सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से स्पष्टीकरण मांगा, सुनवाई टली

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. आज कोर्ट ने इस मामले में इन-कैमरा सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनके माटा, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर शिव कुमार गुप्ता, प्रवर्तन अधिकारी ऋषि रितेश और सहायक प्रवर्तन अधिकारी साहिल मौजूद थे. बता दें कि ईडी ने 6 सितंबर को ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गयी शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल किया था, जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए इन दस्तावेजों को सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

ईडी का पक्ष: मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया, उनके साथ धोखाधड़ी की गयी. ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया, उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.

'कांग्रेस एजेएल को बचाना चाहती थी': इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है. एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी. चीमा ने कहा था कि एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.