हेल्थकेयर पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ पहुंचा; आम आदमी की जेब पर बोझ फिर भी बरकरार
India Healthcare : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट, 2023-24 में हर व्यक्ति ने इलाज पर जेब से खर्च किए 2,901 रुपये.
Published : November 18, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Ministry of Health NHA Report : देश के हेल्थकेयर सिस्टम में काफी सुधार आया है. अस्पताल बढ़ने के साथ सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है. साल 2023-24 में हेल्थकेयर पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़कर 4.14 लाख करोड़ पहुंच गया. इससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला सीधा बोझ कम हुआ. हालांकि जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भले ही गिरावट आई है, लेकिन कुल रकम के हिसाब से परिवारों पर खर्च का अभी भी बड़ा बोझ है.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल ही में 'नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2023-24' नाम से रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खर्च, आम लोगों की जेब का खर्च और स्वास्थ्य बीमा को मिलाकर भारत का कुल स्वास्थ्य खर्च 9.52 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. यह जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 3.29% है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की पूर्व की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का कुल आकार अब बढ़कर 54.67 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. साल 2016 में इस पूरे क्षेत्र का कारोबार केवल 7.39 लाख करोड़ रुपये ही था. पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सालाना औसतन 21.57% की रफ्तार से आगे बढ़ा है.
स्वास्थ्य खर्च का 43.5% हिस्सा अकेले सरकार उठा रही : रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक यानी साल 2013-14 से लेकर 2023-24 तक के समय में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4.14 लाख करोड़ हो गया है. 2013-14 में यह 1.30 लाख करोड़ था. अब देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का करीब 43.5% हिस्सा अकेले सरकार उठा रही है. प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,042 से बढ़कर 2,959 हो गया है. सरकारी मदद बढ़ने का सीधा फायदा आम परिवारों को मिला है. इससे इलाज पर लोगों की अपनी जेब से होने वाला सीधा खर्च 64.2% से घटकर 42.7% रह गया है.
धीरे-धीरे बदल रहा खर्च का तरीका : नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स फॉर इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च के तरीकों में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है. सरकार की हिस्सेदारी में इजाफा होने से आम परिवारों की जेब से होने वाला सीधा खर्च कम हो रहा है. हालांकि इसके बावजूद इलाज के लिए लोगों की जेब से होने वाला सीधा खर्च (OOPE) आज भी कुल स्वास्थ्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है.
साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति हेल्थ खर्च 6,801 : साल 2023-24 में देश का कुल स्वास्थ्य खर्च 9.52 लाख करोड़ रहा. यह प्रति व्यक्ति औसतन ₹6,801 बैठता है. यानी प्रति व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य पर इतने रुपये खर्च किए. इस खर्च में सरकार, बीमा कंपनियों और खुद उस व्यक्ति तीनों का खर्च जुड़ा हुआ है. इस कुल रकम में से 8.37 लाख करोड़ यानी करीब 87.9% सीधे इलाज और सेवाओं पर खर्च हुए. 1.15 लाख करोड़ यानी 12.1% अस्पतालों व स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण में लगाए गए. दोनों को जोड़कर कुल स्वास्थ्य खर्च 9.52 लाख करोड़ बैठता है.
राज्य सरकारों ने दिया सबसे ज्यादा योगदान : रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में देश के स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में सबसे बड़ा योगदान राज्य सरकारों का रहा. यह करीब 67.9% रहा. जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 32.1% रही. इससे कुल स्वास्थ्य खर्च में आम परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च में गिरावट आई. हालांकि इसके बावजूद परिवारों ने 2023-24 में इलाज और दवाइयों पर अपनी जेब से सीधे 4.06 लाख करोड़ खर्च किए हैं, जो हर व्यक्ति के हिसाब से औसतन 2,901 बैठता है.
इलाज का आधे से ज्यादा बोझ अभी भी परिवारों पर : रिपोर्ट बताती है कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी आम परिवार ही उठा रहे हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के इलाज और सेवाओं पर 8.37 लाख करोड़ के स्वास्थ्य खर्च में से परिवारों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और इलाज की सीधी रकम को मिलाकर सर्वाधिक 4.66 लाख करोड़ का योगदान दिया. यह करीब 55.68% रहा. इसमें अकेले जेब से होने वाला सीधा खर्च करीब 48.52% रहा.
निजी अस्पतालों में इलाज पर 2.67 लाख करोड़ खर्च : रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में इलाज और सेवाओं पर खर्च हुए 8.37 लाख करोड़ का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब एक-तिहाई (31.84%) पैसा अकेले निजी अस्पतालों में खर्च हुआ. यहां लोगों ने 2.67 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज पर 1.33 लाख करोड़ यानी 15.87% खर्च किए गए. यानी प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी के मुकाबले करीब दोगुने रुपये खर्च हुए. दूसरा सबसे बड़ा खर्च दवा की दुकानों पर हुआ. यहां 1.72 लाख करोड़ खर्च किए गए. यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 20.60% है.
राज्यों पर स्वास्थ्य खर्च का लोड ज्यादा : वित्त वर्ष 2023-24 में 8.37 लाख करोड़ के खर्च में परिवारों के बाद राज्य सरकारों ने 1.88 लाख करोड़ रुपये खर्च किए. यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 22.43% है. वहीं केंद्र सरकार ने 89,775 करोड़ रुपये खर्च किए. यह कुल हेल्थ खर्च का 10.72% रहा. यानी राज्यों पर स्वास्थ्य खर्च का ज्यादा लोड है. वहीं, निजी व सरकारी कंपनियों (एंटरप्राइजेज) ने 78,893 करोड़ (9.43%), स्थानीय निकायों (नगर पालिका-पंचायत) ने 7,080 करोड़ (0.84%) और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने 3,883 करोड़ (0.46%) खर्च किए.
अस्पताल में भर्ती होने पर सबसे ज्यादा खर्च : वित्त वर्ष 2023-24 में इलाज और सेवाओं पर खर्च (8.37 लाख करोड़) में से सबसे अधिक 3.19 लाख करोड़ (38.15%) अस्पताल में भर्ती होकर कराए गए इलाज पर खर्च हुए. इसके बाद ओपीडी यानी बिना भर्ती हुए कराए गए इलाज पर 1.61 लाख करोड़ (19.27%) और डॉक्टर के पर्चे पर लिखी गई दवाइयों पर 1.42 लाख करोड़ (17.02%) खर्च किए गए. अन्य प्रमुख खर्चों में बीमारी से बचाव व टीकाकरण सेवाओं पर 73,628 करोड़ (8.80%), मरीजों के आने-जाने (एम्बुलेंस व परिवहन) पर 28,839 करोड़ (3.45%), जांच व एक्स-रे/स्कैन सेवाओं पर 29,289 करोड़ (3.50%) और बिना पर्चे के सीधे खरीदी जाने वाली दवाइयों पर 28,501 करोड़ (3.40%) खर्च हुए. करीब कुल खर्च का 30.2% हिस्सा केवल दवाओं पर खर्च किया.
कुल खर्च का बड़ा हिस्सा प्राथमिक इलाज पर खर्च : वित्त वर्ष 2023-24 में इलाज और सेवाओं पर खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 46% प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हुआ. जिला स्तर के अस्पतालों पर 35% और बड़े सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों पर 14% तक रकम खर्च की गई. 35% हिस्सा बड़े सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों में खर्च किया गया. वहीं सरकार ने अपने स्वास्थ्य बजट का 51% प्राथमिक देखभाल पर, 29% जिला स्तर के अस्पतालों और 11% रकम बड़े सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों पर खर्च किए. प्राइमरी हेल्थकेयर खर्च 2013-14 में 50,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.53 लाख करोड़ हो गया. यह एक दशक में 3 गुना ज्यादा है.
इलाज के खर्च में क्या है राज्यों की तस्वीर? : रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में देश के 21 प्रमुख राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ में बड़ा अंतर देखने को मिला. उत्तर प्रदेश में यहां के कुल स्वास्थ्य खर्च से 67.1% हिस्सा आम परिवार ही उठाते हैं. जबकि 27.50% खर्च सरकार उठाती है. इसके बाद केरलम में लोगों की जेब से 65.2% तक खर्च होता है. जबकि सरकार की हिस्सेदारी 25% है. पश्चिम बंगाल में आम आदमी को इलाज में अपनी जेब से 63% खर्च करने पड़ते हैं. जबकि सरकार की हिस्सेदारी 30% है. झारखंड में आम लोगों को 58.7% तक खर्च करना पड़ता है, जबकि सरकार की हिस्सेदारी 37.70% है.
उत्तराखंड में सरकार ने उठाया 66% स्वास्थ्य खर्च : रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में यहां के कुल स्वास्थ्य खर्च का सर्वाधिक 66% हिस्सा सरकार उठाती है. जबकि यहां आम लोगों को 26.70% खर्च खुद से उठाना पड़ता है. इसी तरह असम में 59.50% खर्च सरकार उठाती है, जबकि 34.80% खर्च लोगों को अपनी जेब से करना होता है. आंध्र प्रदेश में 41.10% खर्च सरकार उठाती है जबकि 53.50% हिस्सा लोगों की जेब से खर्च होता है. बिहार में 48.20% खर्च सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि 47% खर्च लोगों को खुद से करना होता है.
छत्तीसगढ़-गुजरात समेत इन राज्यों में ये रही स्थिति : रिपोर्ट बताती है कि साल 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल स्वास्थ्य खर्च का 54.60% हिस्सा सरकार उठाती है. जबकि 32.20% तक खर्च लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ता है. गुजरात में वहां के कुल स्वास्थ्य खर्च का 45.80% हिस्सा सरकार वहन करती है. जबकि 38% तक खर्च लोगों को अपनी जेब से भरना पड़ता है. इसी तरह हरियाणा में वहां के कुल स्वास्थ्य खर्च का 37.10% हिस्सा सरकार उठाती है, जबकि 38.30% तक खर्च लोगों को खुद से उठाना पड़ता है.
इलाज खर्च हिस्सेदारी में इन राज्यों का ऐसा है हाल : जम्मू और कश्मीर में वहां के कुल स्वास्थ्य खर्च का 62.60% बोझ सरकार उठाती है. जबकि लोगों को अपनी जेब से 33.50% तक खर्च करना पड़ता है. ओडिशा में सरकार 57.90% खर्च उठाती है, जबकि 37.80% तक खर्च लोगों को उठाना पड़ता है. हिमाचल में 53.10% खर्च सरकार उठाती है, वहीं 43.70% खर्च लोगों को खुद की जेब से करना पड़ता है. राजस्थान में सरकार 49.80% खर्च उठाती है, जबकि 40.70% खर्च लोगों को अपनी जेब से उठाना पड़ता है.
इन राज्यों में सरकार इतना उठाती है खर्च : रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सरकार वहां के कुल स्वास्थ्य खर्च का 48.30% खर्च उठाती है. इसी तरह गुजरात सरकार 45.80%, तमिलनाडु सरकार 43.50%, तेलंगाना सरकार 40.60%, झारखंड सरकार 37.70%, कर्नाटक सरकार 31.60%, पंजाब सरकार 29.80% और महाराष्ट्र सरकार 29.30% तक खर्च उठाती है. इन राज्यों में लोगों को अपनी जेब से क्रमश: 46.20%, 38%, 39.10%, 37.90%, 58.70%, 28.50%, 38.80% खर्च करना पड़ता है.
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