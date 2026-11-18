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हेल्थकेयर पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ पहुंचा; आम आदमी की जेब पर बोझ फिर भी बरकरार

स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Ministry of Health NHA Report : देश के हेल्थकेयर सिस्टम में काफी सुधार आया है. अस्पताल बढ़ने के साथ सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है. साल 2023-24 में हेल्थकेयर पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ पहुंच गया. इससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला सीधा बोझ कम हुआ. हालांकि जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भले ही गिरावट आई है, लेकिन कुल रकम के हिसाब से परिवारों पर खर्च का अभी भी बड़ा बोझ है.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल ही में 'नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2023-24' नाम से रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खर्च, आम लोगों की जेब का खर्च और स्वास्थ्य बीमा को मिलाकर भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च 9.52 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. यह जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 3.29% है.