचने के दावों को सरकार ने हासिल कर लिया है. यह बिहार के लिए अच्छी बात है, फिर भी जिनकी सहूलियत के लिए इन नेशनल हाइवे का निर्माण किया गया, अगर वही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? बेकाबू स्पीड और 'लापरवाही' रोज कई घरों के चिराग बुझा रही है. बुनियादी ढांचे के इस आधुनिक कायाकल्प के समानांतर सड़क सुरक्षा का यह जानलेवा चेहरा आज बिहार के हाइवे नेटवर्क और उसकी व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े करता है.

NH पर घायलों से ज्यादा मृतकों की संख्या चिंताजनक : लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पेश किए गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के नेशनल हाइवे पर दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की तुलना में मृतकों की संख्या अधिक दर्ज की गई है. वर्ष 2024 से 2026 (जुलाई तक) के दौरान राज्य में कुल 12714 सड़क हादसे हुए, जिनमें 11128 मृतकों का यह असंतुलन चिंताजनक बना हुआ है. बिहार वह राज्य है जहां के हाइवे पर घायलों से ज्यादा मृतकों की संख्या दर्ज है.

मौत का राष्ट्रीय राजमार्ग : ये सच है कि बिहार में पिछले 20 सालों में हाइवे की कनेक्टिविटी दो गुनी हुई है. NHAI के मुताबिक 30 जुलाई 2026 तक बिहार में हाइवे का विस्तार 6400 किलोमीटर तक पहुंच गया है. सड़कें चौड़ी होने और दूरियां सिमटने के साथ ही सूबे के पांच प्रमुख हाइवे- NH-19, NH-20, NH-27, NH-31 और NH-122 अब 'डेथ ट्रैप' में बदल चुके हैं. यानी इन हाइवे पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है.

पटना : बिहार में हाइवे का जाल बिछ चुका है, लेकिन यही हाइवे अब 'किलर हाइवे' बनते जा रहे हैं. वाहनों की स्पीड बढ़ने के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी और तकनीकी खामी के चलते बिहार के हाइवे पर चलना खतरे से खाली नहीं है. यहां कोई हादसा हुआ तो मौत तय है. इन हादसों से हुई मौतों की पुष्टि सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े भी करते हैं. बिहार में सड़क हादसों को लेकर संसद तक चिंता जताई जा चुकी है. खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब लिखित में जवाब दे चुके हैं.

एनएच 31 पर हादसे में बस दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)

हाइवे पर हादसे की मुख्य वजहें : हाइवे पर तेज रफ्तार वाहन जब अचानक किसी मोड़, कट, चौराहे या आबादी वाले बाजार के हिस्से में पहुंचते हैं तो प्रतिक्रिया का समय बहुत कम रह जाता है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हाइवे को सिर्फ सड़क की चौड़ाई से सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता. सड़क की डिजाइन, स्पीड मैनेजमेंट और स्थानीय ट्रैफिक को अलग करना भी उतना ही जरूरी है.

NH-27 मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक खतरे का सिलसिला : NH-27 के मुजफ्फरपुर-बरौनी-पूर्णिया हिस्से में 326 दुर्घटनाओं में 297 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है. NH-27 पर ब्लैक स्पॉट सुधार के काम का आधिकारिक रिकॉर्ड भी मौजूद है. MoRTH/NHAI से संबंधित परियोजनाओं में NH-27 पर कई ब्लैक स्पॉट के परमानेंट रेक्टिफिकेशन का काम शामिल रहा है.

बिहार में हाइवे पर हादसा (ETV Bharat)

कब होगा हाइवे पर स्थाई सुधार : यानी सरकार को समस्या का पता है और सुधार के काम भी चल रहे हैं. लेकिन सवाल यही है कि जब तक स्थायी सुधार पूरा नहीं होता, तब तक इन जगहों पर लोगों की जान कैसे सुरक्षित रखी जाएगी? इस नजरिए से NH 27 को तकनीकी रूप से दुरुस्त करने की जरूरत है.

NH-19 छपरा-हाजीपुर-पटना भी जानलेवा : इस हाइवे को जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं. NH-19 पर उपलब्ध 2024 के आंकड़ों में 268 दुर्घटनाओं में 216 मौतें दर्ज हैं. छपरा से हाजीपुर होते हुए पटना तक यह महत्वपूर्ण कॉरिडोर भारी यातायात, व्यावसायिक वाहनों और स्थानीय ट्रैफिक के दबाव से गुजरता है. ऐसे हाइवे पर अचानक सड़क पार करते पैदल यात्री, गलत दिशा में चल रहे वाहन, अनधिकृत कट और तेज रफ्तार का संयोजन बेहद घातक साबित हो सकता है.

हाइवे पर बस दुर्घटना ग्रस्त (ETV Bharat)

355 ब्लैक स्पॉट या 174 ब्लैक कॉरिडोर? : बिहार में नेशनल हाइवे पर 355 ब्लैक स्पॉट की पहचान का आंकड़ा केंद्र सरकार के संसद में दिए जवाब से आता है. मार्च 2025 के लोकसभा जवाब में बिहार के लिए 355 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. और अब जुलाई 2026 के सरकारी जवाब में e-DAR आधारित नई व्यवस्था से 174 ब्लैक कॉरिडोर की पहचान हुई है. इनका जिला-वार विवरण भी सरकार द्वारा दिया गया है.

पटना भी सुरक्षित नहीं : राजधानी पटना में भी समस्या खत्म नहीं हुई है. उपलब्ध ट्रैफिक पुलिस डेटा के अनुसार 10 चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तीन साल में 264 हादसे और 202 मौतें हुईं. सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा फतुहा जंक्शन का है जहां 53 हादसे और 53 मौतें हुईं. मसौढ़ी मोड़ पर 33 हादसे 19 मौतें सामने आईं. बख्तियारपुर पुल पर 25 हादसे और 17 मौतें दर्ज की गईं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

किसे कहते हैं सड़कों पर ब्लैक स्पॉट? : इसी तरह आर ब्लॉक, खगौल और भूतनाथ रोड पर जानलेवा हादसे हुए. गंगा पथ यानी मरीन ड्राइव और अटल पथ जैसे अपेक्षाकृत आधुनिक और तेज रफ्तार वाले कॉरिडोर पर भी हादसों को लेकर चिंता सामने आ रही है. ब्लैक स्पॉट उस स्थान को कहते हैं जहां लगातार 3 साल में 10 से अधिक मौते होतीं हैं. हादसे के 500 मीटर के दायरे को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है.

असली गुनहगार कौन? : पूर्व ट्रैफिक एसपी प्राणतोष दास के मुताबिक हाइवे पर ब्लैक स्पॉट तकनीकी समस्या के साथ-साथ प्रशासन की नाकामी भी है. सिर्फ ब्लैक स्पॉट को ही पहचानना काफी नहीं है. उसे खत्म करने के लिए लगातार इंजीनियरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है. पटना में उनके कार्यकाल के दौरान चिन्हित दुर्घटना स्थलों पर काम कर परिणाम मिलने का उनका अनुभव है.

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"हाइवे पर ब्लैक स्पॉट बनना सरकार की नाकामी है. जहां एक-दो हादसे हो जाते हैं तो वहां तुरंत जांच कर ये पता लगाना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ? उस कमी को दूर करना चाहिए न कि ब्लैक स्पॉट बनने तक का वेट करना चाहिए. पटना में मैं जब ट्रैफिक एसपी था, तो कई जगह दुर्घटनाएं होती थीं. उनको चिन्हित कर हमने उसे पर काम किया और अच्छा रिजल्ट भी आया."- प्राणतोष दास, पूर्व ट्रैफिक एसपी, पटना

दो लेन वाले सड़क पर हादसे की संभावना ज्यादा : इंजीनियर अंजनी कुमार, बिहार अभियंता संघ और इंडेक्स से जुड़े विशेषज्ञ, सड़क की संरचना को हादसों की बड़ी वजह मानते हैं. उनके मुताबिक दो लेन वाले कई हाइवे पर डिवाइडर नहीं होने से जोखिम बढ़ता है. आबादी वाले इलाकों में अंडरपास और फुटओवर ब्रिज की जरूरत है. साथ ही हाइवे पर निश्चित दूरी पर ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धता मौतों को कम कर सकती है.

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"हाइवे में जो भी खामियां हों डिजाइन में जो भी गड़बड़ी हो उसको जांच के बाद दुरुस्त कर लिया जाए ताकि हादसे कम हों. ग्रामीण इलाकों में जहां आबादी अधिक है वहां हाइवे के नीचे अंडरपास या ओवरब्रिज बनाया जाय. जिससे हादसों को रोका जा सके. हाइवे पर एक निश्चित दूरी पर ट्रॉमा सेंटर भी होना चाहिए जो बिहार में नहीं है. इससे भी हादसे के बाद तुरंत इलाज मिलने पर मौतों में कमी लाई जा सकती है."-इंजीनियर अंजनी कुमार , सेक्रेटरी जेनरल, इंडेफ

हादसों पर विशेषज्ञों की अलग-अलग प्रमुखता : समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद सड़क सुरक्षा को केवल इंजीनियरिंग समस्या नहीं मानते. उनके मुताबिक बिहार में सड़क, जागरूकता, कानून के पालन और इनफोर्समेंट इन चारों स्तर पर समस्या है. वहीं सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ प्रो. प्रमोद कुमार के अनुसार ड्राइवरों को सिग्नल, सड़क संकेत, गति सीमा और ट्रैफिक नियमों की पर्याप्त जानकारी नहीं होना भी दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है. इसलिए ड्राइविंग प्रशिक्षण को मजबूत करना जरूरी है.

"वाहन चालक जो सड़कों के किनारे संकेतक बने होते हैं उसका वो ध्यान नहीं रखते. कहीं कहीं रेडलाइट होने के बावजूद उसे जंप करके निकल जाते हैं. ऐसे में ट्रकों के ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है. उनको निश्चित अंतराल के बाद आराम करना चाहिए. सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड का ध्यान रखना चाहिए. ताकि हादसों को रोका जा सके."- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ

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NCRB का आंकड़ा भी चेताता है : बिहार में सड़क हादसों की भयावहता केवल हाइवे के आंकड़ों तक सीमित नहीं है. NCRB की Accidental Deaths & Suicides in India 2024 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2024 में 11,528 सड़क हादसे हुए जिसमें 9,218 मौतें दर्ज हुईं. NCRB ने यह भी दर्ज किया कि बिहार उन राज्यों में था जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वालों की तुलना में मौतों की संख्या अधिक रही. यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि हादसे कितने हुए. बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद कितने लोगों को बचाया जा सका?

सड़क बनी तेज...क्या सुरक्षा पीछे रह गई? : बिहार में पिछले वर्षों में हाइवे नेटवर्क का विस्तार हुआ है. लेकिन हाइवे जितना तेज होगा, गलती की कीमत भी उतनी ही बड़ी होगी. यही वजह है कि सड़क सुरक्षा को अब केवल 'सड़क बनाम ड्राइवर' के नजरिये से देखने के बजाय रोड, व्हीकल, ड्राइवर, इमरजेंसी केयर समेत पूरे सिस्टम के रूप में देखना होगा. यानी हादसे के बाद कितनी जल्दी से गोल्डेन आवर में घायल अस्पताल पहुंच पाता है.

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4ई पर काम करता है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय : MoRTH की मौजूदा नीति भी चार स्तंभों यानी 4Es पर जुड़ी है जिसमें शिक्षा एवं जागरूकता यानी Education, तकनीकि यानी Engineering, कानून व्यवस्था यानी Enforcement और आपातकालीन सहायता यानी Emergency Care पर आधारित है.

हाइवे को बाहरी बाधाओं से कब रखेंगे दूर ? : सरकार ने ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए सड़क चिह्न, साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, डिलिनिएटर, अनधिकृत मीडियन ओपनिंग बंद करने और ट्रैफिक काल्मिंग जैसे शॉर्ट टर्म उपाय तथा सड़कों की डिजाइन, जंक्शन सुधार, अंडर पास और ओवर ब्रिज जैसे लॉन्ग टर्म उपाय तय किए हैं, ताकि हादसों को कम से कम किया जा सके.

दो लेन वाले हाइवे पर हादसा (ETV Bharat)

आपातकालीन व्यवस्था मजबूत होगी तो मौत कम होगी : आपातकालीन व्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र ने नेशनल हाइवे के गलियारे पर टोल प्लाजा के पास एंबुलेंस की व्यवस्था का प्रावधान किया है. PIB द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 297 एंबुलेंस को बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए अपग्रेड करने की जानकारी दी गई है. यह एंबुलेंस ही तय करेगी कि घायल को कितनी जल्दी गोल्डेन पीरियड के अंदर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई जा सकती है.

बिना सुरक्षा उपाय के हाइवे सफल नहीं : बिहार में सड़कों का विस्तार निश्चित रूप से कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है. 3,600 किलोमीटर से बढ़कर 6,389 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क इस बदलाव को दिखाता है. सिर्फ सड़क की लंबाई बढ़ना अपने आप में विकास की अंतिम कसौटी नहीं हो सकता. 174 ब्लैक स्पॉट और छह प्रमुख NH पर सामने आए दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि अब फोकस सड़क बनाने से आगे बढ़कर सड़क को सुरक्षित बनाने पर होना चाहिए.

बिहार में हाइवे पर खतरनाक यूटर्न (ETV Bharat)

सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना ही सही मायने में विकास : बेहतर सड़कें तेज सफर दे सकती हैं, लेकिन अगर उसी सड़क पर स्पीड कंट्रोल, सुरक्षित डिजाइन, ट्रेंड ड्राइवर, नियमों का पालन और तत्काल चिकित्सा सुविधा नहीं है तो तेज सफर की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती है. सड़क का असली विकास तभी माना जाएगा, जब वह लोगों को सिर्फ जल्दी नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से राहगीरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाए.

स्मूद नहीं सेफ हो हाइवे का सफर : सड़कें हमारी सहूलियत के लिए होतीं हैं. लेकिन जब यही सड़क काल बन जाए तो वह किस काम की? सिर्फ रफ्तार बढ़ा देना ही काफी नहीं है बल्कि NHAI को चाहिए कि हाइवे ऐसे हों जिनपर हादसे न के बराबर हों. अगर किसी कारण हादसे हो भी जाएं तो घटनास्थल से अस्पताल तक लाने-ले-जाने में कम से कम समय लगे ताकि घायलों की जान बचाई जा सके. बिहार के हाइवे इसलिए भी जानलेवा हो गए हैं क्योंकि हादसे के बाद मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में बचने की संभावन काफी कम रहती है.

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