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पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देश को बधाई दी, लोगों से हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल हैंडलूम डे से पहले एक वीडियो मैसेज दिया ( IANS )

प्रधानमंत्री ने कहा, 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आइए, भारत के हैंडलूम की विविधता को पॉपुलर बनाएं. अपने पसंदीदा हैंडलूम प्रोडक्ट के वीडियो बनाएं, जिसमें ग्रेट रेडी विद मी वीडियो भी शामिल है और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करें.'

हैंडलूम डे से एक दिन पहले पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात अपने इंस्टाग्राम हैंडल और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने से देश के बुनकरों और छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हैंडलूम प्रोडक्ट खरीदने और दुनिया भर का ध्यान खींचने के लिए वीडियो बनाने की अपील की.

प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि 7 अगस्त, 1905 को ही अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जब देश में हर कोई एकजुट हुआ था. उन्होंने कहा, 'पिछले हफ्ते ही, आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया था. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 7 अगस्त को हैंडलूम डे पर इस मौके को धूमधाम से मनाएं.'

दुनिया भर के लोगों को हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट करने के लिए सभी से छोटे वीडियो बनाने और उन्हें ऑनलाइन शेयर करने की अपील करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि इसका मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना और बुनकरों और छोटे बिजनेस की फाइनेंशियल मदद करना है.

उन्होंने कहा, 'आइए हैंडलूम खरीदें और बुनकरों और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए वीडियो बनाएं.' नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट की याद में मनाया जाता है, जो 7 अगस्त, 1905 को शुरू हुआ था, जिसने देसी इंडस्ट्री और भारत के हैंडलूम सेक्टर को नई रफ्तार दी.

यह दिन देश की कल्चरल विरासत और सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैंडलूम बुनकरों के हमेशा रहने वाले योगदान को पहचान देता है. 2015 में शुरुआत के बाद से नेशनल हैंडलूम डे भारत के हैंडलूम बुनकरों की कला, हुनर ​​और लगन का जश्न मनाने का एक मौका रहा है, साथ ही यह हैंडलूम सेक्टर के बचाव, बढ़ावा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरकार के वादे को भी दिखाता है.

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