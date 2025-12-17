ETV Bharat / bharat

नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के फैसले से खुश हुए खरगे, कहा- सत्यमेव जयते

कांग्रेस चीफ खरगे ने नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहाकि ये सत्य की विजय है.

NATIONAL HERALD CASE
नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के फैसले से खरगे खुश. (x/@ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "वे पॉलिटिकल बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं. यह केस सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए है. इस केस में कोई FIR नहीं है...हमारा नारा 'सत्यमेव जयते' है, और हम केस में फैसले का स्वागत करते हैं..."

कांग्रेसी दिग्गज के सी वेणुगोपाल ने कहाकि हम बदले की भावना वाली पॉलिटिक्स का पर्दाफाश करेंगे. पूरा कांग्रेस कैडर गुस्से में है, पूरे भारत में अपनी ताकत दिखाएगा.

नेशनल हेराल्ड केस में ED की शिकायत पर कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार पर खरगे ने कहा, PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए.

नेशनल हेराल्ड केस में ED के आरोप के खिलाफ कोर्ट के फैसले पर खरगे ने कहा, हम फैसले का स्वागत करते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये दोहराया कि नेशनल हेराल्ड केस का मकसद गांधी परिवार को परेशान करना है.

इसके साथ ही कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहाकि नेशनल हेराल्ड केस राजनीतिक बदले की भावना से दायर किया गया। नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस के अभिषेक सिंघवी ने कहाकि राजनीतिक बदले और परेशानी की कहानी गढ़ने के लिए ये सब किया गया.

कांग्रेस ने कहाकि कानून ने शोर से ज़्यादा आवाज उठाई है. नेशनल हेराल्ड केस में ED के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर कोर्ट के संज्ञान लेने से इनकार पर कांग्रेस ने इसे न्याय की जीत बताया है.

बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी के एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि कि वह सियासी दुश्मनी के तहत काम कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है. कांग्रेसियों का कहना था कि नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज करना गलत है.

ये भी पढ़ें -सोनिया और राहुल पर फिर से एफआईआर दर्ज, ईडी ने की थी शिकायत

TAGGED:

SATYAMEV JAYATE
KHARGE
MALLIKARJUN KHARGE
POLITICAL VENDETTA
NATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.